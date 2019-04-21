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Redmi Y3 dayanıklılık testi videosuyla resmi olarak görüldü

Redmi tarafından 24 Nisan tarihinde tanıtılacağı açıklanan Redmi Y3 modeli, dayanıklılık testi videosuyla ilk defa resmi olarak görüldü. Videoda telefon merdivenden yuvarlanıyor.
4 hf.
2,6b
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2
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi Y3 dayanıklılık testi videosuyla resmi olarak görüldü
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Xiaomi’den ayrılan Redmi, firmanın uygun fiyatlı modellerinin toplandığı bir alt marka halini aldı. Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro ve Redmi 7 derken hızla model sayısını artıran Redmi’nin sıradaki telefonları hakkında da bazı bilgiler geliyordu. Bunlardan ön kamera odaklı Redmi Y3 an itibariyle resmiyet kazandı diyebiliriz.

Redmi Hindistan Twitter hesabı paylaştı

Geçtiğimiz gün Redmi Y3’ün ismi geçmese de farklı bir göndermeyle yeni modelin 24 Nisan tarihinde tanıtılacağı açıklanmıştı. Hatta 32 MP ön kamera ile geleceği paylaşılan lansman fotoğrafında görülüyor. Bugün ise Redmi Hindistan Twitter hesabı Redmi Y3 modelini tamamıyla ortaya çıkardı. Yeni telefona dayanıklılık testi uygulamak isteyen Redmi Hindistan önce cihazı gösteriyor daha sonrasında ise bir çöp kutusunun içine koyarak merdivenden yuvarlıyor. Bu testten başarıyla çıkan cihazı da tüm açılardan görme şansı yakalamış oluyoruz.

Ayrıca Bkz. "Samsung, Galaxy S10'un ambalajını çevre dostu hale getirdi"

Redmi’nin dayanıklılık konusunda iddiası ilk modeli olan Redmi Note 7’den beri sürekli olarak tekrarlanıyor. Hatta Redmi Note 7’nin ceviz kırma videolarını hatırlayanlarınız olacaktır. Daha önceden firma yöneticisinin yaptığı açıklama düşünüldüğünde Redmi’nin ucuz ama dayanıksız telefonlar ürettiği konusundaki önyargıların giderilmesinin amaçlandığı söylenebilir. Ayrıca yurt dışında 12 ay yerine 18 ay garanti ile satışa sunulması da bu amaçlarına yönelik gözüküyor.

Redmi Y3 dayanıklılık testi videosuyla resmi olarak görüldü
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Redmi Y3’ün teknik özellikleri hakkında elimizdeki resmi bilgiler oldukça kısıtlı. Sadece 32 MP’lik ön kameranın Samsung ISOCELL GD1 sensörü olduğunu biliyoruz. Neyse ki tanıtılmasına günler kaldığı için yakın zamanda tüm teknik özelliklerini ve fiyatını öğrenebileceğiz.


https://www.gsmarena.com/redmi_y3_shown_off_in_latest_video-news-36673.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
PeYLeR. 4 hf.
O kadar güveniyorlarsa kutuya koymadan merdivenden yuvarlansınlar. Gerçek hayatta telefon elimizden kutuyla birlikte düşmüyor merdivene.
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tego 2 hf.
Aynen katiliyorum hocam ama kutuda onemli kargolarin nasil tasidigi ortada
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