Xiaomi’nin uygun fiyatlı modeli Redmi Note 7 Türkiye’de!

Xiaomi’nin alt markalarında biri olan Redmi, bu senenin başında ilk akıllı telefonunu duyurdu. Redmi Note 7 isimli bu model 48 MP arka kamera, Snapdragon 660 yonga seti vb. özelliklerine rağmen oldukça uygun fiyatıyla kullanıcıların beğenisini kazandı. Hatta bu beğeni üst üste gelen satış rekorlarıyla firmaya da yansıdı.

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Xiaomi’nin ülkemiz için bir etkinlik hazırlığında olduğu da uzun zamandır biliniyordu. Hatta bu etkinliğin 28 Mart tarihinde gerçekleşeceği geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Ancak etkinlik kapsamında hangi ürünlerin ülkemize geleceği hakkında net bir bilgi yoktu. An itibariyle Redmi Note 7 modelinin Türkiye’ye geleceği öğrenildi. Etkinlikte Xiaomi Global ürün yöneticisi Donovan Sung da yer alıyordu.

Redmi Note 7 özellikleri

Redmi Note 7, 6.3 inç 2340x1080 çözünürlüğe sahip ekran ile birlikte geliyor. Ekrana su damlası çentik tasarımı hakim. Bu çentiğin içerisinde ise 13 MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Arka tarafa baktığımızda renk geçişli tasarıma sahip kapak üzerinde parmak izi sensörü ve çift arka kamera bizleri karşılıyor. 48 MP çözünürlüğündeki ana sensör telefonun en önemli özelliklerinden biri. Samsung üretimi ISOCELL GM1 modeli bu sensöre derinlik algılama işlemlerinde kullanılmak üzere 5 MP yardımcı kamera eşlik ediyor. Gücünü Snapdragon 660 yonga setinden alan Redmi Note 7, dayanıklılık konusunda da özel gelişmelere sahip. Son olarak batarya kapasitesi ise 4000 mAh boyutunda.

Redmi Note 7 Türkiye fiyatı ve depolama seçenekleri

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Redmi Note 7 modeli ülkemize 4 GB RAM ve 64 GB depolama seçeneğiyle geliyor. Fiyatı ise 1999 TL olarak açıklandı. Daha üst kapasiteye ihtiyaç duyanlar için 4 GB RAM ve 128 GB hafızalı versiyon 2349 TL'den satılacak. Telefonun 29 Mart tarihinden itibaren Amazon, MediaMarkt, Vatan, Teknosa vb. çeşitli satış noktalarında yer alması planlanıyor.