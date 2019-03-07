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Redmi Note 7 Pro ile düşük ışıkta çekilen fotoğraf örneği paylaşıldı

Redmi Note 7 Pro, 48 MP çözünürlüğündeki Sony IMX586 sensörü ile birlikte geçtiğimiz hafta tanıtıldı. Bugün ise firmanın yöneticisi cihaz ile çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
2 ay
7,5b
1
16
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi Note 7 Pro ile düşük ışıkta çekilen fotoğraf örneği paylaşıldı
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Redmi Note 7 Pro modeli, Redmi Note 7’ye kıyasla işlemci ve kamera konusunda farklılıklara sahip. Her iki cihazın ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde ancak Redmi Note 7 Pro, Sony üretimi IMX586 sensör kullanıyor. Snapdragon 675 yonga setiyle birlikte de cihazın çok daha etkileyici fotoğraflar çekmesine imkan tanınıyor. Bugün, Redmi CEO’su sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf örneği ile Redmi Note 7 Pro’nun düşük ışık performansını gözler önüne serdi.

Sonuç oldukça etkileyici

Fotoğraf oldukça zor bir ortamda çekilmiş. Gece karanlığına ek olarak ilan panolarının ve diğer ışık dekorasyonlarının görüntüyü etkilediğini söyleyebiliriz. Tüm bunlara rağmen Redmi Note 7 Pro, 48 MP sensörü yardımıyla oldukça temiz bir iş çıkarmayı başarmış. Fotoğraftaki karanlık alanlar bile rahatça görülebiliyor. Sadece fotoğraf parlaklığının bir miktar düşük olduğundan söz edilebilir.

Redmi Note 7 Pro ile düşük ışıkta çekilen fotoğraf örneği paylaşıldı
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Redmi Note 7 Pro tanıtılırken özellikle kamera özellikleri üstünde duruldu. Gece modu, yapay zeka özellikleri vb. yetenekler sayesinde 48 MP’lik sensörün de yardımıyla kullanıcıları güzel sonuçların beklediği bir gerçek.

Ayrıca Bkz. "HTC gelirde daha da dibe gidiyor"

Redmi Note 7 Pro’nun diğer özellikleri, 6.3 inç Full HD+ ekran, Snapdragon 675 işlemci, 4000 mAh batarya şeklinde sıralanabiliyor. Cihazın 4 GB RAM + 64 GB depolama’ya sahip başlangıç modeli 199 dolar fiyat etiketine sahip. Renk seçenekleri ise kırmızı, mavi ve siyah şeklinde.


https://www.gizmochina.com/2019/03/07/redmi-note-7-pro-48mp-night-mode-camera-sample-released/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sounderland 2 ay en beğenilen
199$ lık telefondan daha nasıl bir performans bekliuyrsun. Ne yapsınlar Tomografi ve MR'da çeksinlermi? :)
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MHEC 2 ay
Kamera iyi iş çıkarmış.
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DH Misafiri 2 ay
iyide pro olmayan 7 de 48mp yazıyor o niye çekemiyor
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yosunkaya 2 ay
Yahu ortamda o kadar çok ışık kaynağı varki, S9 ile ultra slow motion video bile çekilir. Bu kare hiçbirşey ifade etmiyor bana göre. Olmamış .
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Bloodin 2 ay
Büyük ihtimalle iyi çeksin diye uğraşilmıştır çünkü biz gördük ki aynı kameraya sahip Mi 9 asla bu kadar temiz foto çekemiyor, yine de aynı kameraya sahip Honor View 20'nin Mi 9'dan çok daha iyi bir çekim kalitesine sahip olduğunu düşünürsek bence Mi'nin yazılımda sorun var, çok yakında stabil Google Camera uygulaması Mi 9 ve Redmi Note 7 Pro'ya geldiğinde anlarız...
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Sharparrow 2 ay
Muhteşem... keşke pozlama süresini bilseydik
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sreylare 2 ay
Kamera emsal fiyatlı telefonlara göre gerçekten şahane olmuş ışık yayılması daha az, daha net. Rakibi Meizu Note 9'un da gece çekimlerini görmek lazım.
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prolotus37 2 ay
Türkiye'ye gel de instabuy yapalım yiğidim...
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maholine 2 ay
Google Camera modu ile coşacak demek ki.
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agent1453 2 ay
İnceleme video beklemeli.
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dreamblue35 2 ay
şimdi bu fotoğraf eğer fotoshoplanmamış bir fotoğraf ise sadece bu yetmez! değişik senaryolar kullanarak mesela portre ve manzara gibi örneğin limanda deniz manzarası çekmek gibi fotoğraflar da paylaşmaları daha iyi olur eğer bu çekimlerde de iyi sonuç verirse bu aleti ilk alanlardan ben olurum Türkiye ye gelince
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sounderland 2 ay
199$ lık telefondan daha nasıl bir performans bekliuyrsun. Ne yapsınlar Tomografi ve MR'da çeksinlermi? :)
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Opioid 2 ay
Yüksek renk kontrastı yapınca kamera daha iyi olmuyor
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HABERİN ETİKETLERİ
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9 etiket daha 48mp sony imx586 redmi note 7 redmi note 7 pro sony imx586 örnek fotoğraf gece çekimi Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
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