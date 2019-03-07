HTC gelirde daha da dibe gidiyor

Bir süredir marka hakkını devredeceği gündeme gelen HTC bunu doğrular nitelikte gelir kaybetmeye devam ediyor. Uzun süredir yeni bir model piyasaya süremeyen firma gelir olarak yeni bir dip seviyesini gördü.

Kırmızı çizgiye yaklaştı

Açıklanan rakamlara göre Şubat ayında HTC’nin satışlardan elde ettiği gelir 20 milyon dolara geriledi ve yıl bazında yüzde 76 düşüş yaşandı. Ocak ayında ise bu rakam 32 milyon dolar seviyesindeydi. Bu rakama telefon ve sanal gerçeklik kaskı satışları dahil.

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HTC buna rağmen ümidinden bir şey kaybetmiş değil. Firma yıl içerisinde bir amiral gemisi ve birkaç tane de orta seviye akıllı telefon piyasaya sürerek kaybettiği pazar payını geri almayı planlıyor. Tüketici tarafında bu plan benimsenecek mi merak konusu.

Bir dönemin akıllı telefon pazarında iki numara olma başarısı gösteren firmanın geldiği durum oldukça üzücü. Sürekli gerileyen gelir miktarı eğer böyle devam ederse tek haneli rakamlara kadar gidecek gibi. Bunun sonucunda da Ar-Ge ve yenilik geliştirme konularına yatırım da azalacak. Haliyle yavaş yavaş piyasadan silinmesi söz konusu. Marka hakkının devredilmesi muhtemelen atılacak son adım olacak.