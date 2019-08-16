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Redmi Note 8’den ilk detaylar geldi

Redmi Note 7’nin yakaladığı başarı ardından gözler Redmi Note 8’e çevrildi. Bugün ise firma tarafından paylaşılan video sayesinde ilk detaylar ortaya çıktı.
4 sa.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi Note 8’den ilk detaylar geldi
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Xiaomi’den ayrılan Redmi’nin ilk tanıttığı telefonu Note 7 oldu. Fiyatına kıyasla sunduğu özellikleri sayesinde kullanıcıların oldukça ilgisini çeken Note 7, yerini yeni bir modele bırakacak. Redmi Note 8 hakkında ilk detaylar gelmeye başladı.

64 MP dört arka kamera

Firma tarafından paylaşılan bir video, Redmi Note 8’in üretimine başlandığını bizlere gösterdi. Videoda 64 MP kamera sensörü cihaza yerleştiriliyor. Bu sensöre ek olarak üç adet yardımcı kameranın da yerini aldığını görüyoruz. Kamera paketinin üçü aynı hizadayken biri led flaşın altına konumlandırılmış. Bu bilgilerden yola çıkan bir tasarımcı, haberimizin başında gördüğünüz render görüntüsünü hazırladı. Redmi Note 8’in arka tarafı tahminen bu şekilde görünecek.

Video sayesinde elde ettiğimiz farklı bilgiler de mevcut. Örneğin herhangi bir mekanizma göremiyoruz. Dolayısıyla açılır kapanır kamera ile gelmeyeceğini, bunun yerine su damlası çentik tasarımına devam edileceğini söyleyebiliriz. Ek olarak arka tarafta parmak izi sensörü bulunmaması sebebiyle, ekran üzerinden parmak izi okuma özelliğini de görebiliriz.

Ayrıca Bkz. "iOS 13 betası iPhone 11 tanıtım tarihini ortaya çıkardı"

Video haricinde cihaz bir de 3C sertifikası alırken görüntülendi. M1906G7E ve M1906G7T şeklinde iki farklı kod adı bulunan telefonun Redmi Note 8 olduğu düşünülüyor. Bu sertifikaya göre 18W hızlı şarj desteğine sahip. Ancak önceki senede olduğu gibi bir de Redmi Note 8 Pro görmemiz mümkün. Dolayısıyla bazı özellikler yalnızca Pro modelde yer alabilir. Son olarak MediaTek Helio G90T’nin Redmi Note 8’de karşımıza çıkabileceğini hatırlatalım. Haberimiz içerisinde bahsettiğimiz videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.



https://www.gizmochina.com/2019/08/16/purported-redmi-note-8-render-appears-based-on-official-info/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Cengiz55 1 sa.
Hayırlı uğurlu olsun, alsam mı almasam mı diye düşünüyordum şimdi 8 çıkmasını bekleyeceğim, o zamana 9 çıkar bu kısır döngü ölene kadar devam eder.
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oturtan boğa 1 sa.
Mediatek işlemciyle gelirse çoğu insan mesafeli davranır.
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lussio 1 sa. oturtan boğa
Hiç MediaTech islemci kullanmadilarki
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Orange dragon 1 sa.
Aga kafam karıştı durmadan model mi çıkarılır
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erkanerk 1 sa.
Redmi Note 7 kullanıcısıyım. Cihazdan genel anlamda memnunum. İnşallah bu Note 8'in kamera çıkıntısı note 7 deki gibi değildir.
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