Google Asistan, WhatsApp mesajlarınızı okuyabilecek

Sesli asistan dendiğinde ilk akla gelen uygulama hiç şüphesiz Google Asistan oluyor. Yetenekleri ile rakiplerini bir hayli geride bırakan Google Asistan, önemli bir eksiğe sahipti. Üçüncü taraf uygulamalardan gelen mesajlar, Google Asistan tarafından okunamıyordu. Dolayısıyla başta WhatsApp olmak üzere popüler birçok uygulamanın desteklenmemesi kullanıcılar tarafından sık sık gündeme getiriliyordu. Kullanıcılar isteklere sonunda kavuştular.

Yanıt vermek de mümkün

Google Asistan’a “Mesajlarımı oku.” komutu verdiğinizde yalnızca standart mesaj uygulamasından veya Hangouts’tan gelen mesajları okuyabiliyordu. Artık daha önce de belirttiğimiz üzere, başta WhatsApp olmak üzere tüm üçüncü taraf uygulamaları destekleyecek. Bunun için Google Asistan’ın bildirimlerinize erişmesine izin vermeniz yeterli. Sizin için sesli olarak mesajları okuyabilecek. Ayrıca bununla kalmayıp mesajlara yanıt da verebileceksiniz.

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Özellik hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak bazı kullanıcılar yeni özellikten yararlandıklarını aktarıyorlar. Siz de denemek için Google Asistan’a “Mesajlarıma oku.” şeklinde komut verebilirsiniz. Bildirimleri okumak için izin isterse yeni özellikten faydalanabileceğiniz manasına geliyor. WhatsApp, Slack, Telegram, Facebook Messenger, Signal, WeChat vb. fark etmeksizin Google Asistan ile ellerinizi kullanmadan mesajlaşabilirsiniz.

https://9to5google.com/2019/08/02/google-assistant-read-messages/