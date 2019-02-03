Redmi ekibi Snapdragon 855 yonga setine sahip akıllı telefon için çalışıyor

Redmi firması Xiaomi’den ayrıldıktan sonra ilk modeli olan Redmi Note 7’yi tanıtmıştı. Sürekli satış rekoru haberleriyle gündeme gelen Redmi Note 7, firmanın yüzünü güldürmeyi başardı. Bunun üzerine Redmi ekibi çalışmalarını iki yeni akıllı telefon üzerine yoğunlaştırmış.

Redmi yöneticisi sosyal medya hesabından paylaştı

Redmi yöneticisi Lu Weibing, Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. Toplantı fotoğrafı içeren paylaşımın içerisinde Redmi Note 7 Pro ve Snapdragon 855 işlemcili üst seviye akıllı telefon için artan beklentinin farkında olduklarını belirtmiş. Redmi ekibinin bu iki cihaz için çalışmalara hızla devam ettiği söylendi. Redmi Note 7 Pro ve Snapdragon 855’li cihaz hakkında farklı sızıntılar daha önce ortaya çıkmıştı. Ancak yönetici tarafından yapılan bu paylaşımla birlikte cihazlar daha net bir şekilde resmiyet kazandı diyebiliriz.

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Snapdragon 855 işlemcili Redmi modelinin uygun fiyat odaklı olarak tanıtılması bekleniyor. Redmi Note 7 Pro ise işlemci ve kamera sensörü konusunda güncellenmiş Redmi Note 7 modeli olacak. Örneğin Redmi Note 7’deki Snapdragon 660 tercihi yerine Redmi Note 7 Pro’da Snapdragon 675 görmemiz olası.

https://www.gsmarena.com/redmi_is_working_on_a_snapdragon_855powered_flagship-news-35359.php