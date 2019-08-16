iOS 13 betası iPhone 11 tanıtım tarihini ortaya çıkardı

Apple’ın yeni iPhone modellerini Eylül ayında tanıtacağı tahmin ediliyordu. Ancak hala net bir tarih açıklanmadı. Bugün yayınlanan iOS 13 Beta 7’yi kurcalayan kullanıcılar, “HoldForRelease” isimli görselde tanıtım tarihini bulmuş olabilir.

Etkinlik tarihi 10 Eylül

“HoldForRelease” görseli kutudan çıkan iPhone için gerekli ayarları yaparken kullanılıyor. Haberimizin başında yer alan görseli incelerseniz, takvim uygulamasının simgesinde 10 Eylül tarihini görebilirsiniz. Bu da iPhone 11 sersinin 10 Eylül tarihinde tanıtılacağı manasına geliyor.

Geçtiğimiz seneki etkinliğin tanıtım tarihi de iOS 12 içerisinde bulunan HoldForRelease isimli bu görsel sayesinde öğrenilmişti. Ayrıca önceki iPhone etkinliklerinin 12 Eylül 2018, 12 Eylül, 2017, 7 Eylül 2016 ve 9 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştiğini biliyoruz. Dolayısıyla firmanın 10 Eylül tarihinde yeni modellerini tanıtması şaşırtıcı olmayacaktır.

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Elimizdeki son bilgilere göre etkinlikte üç farklı iPhone modeli göreceğiz. iPhone XR’ın iPhone 11, iPhone XS’in iPhone 11 Pro ve son olarak iPhone XS Max’in iPhone 11 Pro Max olarak tanıtılması bekleniyor. Cihazların ekran boyutları sırasıyla 6.1 inç, 5.8 inç ve 6.5 inç şeklinde. Tabii ki bu bilgilerin çoğu sızıntıdan ibaret. Neyse ki etkinliğe bir aydan az bir süre kaldı. Yeni iPhone’lar için tüm bilgileri 10 Eylül'de öğrenebileceğiz.

https://www.theverge.com/2019/8/15/20807568/apple-iphone-11-pro-max-event-date-september-10th-rumors-ios-13