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Redmi ekibi Snapdragon 855 yonga setine sahip akıllı telefon için çalışıyor

Xiaomi’den ayrılan Redmi firması iki yeni akıllı telefon geliştirmek üzere çalışmalarına devam ediyor. Bunlardan biri Redmi Note 7 Pro diğeri ise Snapdragon 855 işlemcili üst seviye model.
3 ay
6,3b
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5
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi ekibi Snapdragon 855 yonga setine sahip akıllı telefon için çalışıyor
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Redmi firması Xiaomi’den ayrıldıktan sonra ilk modeli olan Redmi Note 7’yi tanıtmıştı. Sürekli satış rekoru haberleriyle gündeme gelen Redmi Note 7, firmanın yüzünü güldürmeyi başardı. Bunun üzerine Redmi ekibi çalışmalarını iki yeni akıllı telefon üzerine yoğunlaştırmış.

Redmi yöneticisi sosyal medya hesabından paylaştı

Redmi yöneticisi Lu Weibing, Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. Toplantı fotoğrafı içeren paylaşımın içerisinde Redmi Note 7 Pro ve Snapdragon 855 işlemcili üst seviye akıllı telefon için artan beklentinin farkında olduklarını belirtmiş. Redmi ekibinin bu iki cihaz için çalışmalara hızla devam ettiği söylendi. Redmi Note 7 Pro ve Snapdragon 855’li cihaz hakkında farklı sızıntılar daha önce ortaya çıkmıştı. Ancak yönetici tarafından yapılan bu paylaşımla birlikte cihazlar daha net bir şekilde resmiyet kazandı diyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 9'un canlı görüntüsü sızdı"

Snapdragon 855 işlemcili Redmi modelinin uygun fiyat odaklı olarak tanıtılması bekleniyor. Redmi Note 7 Pro ise işlemci ve kamera sensörü konusunda güncellenmiş Redmi Note 7 modeli olacak. Örneğin Redmi Note 7’deki Snapdragon 660 tercihi yerine Redmi Note 7 Pro’da Snapdragon 675 görmemiz olası.


https://www.gsmarena.com/redmi_is_working_on_a_snapdragon_855powered_flagship-news-35359.php Yorum Yaz
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oguzhan diric 3 ay en beğenilen
Üst seviye işlemci ile gelecek model varsa. Pocophone markası ne olacak ? O zaman pocophone hiç ortaya çıkmadan redmi üzerinde flagship killer cihaz gelseydi daha iyi olurdu.
Üst seviye işlemci ile gelecek model varsa. Pocophone markası ne olacak ? O zaman pocophone hiç ortaya çıkmadan redmi üzerinde flagship killer cihaz gelseydi da...
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al-ozaria 3 ay
Ben Redmi'den amiral gemilerden ziyade F/P oranı yüksek telefonlar bekliyorum. Misal ekran/gövde oranı yüksek 5" lik kompakt telefonlar görsek çok güzel olabilirdi.
Ben Redmi'den amiral gemilerden ziyade F/P oranı yüksek telefonlar bekliyorum. Misal ekran/gövde oranı yüksek 5" lik kompakt telefonlar görsek çok güzel olabili...
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rickygulgul 3 ay
Diğer vay anı, ünitenin X50 modem ile birlikte içinde bir Snapdragon 855 SoC içerdiği söylendiği zamandı. Bunun nedeni, çipin modemi başlatması ve ayrıca ek işlevler sağlamasıdır. 855 yongası, moto z3'te zaten bulunan Snapdragon 835 işlem gücüne katkıda bulunmuyor ve hesaplama için fazla kullanılmadığı için muhtemelen boşta durabiliyor. Mümkünse modemde bazı konfigürasyonların etkinleştirilmesine yardımcı olmak için de olabilir, ancak X50'nin eski yongalarla uyumlu olmadığı da görünüyor. Bunu daha sonra bugün kontrol etmeye çalışacağız.Akinatorhttps://xender.vip/ https://appsync.biz/speed-test/
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al-ozaria 3 ay
Ben Redmi'den amiral gemilerden ziyade F/P oranı yüksek telefonlar bekliyorum. Misal ekran/gövde oranı yüksek 5" lik kompakt telefonlar görsek çok güzel olabilirdi.
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Askaparta 3 ay
Redmi iyi gidiyor. Huawei gibi olabilir mi göreceğiz. Huawei de artık f/p günlerinin sonunu yaşıyor sanki.
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High Sierra 3 ay Askaparta
Zaten yalnızca Honor markası fiyat performans oranını tutturuyor o da Play gibi modelleri sağ olsun.
Xiaomi yanlış yolda. Redmi ve Poco markaları ayrı ilerlemeli. Xiaomi de sadece Mi .. cihazını üreten Apple rakibi bir firma olmalı. Çünkü hedef bu yönde. Huawei bu yola girdi ve satışlarını katladı P20 serisi ile. Aslında yine fazlaca telefon çıkarıyor ancak bu sefer ülkelere özel satıyor (Honor*, Nova). Aynı şekilde BBK (Oppo* Vivo Oneplus Realme). Biz bu ürünlerin çoğunu görmüyoruz. Çünkü bizi ilgilendiren ürünler ayrı marka altından satılıyor. Aynısını Xiaomi de bu iki firma ile deneyecek. Bu sayede Mi9 haricinde düşünmeleri gereken bir telefon kalmayacak. Yoksa neden Mi Note iptal edildi veya neden Mi A3 konuşulmuyor? Çünkü Xiaomi varını yokunu koyacak ortaya sadece bir cihaz için. Mi9 işte bu kadar önemli bir cihaz olacak.
Gerçi Xiaomi'nin Redmi ile yapması gereken Nokia gibi Android One projesine dahil edilmiş bir Redmi Note7/Pro sunmasıydı.
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oguzhan diric 3 ay en beğenilen
Üst seviye işlemci ile gelecek model varsa. Pocophone markası ne olacak ? O zaman pocophone hiç ortaya çıkmadan redmi üzerinde flagship killer cihaz gelseydi daha iyi olurdu.
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