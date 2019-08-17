Redmi de televizyon pazarına girmeye hazırlanıyor

Başta Xiaomi olmak üzere birçok akıllı telefon üreticisi televizyon pazarına gözünü dikmiş durumda. Örneğin son günlerde OnePlus TV ile ilgili birçok sızıntı ortaya çıkıyor. Bugün ise Xiaomi’nin alt markası olan Redmi’nin de televizyon pazarına girmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Redmi TV

Xiaomi kendisini daha üst seviyede konumlandırırken, gerçek manada fiyat performans cihazlarını Redmi markası altında sergiliyor. Telefonlarla başlayan Redmi cihazlar, kulaklık, powerbank gibi pek çok alana yayıldı. Halihazırda Xiaomi’nin televizyon pazarında yakaladığı başarıyı düşündüğümüzde Redmi’nin de harekete geçmesi şaşırtıcı değil.

Xiaomi’nin televizyon pazarı yöneticisi Li Xiaoshuang ve Redmi yöneticisi Lu Weibing sosyal medya hesaplarından bir araya geldiklerini açıkladı. Yeni bir ürünün sinyallerini veren yöneticiler detayları söylemese de bunun televizyon olacağı çok açık. Ayrıca Çin’de sertifika alması da doğrulamış oldu.

Ayrıca Bkz.

"Segway-Ninebot kendi kendine şarj istasyonuna giden scooter tanıttı"

Elimizdeki bilgiler şimdilik oldukça kısıtlı. Ancak tahminlere göre biri 40 inç diğeri 70 inç olmak üzere iki farklı televizyon modeli göreceğiz. Her ikisinin de çözünürlüğü 4K olacak. Firmadan alışık olduğumuz üzere uygun fiyat ile geleceklerini söyleyebiliriz. Çin ve Hindistan’da oldukça başarılı giden Xiaomi’nin televizyon pazarı yakın zamanda diğer pazarlarda da aynı başarıyı yakalayabilecek mi, hep birlikte göreceğiz.

https://www.gizchina.com/2019/08/16/redmi-tv-gets-certified-in-china-to-arrive-in-september/