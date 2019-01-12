Redmi Note 7 için ilginç ceviz kırma videosu

Redmi Note 7, uygun fiyatına kıyasla barındırdığı donanımla kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde yapılan tanıtımda en çok üstünde durulan konulardan biri de akıllı telefonunun dayanıklılığıydı. Her iki tarafı Corning Gorilla Glass 5 cama sahip telefona özel bir kenar güçlendirme işlemi de yapıldığı söylendi. Bu sayede rakiplere kıyasla dayanıklılığın dört kat daha fazla olduğu belirtiliyor. Görünen o ki bunu kanıtlamak amacıyla yeni bir video paylaşılmış.

Sosyal medya fenomenine hazırlatılmış

Ceviz kırma ve masaya vurma gibi testlerden kurtulmayı başaran telefon firmanın belirttiği gibi oldukça dayanıklı gözüküyor. Videoyu Çinli bir internet fenomeni paylaşmış. Her ne kadar Çin’e özel bir reklam olarak düşünülmüş olsa da videonun hayli ilginç olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ancak etkinlik sırasında sürekli üstü çizilen “kaya kadar sağlam ve elmas gibi” söylemlerinin gerçekliği kanıtlanmak istenmiş. Cihazın diğer özellikleri, Snapdargon 660 işlemci, 48 MP arka kamera, Full HD+ ekran vb. olarak sıralanıyor.

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"Redmi Note 7 tanıtıldı: 48 MP kamera ve uygun fiyat"

Xiaomi, üretim kalitesini birinci sıraya aldıklarını ve bu değişimin hızla fark edilceğini belirtiyor. Redmi Note 7 de bu anlayışın ilk modellerinden oldu. Firma CEO'sunun anlatımına göre üretim kalitesinde rakiplerini geride bırakarak, hem ucuz hem de iyi işçiliğe sahip cihazlar üretilebildiğini kanıtlamak istiyorlar. Bahsi geçen ceviz kırma videosunu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://www.gizmochina.com/2019/01/11/xiaomi-redmi-note-7-corning-gorilla-glass-5-screen-smashed-severally-but-remains-unscathed/