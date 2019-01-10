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Redmi Note 7 tanıtıldı: 48 MP kamera ve uygun fiyat

Redmi Note 7, Çin’de düzenlenen etkinlikle sonunda resmiyet kazandı. 48 MP kamerası bulunan akıllı telefon oldukça uygun fiyata sahip. Gelin cihazın detaylarına yakından bakalım.
4 ay
27,7b
2
141
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi Note 7 tanıtıldı: 48 MP kamera ve uygun fiyat
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Haftalardır merakla beklenen Redmi Note 7 sonunda tanıtıldı. Yeni akıllı telefon Xiaomi’den ayrılan ve kendi başına bir marka halini alan Redmi’nin ilk modeli olacak. Cihazın özellikleri ve fiyatı oldukça ilgi çekici.

Tasarım ve ekran

159.2 x 75.2 x 8.1 mm boyutlarına sahip Redmi Note 7, hem ön hem de arka tarafında cam panel ile birlikte geliyor. Her iki panel 0.8 mm kalınlığında Corning Gorilla Glass 5 camdan oluşuyor. Cihazın kırılmasını engellemek amacıyla köşelere özel bir güçlendirme işlemi yapıldığı belirtildi. Bu sayede düşmeye karşı dayanıklılığın rakiplere kıyasla dört kat daha fazla olduğu söyleniyor. Her ne kadar IP sertifikası hakkında bilgi verilmese de yeni model suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

6.3 inç boyutundaki ekran 2340x1080 çözünürlüğe sahip ve 19.5:9 en-boy oranı ile geliyor. Firmanın söylemine göre bu ekran 450 nit parlaklığa ve 1500:1 kontrast oranına sahip. Ekranın üst kısmında ise su damlası çentik içerisinde ön kamera bulunuyor.

Redmi Note 7 tanıtıldı: 48 MP kamera ve uygun fiyat
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Performans

Redmi Note 7, Snapdragon 660 işlemcisinden gücünü alıyor. Bu işlemciye 6 GB’a kadar RAM eşlik ediyor. Depolama kısmında ise 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki seçeneğe sahibiz. İsteğe bağlı olarak microSD kart takarak depolama kapasitesini artırma imkanı mevcut. Cihazın AnTuTu puanı ise 144,599 olarak açıklandı. Bu skorun benzeri Snapdragon 660 cihazlardan, hatta Kirin 710’lu Honor 8X’den daha yüksek olduğu etkinlik sırasında belirtiliyor. Android 9 Pie tabanlı MIUI 10 işletim sistemiyle gelen telefon 4000 mAh batarya, Quick Charge 4.0 gibi pil özelliklerine sahip. Kutu içerisinden çıkan 10W şarj cihazı ile cihazı 2 saat 5 dakika içerisinde şarj edebileceksiniz. Ancak 18W şarj cihazı alırsanız bu süre 1 saat 43 dakikaya kadar düşebiliyor.

Redmi Note 7 tanıtıldı: 48 MP kamera ve uygun fiyat
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Kamera ve diğer özellikler

Cihazın haftalardır en çok konuşulan özelliği 48 MP çözünürlüğünde kamerasıydı. Bu sızıntının gerçek olduğu belli olmuş oldu. Redmi Note 7, f/1.8, 48 MP arka kamera ve 5 MP yardımcı kamera ile birlikte geliyor. 48 MP’lik kamera sensörü Samsung’a ait ISOCELL GM1 modeli. Ön kamera ise 13 MP çözünürlüğünde. Cihazda yüz tanımayla kilit açma özelliği mevcut. Ayrıca arka kısımda da parmak izi sensörü bulunuyor. 3.5 mm kulaklık çıkışı ve kızıl ötesi kumanda özellikleri de unutulmamış.

Fiyatlandırma

Redmi Note 7’nin en dikkat çekici kısmı kesinlikle fiyatı olacak. Siyah, mavi ve kırmızı renk seçenekleri bulunan cihazın fiyatı RAM ve depolama seçeneklerine göre değişiyor. 3 GB RAM + 32 GB depolamaya sahip model 147 dolar fiyat etiketiyle gelecek. 4 GB RAM + 64 GB depolama 177 dolar, 6 GB RAM ve 64 GB depolama ise 206 dolar olarak duyuruldu. Son olarak Redmi firması Sony IMX586 48 MP kamera sensörüne sahip başka bir Redmi Note 7 modelinin de yakın zamanda tanıtılacağını bildirdi.

Redmi Note 7 tanıtıldı: 48 MP kamera ve uygun fiyat
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Redmi Note 7 özellikleri (özet)

  • Ekran: 6.3 inç boyutunda, 1080x2340 (Full HD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran
  • Boyut ve ağırlık: 159.2 x 75.2 x 8.1 mm, 186 gram
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 660
  • RAM: 3 GB / 4 GB / 6 GB
  • Kamera: 48 MP, f/1.8 + 5 MP arka, 13 MP ön kamera
  • Depolama: 32 GB / 64 GB
  • Batarya: 4000 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9.0 Pie (MIUI 10)
  • Diğer:  Parmak izi (arka), yüz tanıma, güçlendirilmiş Gorilla Glass 5 ön/arka panel
  • Fiyatlandırma: 147 dolar (3 GB / 32 GB) - 177 dolar (4 GB / 64 GB) - 206 dolar (6 GB / 64 GB) fiyat

https://www.gizmochina.com/2019/01/10/redmi-note-7-with-premium-glass-body-19-59-screen-and-48mp-camera-is-now-official-for-999-yuan-147-only/ Yorum Yaz
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Jül Sezar 4 ay en beğenilen mehmetgirgin
Sen ne istersin? 150 dolara snapdragon 845 mi? Yoksa 625 yeter mi sana? Ya da sırf sen değişiklik istiyorsun diye snapdragon 675 mi çıkarsınlar?
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mcebi001 4 ay
5.5 inç bu kenarsız cihazlara çok iyi olur fakat deneyen eden yok 6.3 inç nedir arkadaş..herkes de elde telsiz gezmek istemez cebe sığdırın şunları.!!
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matrix52 4 ay
TR ye 1600 e gelirse su gibi satılır bu telefon.
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DH Misafiri 1 ay
Bu telefonda bazı satış sitelerinde NFC yok diye gösterilirken inceleme sitelerinde NFC'nin olduğu söyleniyor. Benim için önemli bir özellik karar vermemde büyük etken
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nediyonlasen 3 ay
Ya bu cihazı beklicektim yada mi8 lite alacaktım ama gm9 pro tam zamanında düştü gm 9 pro aldım inş pisman etmez
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Xhant 3 ay
etmez hocam rahat olun su gibi akıyor maşallah
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zamankaybı95 3 ay
Eğer kamerasında OİS olursa bu yılın orta segmentte en iyi cihazı olur tahminimce.
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KremalıSarımsaklıFıstık 3 ay
4/64 sahibinden'de 2099 tl'ye satılıyor. İthalatçılar getirmeye başlasın 1800'e falan düşer herhalde. Bence 1800 TL'ye alınır. Daha fazla olursa da mi 8 lite alırım..
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~mustafa~ 3 ay
Meizu x8. 4-64 versiyon sd710 meizu tr garantili 1900tl ise redmi note 7 nin bu fiyatı geçmemesi lazim
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~mustafa~ 3 ay
Globali hiç bir ülkede yok şuan daha dagitilmadi bekleyin he aceleniz varsa meizu x8 alin
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hoksi 3 ay
daha hala ses yok bir de fiyatın düşmesini bekleyeceğiz.deli gönül mi 8 lite al geç diyor ya du bakalım
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~mustafa~ 3 ay
Bende redmi note 7 bekliyorum nisanda gelir herhalde
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cengiz_vga 3 ay ~mustafa~
sahibinden de satılıyor ürün ama global mi bilemem
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KremalıSarımsaklıFıstık 3 ay
Ne zaman gelecek ki trye
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r-is 3 ay
4K belki uygulama ile halloluyordur. Note 5 ve Note 6 Pro'da öyle yapılabildiğine dair video vardı Youtube'da.
Mi 8 lite'ta 3,5 mm jak yok. Bazen bilgisayar başında telefon şarjda iken kulaklıkla müşterilerle konuşmam gerekebiliyor. Telefonu omzuna sıkıştırıp konuşamayanlardanım. Veya arabada telefonu hem şarj edip, hem aux girişine takabiliyorum. Jakı olsa mi 8 lite'ı ben de alacağım hemen. O yüzden note 7 bekliyorum. Biraz da P smart 2019 kafamı karışıtırıyor. Nfc de varmış. Onda da ram 3 gb, 4k çekim yok. Orta segment telefonlarda mutlaka kafaya takılan bir eksik oluyor.En son hepsinden vazgeçip 3310 alacağım herhalde.
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