Redmi ekibi Snapdragon 855 yonga setine sahip akıllı telefon için çalışıyor

Redmi yöneticisi sosyal medya hesabından paylaştı
Redmi yöneticisi Lu Weibing, Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. Toplantı fotoğrafı içeren paylaşımın içerisinde Redmi Note 7 Pro ve Snapdragon 855 işlemcili üst seviye akıllı telefon için artan beklentinin farkında olduklarını belirtmiş. Redmi ekibinin bu iki cihaz için çalışmalara hızla devam ettiği söylendi. Redmi Note 7 Pro ve Snapdragon 855’li cihaz hakkında farklı sızıntılar daha önce ortaya çıkmıştı. Ancak yönetici tarafından yapılan bu paylaşımla birlikte cihazlar daha net bir şekilde resmiyet kazandı diyebiliriz.Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 9'un canlı görüntüsü sızdı"
Snapdragon 855 işlemcili Redmi modelinin uygun fiyat odaklı olarak tanıtılması bekleniyor. Redmi Note 7 Pro ise işlemci ve kamera sensörü konusunda güncellenmiş Redmi Note 7 modeli olacak. Örneğin Redmi Note 7’deki Snapdragon 660 tercihi yerine Redmi Note 7 Pro’da Snapdragon 675 görmemiz olası.
https://www.gsmarena.com/redmi_is_working_on_a_snapdragon_855powered_flagship-news-35359.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Xiaomi yanlış yolda. Redmi ve Poco markaları ayrı ilerlemeli. Xiaomi de sadece Mi .. cihazını üreten Apple rakibi bir firma olmalı. Çünkü hedef bu yönde. Huawei bu yola girdi ve satışlarını katladı P20 serisi ile. Aslında yine fazlaca telefon çıkarıyor ancak bu sefer ülkelere özel satıyor (Honor*, Nova). Aynı şekilde BBK (Oppo* Vivo Oneplus Realme). Biz bu ürünlerin çoğunu görmüyoruz. Çünkü bizi ilgilendiren ürünler ayrı marka altından satılıyor. Aynısını Xiaomi de bu iki firma ile deneyecek. Bu sayede Mi9 haricinde düşünmeleri gereken bir telefon kalmayacak. Yoksa neden Mi Note iptal edildi veya neden Mi A3 konuşulmuyor? Çünkü Xiaomi varını yokunu koyacak ortaya sadece bir cihaz için. Mi9 işte bu kadar önemli bir cihaz olacak.
Gerçi Xiaomi'nin Redmi ile yapması gereken Nokia gibi Android One projesine dahil edilmiş bir Redmi Note7/Pro sunmasıydı.