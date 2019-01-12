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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Redmi Note 7 için ilginç ceviz kırma videosu

Geçtiğimiz gün tanıtılan Redmi Note 7’nin dayanıklılığı üzerinde oldukça duruldu. Her iki tarafı Corning Gorilla Glass 5 ile korunan telefon için ilginç bir ceviz kırma videosu paylaşıldı.
4 ay
6,7b
1
11
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi Note 7 için ilginç ceviz kırma videosu
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Redmi Note 7, uygun fiyatına kıyasla barındırdığı donanımla kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde yapılan tanıtımda en çok üstünde durulan konulardan biri de akıllı telefonunun dayanıklılığıydı. Her iki tarafı Corning Gorilla Glass 5 cama sahip telefona özel bir kenar güçlendirme işlemi de yapıldığı söylendi. Bu sayede rakiplere kıyasla dayanıklılığın dört kat daha fazla olduğu belirtiliyor.  Görünen o ki bunu kanıtlamak amacıyla yeni bir video paylaşılmış.

Sosyal medya fenomenine hazırlatılmış

Ceviz kırma ve masaya vurma gibi testlerden kurtulmayı başaran telefon firmanın belirttiği gibi oldukça dayanıklı gözüküyor. Videoyu Çinli bir internet fenomeni paylaşmış. Her ne kadar Çin’e özel bir reklam olarak düşünülmüş olsa da videonun hayli ilginç olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ancak etkinlik sırasında sürekli üstü çizilen “kaya kadar sağlam ve elmas gibi” söylemlerinin gerçekliği kanıtlanmak istenmiş. Cihazın diğer özellikleri, Snapdargon 660 işlemci, 48 MP arka kamera, Full HD+ ekran vb. olarak sıralanıyor.

Ayrıca Bkz. "Redmi Note 7 tanıtıldı: 48 MP kamera ve uygun fiyat"

Xiaomi, üretim kalitesini birinci sıraya aldıklarını ve bu değişimin hızla fark edilceğini belirtiyor. Redmi Note 7 de bu anlayışın ilk modellerinden oldu. Firma CEO'sunun anlatımına göre üretim kalitesinde rakiplerini geride bırakarak, hem ucuz hem de iyi işçiliğe sahip cihazlar üretilebildiğini kanıtlamak istiyorlar. Bahsi geçen ceviz kırma videosunu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.


https://www.gizmochina.com/2019/01/11/xiaomi-redmi-note-7-corning-gorilla-glass-5-screen-smashed-severally-but-remains-unscathed/ Yorum Yaz
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Curb 4 ay en beğenilen
Az önce ben ne izledim?

Yanıtla +15
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Sipihrz 4 ay
2000 lerin reklamlarından , peçetenin mukavemetini ölçmek için ıslatıp üzerine bozuk para koymak kadar anlamsız geldi bana
Yanıtla +11
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DODANLI 4 ay
Nano sıvı koruyucuları sürüp ceviz kıran editörler geldi benim de aklıma :)
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volga tuygun 4 ay
youtu.be/...
3 sene önceki Mesut ve Erdi'nin videosu aklıma geldi. Ultron X1
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9unkarekoku 4 ay
Yalnız ceviz kırmak bizim dilimizde pek hoş bir şey değil :-D
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interwap 4 ay
Gorilla glass 5 kullanmak dışında ne yapmışlar? Geçen senede note 6 ile kırıyorlardı. Hala aynı yerdeler o zaman. Diğer çinliler daha cesurlar. Bunları daha önce yaptılar.
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mavizaman 4 ay
daha ne yapsın.
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Curb 4 ay en beğenilen
Az önce ben ne izledim?

Yanıtla +15
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kartalaraz 4 ay
SCOTCH BRİTE. Denesinler süngerin yeşil yüzeyiyle ekranı bir silsinlerde göreyim ben o ekranı
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L.o.T.u.S 4 ay kartalaraz
scotch brite ile temizlik ne rahat
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Spider_hip 4 ay
Erkek mi kadın mı anlamadım. Her türlü çirkin ama :D
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DODANLI 4 ay
Nano sıvı koruyucuları sürüp ceviz kıran editörler geldi benim de aklıma :)
Yanıtla +5
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Sipihrz 4 ay
2000 lerin reklamlarından , peçetenin mukavemetini ölçmek için ıslatıp üzerine bozuk para koymak kadar anlamsız geldi bana
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