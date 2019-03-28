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Xiaomi’nin uygun fiyatlı modeli Redmi Note 7 Türkiye’de!

Xiaomi’nin ülkemizde bir etkinlik düzenleyeceği uzun zamandır biliniyordu. Bu etkinlik ile birlikte firmanın uygun fiyat odaklı Redmi Note 7 modelinin Türkiye’ye geldi.
1 ay
16,2b
1
77
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi’nin uygun fiyatlı modeli Redmi Note 7 Türkiye’de!
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Xiaomi’nin alt markalarında biri olan Redmi, bu senenin başında ilk akıllı telefonunu duyurdu. Redmi Note 7 isimli bu model 48 MP arka kamera, Snapdragon 660 yonga seti vb. özelliklerine rağmen oldukça uygun fiyatıyla kullanıcıların beğenisini kazandı. Hatta bu beğeni üst üste gelen satış rekorlarıyla firmaya da yansıdı.
Ayrıca Bkz. "Redmi Note 7 tanıtıldı: 48 MP kamera ve uygun fiyat"

Xiaomi’nin ülkemiz için bir etkinlik hazırlığında olduğu da uzun zamandır biliniyordu. Hatta bu etkinliğin 28 Mart tarihinde gerçekleşeceği geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Ancak etkinlik kapsamında hangi ürünlerin ülkemize geleceği hakkında net bir bilgi yoktu. An itibariyle Redmi Note 7 modelinin Türkiye’ye geleceği öğrenildi. Etkinlikte Xiaomi Global ürün yöneticisi Donovan Sung da yer alıyordu.

Redmi Note 7 özellikleri

Redmi Note 7, 6.3 inç 2340x1080 çözünürlüğe sahip ekran ile birlikte geliyor. Ekrana su damlası çentik tasarımı hakim. Bu çentiğin içerisinde ise 13 MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Arka tarafa baktığımızda renk geçişli tasarıma sahip kapak üzerinde parmak izi sensörü ve çift arka kamera bizleri karşılıyor. 48 MP çözünürlüğündeki ana sensör telefonun en önemli özelliklerinden biri. Samsung üretimi ISOCELL GM1 modeli bu sensöre derinlik algılama işlemlerinde kullanılmak üzere 5 MP yardımcı kamera eşlik ediyor. Gücünü Snapdragon 660 yonga setinden alan Redmi Note 7, dayanıklılık konusunda da özel gelişmelere sahip. Son olarak batarya kapasitesi ise 4000 mAh boyutunda.

Redmi Note 7 Türkiye fiyatı ve depolama seçenekleri

Xiaomi’nin uygun fiyatlı modeli Redmi Note 7 Türkiye’de!
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Redmi Note 7 modeli ülkemize 4 GB RAM ve 64 GB depolama seçeneğiyle geliyor. Fiyatı ise 1999 TL olarak açıklandı. Daha üst kapasiteye ihtiyaç duyanlar için 4 GB RAM ve 128 GB hafızalı versiyon 2349 TL'den satılacak. Telefonun 29 Mart tarihinden itibaren Amazon, MediaMarkt, Vatan, Teknosa vb. çeşitli satış noktalarında yer alması planlanıyor.

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rtsbora 1 ay en beğenilen
İspanya'da 179 euro başlangıç fiyatı ile satılan cihaz bizde 2000 liradan başlıyor. Bu fiyatın vergiler ile savunulacak bir tarafı yok. Keza 449 eurodan başlayan Mi9 da 4700 liradan başlıyor. Xiaomi ülkemize keşke hiç gelmeseymiş.
mi.com/...
mi.com/...
İspanya'da 179 euro başlangıç fiyatı ile satılan cihaz bizde 2000 liradan başlıyor. Bu fiyatın vergiler ile savunulacak bir tarafı yok. Keza 449 eurodan başlay...
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2 Yanıt Yanıtla +62
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dr20mouse 1 ay
GM9 Pro 1600 liralara satılırken çöp
Edit: fiyatı uygun diyenler şu karşılaştırmaya bakın lütfen
epey.com/...
Şaka maka GM’yi savunuyorum Xiaomi’ye karşı Türkiye yetkilisi varsa görsün bunu bu durum sizin eseriniz.
GM9 Pro 1600 liralara satılırken çöpEdit: fiyatı uygun diyenler şu karşılaştırmaya bakın lütfenepey.com/...Şaka maka GM’yi savunuyorum...
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a_y_k_u_t 1 ay
İthalatçı garantili 1500 lira olur herhalde o zaman alınır :)
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DH Misafiri 1 ay
fiyatı 2300 olmuş bune ya dolarmı fırladı
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DH Misafiri 1 ay
bu işte yanlışlık var a30 -250 euro TRde 2200 note7 - 150 euro TR de 2000
siz ne dersiniz oled ekran a30 mu alsam
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uykuadam 1 ay
snapdragon 660 gm pro 9 alırım daha iyi
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wolf silver 1 ay
Herkese merhabalar arkadaşlar CUMHURBAŞKANLIĞA BAĞLI MİLLİ KÜTÜPHANE inşaatında çalıştım. Ordaki şirket tarafından dolandırıldık 1.5 aydır eve geldik hala paralarımız yatırılmadı.... donanım haberde bununla ilgili konu açmak istiyorum nasıl açacağımı bilmiyorum yardım istiyorum...
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programmer_onur 1 ay
Türkiye fiyatı şaka gibi...
Note serisine SD Kart desteği koymaya devam ediyor adamlar. Mi serisini tek almama sebebim.
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isimvermeyenizleyici 1 ay
Herkes burada vergi maliyet hesaplıyor anlıyorum fakat asıl sorun şu arkadaşlar evofone un bence talebi karşılayacak kadar cihaz getirmeye yetecek sermayesi olduğunu düşünmüyorum bundan dolayı kar marjini yüksek tutup daha az cihazı daha pahalı fiyata satmak niyetindeler bence çünkü çok büyük sermaye gerektirir bu cihazı ederi fiyata satarsa yinede pahalı da satsa talep göreceğinden şüpheniz olmasın burası Türkiye
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DH Misafiri 1 ay
ben fiyatı uygun diyenleri anlamıyorum yurtdışı karlı satışı bile 150 dolar .150x6=900 %50 kdv+ötv vergi =1500 olsun fazlasıyla dedim 2000 şimdi sizce normalmi .ne tyhaf millet olduk iyice herkes uçlarda yaşıyor.
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DH Misafiri 1 ay
an itibarıyla hb da 2000 den 1800 düştü 1500 düşünce alıcam hadi gayret. bide pro yu getirin saat 11:00 cuma
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afutku 1 ay DH Misafiri
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metintekin 1 ay
İyiki 1ay note7 çıksın diye beklemeden 64gb M20 1600e almışım
Almak isteyenler biran önce alsın döviz yükselmeden
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Ray Kurzweil 1 ay
Uygun fiyatlı olarak satılan telefonda bile Evofone yetkilileri eşek gibi kâr marjı belirlemiş. Ayıptır ayıp. Olması gereken fiyatlar; 64 gb versiyonu için 1400 küsür 128 gb için 1500 küsür.
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