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Redmi'nin Helio G90T'li oyuncu telefonu TENAA'da göründü

Redmi'nin yakında dört arka kameraya sahip oyun odaklı bir akıllı telefon çıkarması bekleniyor. Helio G90T yonga setinden güç alan cihaz TENAA'da ortaya çıktı...
4 gün
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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MediaTek geçtiğimiz hafta oyun odaklı Helio G90 ve Helio G90T yonga setlerini tanıtmıştı. Bunun hemen ardından Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, şirketin bu ay içerisinde Helio G90T ile çalışan bir akıllı telefon açacağını doğruladı.
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Şimdi ise Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın veri tabanında M1906G7T model numarasına sahip yeni bir Xiaomi telefon ortaya çıktı. Cihazın Redmi tarafından piyasaya sürülecek ilk Helio G90T destekli oyuncu telefonu olabileceği söyleniyor.

Dört arka kameraya sahip olabilir

Şu an için akıllı telefonun teknik özellikleri hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Ancak, 64 megapiksel ana sensör içeren dörtlü kamera sistemi ile gelebilir. M1906G7T'nin TENAA listesinde de herhangi bir detay yok. Önümüzdeki günlerde cihazla ilgili somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.


http://news.mydrivers.com/1/639/639337.htm Yorum Yaz
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Jon_Kar 4 gün en beğenilen
Kamera istemiyoruz 1tane olsun yeter
4 kamera yerine sd 855 koyun
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Guaire 3 gün
Oyuncu telefonundan ziyade normal bir telefon, hatta mevcut telefonlarından birinin bir versiyonu olması muhtemel.
Mediatek'in önerisi doğal olarak muhtemel rakiplerine göre ucuz olacak. Snapdragon 730 ile performans kıyaslaması yapılsa da fiyat olarak Snapdragon 675 seviyesinde olması beklenebilir.
Tek başına yonga setinden tasarruf yapmanın bir espirisi yok. En üst seviye yongalar şu anda 50-60$ ise, bu seviyedekiler de olsun olsun 30-35$ olsun. Maliyette 30$'lık bir farkı da tüketicilere 40-50$ olarak yansıttılar diyelim. Arada bu kadar performans farkı varken 50$ ile insanların aklı çelinemez.
Bu yüzden diğer şeylerden de tasarruf yoluna gidilecek. Ekran, RAM, depolama, gövde materyali gibi her şeyden azar azar kısılması gerekecek.
Sonuçta ortaya çıkan şeyi ise bir oyuncu telefonu olarak lanse etmek zor olacaktır bana göre.
Mediatek'in isimlendirmelerine aldanmamak gerekir. Hem maliyet, hem performans olarak orta seviyede konumlanan X serisini üst seviye diye lanse ettiği için de yanlış anlaşılmıştı.
Xiaomi uzun müddet sonra ilk kez Mediatek'e geri dönüş yapıyor. İlk çıkan Redmiler tamamen Mediatek üstüne kurulmuştu.
Mevcut modellerinden Redmi Note 7/7 Pro ve Redmi K20'ye cuk diye oturabilir bu yonga.
Fiyat açısından Note 7 ile Note 7 Pro arasında, ama performans açısından daha üstün bir cihaz yapabilirler. Ya da Redmi K20'ye koyup kafa kafaya, hatta biraz daha iyi bir performansı daha ucuza verebilirler.
Zaten Honor 9x'in Çin'de çıkmasını takiben Redmi K20'nin fiyatı düşmüştü, hem de daha yeni bir telefon olmasına rağmen. Çin'de Xiaomi, Huawei'ye karşı zorlanıyor. Bunun için de daha agresif olmaya ihtiyacı var. Mediatek de uzun zamandır ellerinin tersleriyle ittikleri bu avantajı onlara sağlayabilir.
Mediatek ile işbirliğini geliştirmek Xiaomi'nin faydasına olacaktır.
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addidas_85 4 gün
Mediatek hala yazılım anlamında çöp mü arkadaşlar? Genelde custom rom kullanıyorum da, destek kesiliyorsa hemen uzak durmaya devam edeceğim.
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spenx01 2 gün addidas_85
uzak dur
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Jon_Kar 4 gün en beğenilen
Kamera istemiyoruz 1tane olsun yeter
4 kamera yerine sd 855 koyun
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