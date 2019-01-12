Redmi Note 7 için ilginç ceviz kırma videosu

Sosyal medya fenomenine hazırlatılmış
Ceviz kırma ve masaya vurma gibi testlerden kurtulmayı başaran telefon firmanın belirttiği gibi oldukça dayanıklı gözüküyor. Videoyu Çinli bir internet fenomeni paylaşmış. Her ne kadar Çin’e özel bir reklam olarak düşünülmüş olsa da videonun hayli ilginç olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ancak etkinlik sırasında sürekli üstü çizilen “kaya kadar sağlam ve elmas gibi” söylemlerinin gerçekliği kanıtlanmak istenmiş. Cihazın diğer özellikleri, Snapdargon 660 işlemci, 48 MP arka kamera, Full HD+ ekran vb. olarak sıralanıyor.Ayrıca Bkz. "Redmi Note 7 tanıtıldı: 48 MP kamera ve uygun fiyat"
Xiaomi, üretim kalitesini birinci sıraya aldıklarını ve bu değişimin hızla fark edilceğini belirtiyor. Redmi Note 7 de bu anlayışın ilk modellerinden oldu. Firma CEO'sunun anlatımına göre üretim kalitesinde rakiplerini geride bırakarak, hem ucuz hem de iyi işçiliğe sahip cihazlar üretilebildiğini kanıtlamak istiyorlar. Bahsi geçen ceviz kırma videosunu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.
https://www.gizmochina.com/2019/01/11/xiaomi-redmi-note-7-corning-gorilla-glass-5-screen-smashed-severally-but-remains-unscathed/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
3 sene önceki Mesut ve Erdi'nin videosu aklıma geldi. Ultron X1
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xiaomi, redmi ve