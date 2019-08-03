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Google Asistan, WhatsApp mesajlarınızı okuyabilecek

Google Asistan önemli bir yetenek kazandı. Artık WhatsApp gibi üçüncü taraf uygulamalardan gelen mesajları sizin için okuyabiliyor. Ayrıca yanıt da verebiliyorsunuz.
4 gün
5,2b
1
9
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Asistan, WhatsApp mesajlarınızı okuyabilecek
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Sesli asistan dendiğinde ilk akla gelen uygulama hiç şüphesiz Google Asistan oluyor. Yetenekleri ile rakiplerini bir hayli geride bırakan Google Asistan, önemli bir eksiğe sahipti. Üçüncü taraf uygulamalardan gelen mesajlar, Google Asistan tarafından okunamıyordu. Dolayısıyla başta WhatsApp olmak üzere popüler birçok uygulamanın desteklenmemesi kullanıcılar tarafından sık sık gündeme getiriliyordu. Kullanıcılar isteklere sonunda kavuştular.

Yanıt vermek de mümkün

Google Asistan’a “Mesajlarımı oku.” komutu verdiğinizde yalnızca standart mesaj uygulamasından veya Hangouts’tan gelen mesajları okuyabiliyordu. Artık daha önce de belirttiğimiz üzere, başta WhatsApp olmak üzere tüm üçüncü taraf uygulamaları destekleyecek. Bunun için Google Asistan’ın bildirimlerinize erişmesine izin vermeniz yeterli. Sizin için sesli olarak mesajları okuyabilecek. Ayrıca bununla kalmayıp mesajlara yanıt da verebileceksiniz.

Ayrıca Bkz. "Netflix'e dev rakip: Türkiye'nin en büyük film yapımcıları birleşti"

Özellik hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak bazı kullanıcılar yeni özellikten yararlandıklarını aktarıyorlar. Siz de denemek için Google Asistan’a “Mesajlarıma oku.” şeklinde komut verebilirsiniz. Bildirimleri okumak için izin isterse yeni özellikten faydalanabileceğiniz manasına geliyor. WhatsApp, Slack, Telegram, Facebook Messenger, Signal, WeChat vb. fark etmeksizin Google Asistan ile ellerinizi kullanmadan mesajlaşabilirsiniz.



https://9to5google.com/2019/08/02/google-assistant-read-messages/ Yorum Yaz
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Rachsuchtig 4 gün en beğenilen ALKaraca
Birader saçmalamışsın resmen. Zaten iPhone'da Siri uygulamasını kullanıyorsan, Google Assistant telefonunda kurulu değildir.
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eror1 4 gün
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khaos 4 gün
Klasik google yalanları hele de google tr gibi Türkiye de tüketici ye faydasız çöp bir oluşum varken voice match gibi bunu da daha çok bekleriz.
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David Crosby 4 gün
Denedim fakat özellik bende çalışmıyor. Mesajlarımı oku dedikten sonra asistan : Yeni mesajları dinlemek için ''Mesajlarımı oku'' de diyip duruyor.
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Askaparta 4 gün
Yok kalsın.
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ALKaraca 4 gün
Ben iphone kullanıyorsam Google Asistan yine benim Whatsapp mesajlarımı okuyacak mı?
Böyle saçma şey mi olur?Google resmen hırsızlık yapıyor.
Tamam hem Apple hem Google ikisi de NSA'ya hizmet ediyor,birbirinin laciverti ama ben Google 'ın benim mesajlarımı okumasını ve bundan para kazanmasını istemiyorum.
3 Yanıt Yanıtla +2
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Rachsuchtig 4 gün ALKaraca
Birader saçmalamışsın resmen. Zaten iPhone'da Siri uygulamasını kullanıyorsan, Google Assistant telefonunda kurulu değildir.
1 Yanıt Yanıtla +13
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yorumculuklar 4 gün ALKaraca
Google Asistan'ı silebilirsiniz.. Fakat iPhone bildirimlerin okunmasını 3. parti uygulamalara zaten izin veriyor mu bilmiyorum izin vermiyorsa WhatsApp verilerine erişemez zaten. Android'de izin verdiğiniz uygulamalar sisteme gelen tüm bildirimleri okuyabiliyor.
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SoMaLiLiGeNç 4 gün ALKaraca
:)))))))
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