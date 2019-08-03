Redmi'nin Helio G90T'li oyuncu telefonu TENAA'da göründü

MediaTek geçtiğimiz hafta oyun odaklı Helio G90 ve Helio G90T yonga setlerini tanıtmıştı. Bunun hemen ardından Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, şirketin bu ay içerisinde Helio G90T ile çalışan bir akıllı telefon açacağını doğruladı.

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Şimdi ise Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın veri tabanında M1906G7T model numarasına sahip yeni bir Xiaomi telefon ortaya çıktı. Cihazın Redmi tarafından piyasaya sürülecek ilk Helio G90T destekli oyuncu telefonu olabileceği söyleniyor.

Dört arka kameraya sahip olabilir

Şu an için akıllı telefonun teknik özellikleri hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Ancak, 64 megapiksel ana sensör içeren dörtlü kamera sistemi ile gelebilir. M1906G7T'nin TENAA listesinde de herhangi bir detay yok. Önümüzdeki günlerde cihazla ilgili somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

http://news.mydrivers.com/1/639/639337.htm