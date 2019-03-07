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HTC gelirde daha da dibe gidiyor

Bir dönemin popüler akıllı telefon üreticisi HTC geçen ay sadece 20 milyon dolar gelir üretebildi. Satışları dibe vuran teknoloji devinin bu durumdan nasıl kurtulacağı merak konusu.
2 ay
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28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir marka hakkını devredeceği gündeme gelen HTC bunu doğrular nitelikte gelir kaybetmeye devam ediyor. Uzun süredir yeni bir model piyasaya süremeyen firma gelir olarak yeni bir dip seviyesini gördü.

Kırmızı çizgiye yaklaştı

Açıklanan rakamlara göre Şubat ayında HTC’nin satışlardan elde ettiği gelir 20 milyon dolara geriledi ve yıl bazında yüzde 76 düşüş yaşandı. Ocak ayında ise bu rakam 32 milyon dolar seviyesindeydi. Bu rakama telefon ve sanal gerçeklik kaskı satışları dahil.

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HTC buna rağmen ümidinden bir şey kaybetmiş değil. Firma yıl içerisinde bir amiral gemisi ve birkaç tane de orta seviye akıllı telefon piyasaya sürerek kaybettiği pazar payını geri almayı planlıyor. Tüketici tarafında bu plan benimsenecek mi merak konusu.

Bir dönemin akıllı telefon pazarında iki numara olma başarısı gösteren firmanın geldiği durum oldukça üzücü. Sürekli gerileyen gelir miktarı eğer böyle devam ederse tek haneli rakamlara kadar gidecek gibi. Bunun sonucunda da Ar-Ge ve yenilik geliştirme konularına yatırım da azalacak. Haliyle yavaş yavaş piyasadan silinmesi söz konusu. Marka hakkının devredilmesi muhtemelen atılacak son adım olacak.

 

https://www.phonearena.com/news/HTC-revenue-February-2019_id114310 Yorum Yaz
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mr.biceps 2 ay en beğenilen
Kimse htc'ye güvenip amiral gemisi almaz. Xiaomi gibi fiyat/performans yaparsa belki kalkınır. Yoksa nokia, blackberry gibi olacak sonu
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horozcorc 2 ay
Hiç satılmayan cihazlarınıza bir de ateş pahası fiyat koyunca neler olacağını HTC sayesinde kanlı canlı öğrendik.
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CheckVizoR 2 ay
Hala neyi bekliyor şu fiyatlarını yarı yarıya düşürmek için htc?
Yıllardır türlü türlü telefon kullandım. iPhone olsun, Samsung olsun, Xiaomi olsun, Huawei olsun, oneplus olsun, LG olsun ..
İçlerinde bana hep en keyifli gelen HTC oldu . Bir de kullanması keyifli olan LG var . Ben anlamıyorum . Fiyat politikası nedir arkadaş ? İlla çok kâr yapmayı mı hedefliyor bunlar?
Göz göre göre batırıyorlar firmayı .
Hala neyi bekliyor şu fiyatlarını yarı yarıya düşürmek için htc?Yıllardır türlü türlü telefon kullandım. iPhone olsun, Samsung olsun, Xiaomi olsun, Huawei ...
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RED LORD CHE 2 ay
HTC U12 Plus kullanan biri olarak, Android cihazlarda kamera ve ses üstünde en premium marka nasıl bu hale getirilir anlamıyorum?
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sistemli adam 2 ay
Yakıt biterken ışık yanar ya, htc şu anda o durumda.
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atilasat 2 ay
htc de çinli bir firma,xiaomi de. xiaomi 200 dolara telefon satarken htc 400 dolara sattı/satıyor.htc son üç yıldır kötü olsa da zamanında 100 dolarlık telefonu 5ü0 dolara sattığından kasalarında hala para vardır.bana göre iki senaryo var: ya htc'nin piyasa değerini en dip seviyede tutup oradan şirkete çökmek nokia örneğinde olduğu gibi.(zamanın nokia ceosu bana göre mikrosoftun adamıydı),ya da htc hisseleri en dipteyken yüklü alım yapılır ve bir bakmışsın htc yeniden küllerinden doğmaya başlamış hisseleri uçmuş vs.
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Redunay 2 ay
Kendi etti kendi buldu
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emmare 2 ay
saçma salak telefonları yapıyorlar birde piyasaya hakim markalardan daha pahalıya satıyorlar...sonra da vay efendim gelirlerim düştü...sony style....
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arekamint 2 ay
aslında iyilerdi ama bazı gelişmelere geç kaldılar
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DH Misafiri 2 ay
Türkiyede hiç bir yerde u serisinin tepe modelleri satılmıyor.Böyle olursa tabiki dibe vurur...
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system electronıc 2 ay
Hak ettiği buydu zaten htc nin, fakat son kullanıcı için kötü oldu, lg de bitti sayılır. Xiaomi de artık ucuza telefon satma devri bitiyor diyor, sektör zaten daralıyor artık...
Ben kapattım telefon sayfasını, artık 3 seneden önce telefon değiştirmeyeceğim...
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mert1907 2 ay
Yapacakları şey çok basit. Fazla model çıkarmadan ve kendi tasarımlarını ön plana çıkararak uygun fiyatlı telefonlar üretmek. Marka algısına güvenip pahalı cihazlar yaparlarsa batışları garanti olur ancak fiyatı uygun tutup amiral gemi seviyelerine yakın cihazlarla piyasaya dönerlerse satışlarını artırabilirler. Bu süreç tabi ki birden olmaz yavaş yavaş gelirlerini artırırlar.
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classf2re 2 ay
Sırrı veriyorum bak HTC M7 kafasına dön
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