Vivo V15 Pro üçlü arka kamera kurulumu ve açılır-kapanır ön kamera mekanizması ile geliyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, yakın gelecekte V11 Pro'nun halefi olan V15 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazın adının ne olacağı uzun zamandır merak konusuydu. V serisinde tek basamaklı sayılar kullanıldığı için cihazın adının V12 olmasına zaten olanak yoktu ve görünüşe bakılırsa 13 sayısı bir çok bölgede uğursuz kabul edildiği için 13 sayısı da elenerek cihazın adının V15 Pro olduğuna karar verilmiş.

Vivo son günlerde üretmiş olduğu özgün ve inovatif tasarımlara sahip cihazlarla bir hayli dikkat çekiyor ve görünüşe bakılırsa V15 Pro da onlardan biri olacak. Cihazın kamera dizaynını ortaya koyan kılıf görselleri güveniilir kaynaklar tarafından sızdırıldı.

Kılıf görsellerine bakarak konuşacak olursak, cihaz kasanın sol üst kısmına dikey olarak sıralanmış 3 adet kamera sensörüne sahip. Ön kısımda ise tıpkı Vivo Nex gibi pop-up olarak tabir edilen, açılır-kapanır bir selfie kamerası mekanizması yer alıyor. Bu da cihazın çok rekabetçi bir ekran-kasa oranı ile geleceği anlamına geliyor.

https://www.gizmochina.com/2019/01/27/vivo-v15-pro-could-launch-soon-with-pop-up-selfie-camera-and-triple-rear-cameras/

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Sızdırılan görsellere bakarak konuşacak olursak, cihazda fiziksel bir parmak izi sensörü yer almayacak gibi gözüküyor. Çok büyük ihtimalle tıpkı'da yer aldığı gibi'da da ekrana gömülü bir parmak izi sensörü yer alacak.