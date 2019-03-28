Xiaomi’nin uygun fiyatlı modeli Redmi Note 7 Türkiye’de!

Xiaomi’nin ülkemiz için bir etkinlik hazırlığında olduğu da uzun zamandır biliniyordu. Hatta bu etkinliğin 28 Mart tarihinde gerçekleşeceği geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Ancak etkinlik kapsamında hangi ürünlerin ülkemize geleceği hakkında net bir bilgi yoktu. An itibariyle Redmi Note 7 modelinin Türkiye’ye geleceği öğrenildi. Etkinlikte Xiaomi Global ürün yöneticisi Donovan Sung da yer alıyordu.
Redmi Note 7 özellikleri
Redmi Note 7, 6.3 inç 2340x1080 çözünürlüğe sahip ekran ile birlikte geliyor. Ekrana su damlası çentik tasarımı hakim. Bu çentiğin içerisinde ise 13 MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Arka tarafa baktığımızda renk geçişli tasarıma sahip kapak üzerinde parmak izi sensörü ve çift arka kamera bizleri karşılıyor. 48 MP çözünürlüğündeki ana sensör telefonun en önemli özelliklerinden biri. Samsung üretimi ISOCELL GM1 modeli bu sensöre derinlik algılama işlemlerinde kullanılmak üzere 5 MP yardımcı kamera eşlik ediyor. Gücünü Snapdragon 660 yonga setinden alan Redmi Note 7, dayanıklılık konusunda da özel gelişmelere sahip. Son olarak batarya kapasitesi ise 4000 mAh boyutunda.
Redmi Note 7 Türkiye fiyatı ve depolama seçenekleri
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
mi.com/...
mi.com/...
Edit: fiyatı uygun diyenler şu karşılaştırmaya bakın lütfen
epey.com/...
Şaka maka GM’yi savunuyorum Xiaomi’ye karşı Türkiye yetkilisi varsa görsün bunu bu durum sizin eseriniz.