Redmi Note 7 Pro ile düşük ışıkta çekilen fotoğraf örneği paylaşıldı

Redmi Note 7 Pro modeli, Redmi Note 7’ye kıyasla işlemci ve kamera konusunda farklılıklara sahip. Her iki cihazın ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde ancak Redmi Note 7 Pro, Sony üretimi IMX586 sensör kullanıyor. Snapdragon 675 yonga setiyle birlikte de cihazın çok daha etkileyici fotoğraflar çekmesine imkan tanınıyor. Bugün, Redmi CEO’su sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf örneği ile Redmi Note 7 Pro’nun düşük ışık performansını gözler önüne serdi.

Sonuç oldukça etkileyici

Fotoğraf oldukça zor bir ortamda çekilmiş. Gece karanlığına ek olarak ilan panolarının ve diğer ışık dekorasyonlarının görüntüyü etkilediğini söyleyebiliriz. Tüm bunlara rağmen Redmi Note 7 Pro, 48 MP sensörü yardımıyla oldukça temiz bir iş çıkarmayı başarmış. Fotoğraftaki karanlık alanlar bile rahatça görülebiliyor. Sadece fotoğraf parlaklığının bir miktar düşük olduğundan söz edilebilir.

Redmi Note 7 Pro tanıtılırken özellikle kamera özellikleri üstünde duruldu. Gece modu, yapay zeka özellikleri vb. yetenekler sayesinde 48 MP’lik sensörün de yardımıyla kullanıcıları güzel sonuçların beklediği bir gerçek.

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Redmi Note 7 Pro’nun diğer özellikleri, 6.3 inç Full HD+ ekran, Snapdragon 675 işlemci, 4000 mAh batarya şeklinde sıralanabiliyor. Cihazın 4 GB RAM + 64 GB depolama’ya sahip başlangıç modeli 199 dolar fiyat etiketine sahip. Renk seçenekleri ise kırmızı, mavi ve siyah şeklinde.

https://www.gizmochina.com/2019/03/07/redmi-note-7-pro-48mp-night-mode-camera-sample-released/