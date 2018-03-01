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Reklam Kurulundan Booking ve Google'a ceza

Reklam Kurulunun Booking.com ve Google'ın için verdiği karara yapılan itirazlar reddedildi. Booking ve Google'a reklam durdurma cezası uygulanacak. İşte detaylar:
1 yıl
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1
4
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Reklam Kurulundan Booking ve Google'a ceza
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Reklam Kurulunun Booking.com ve Google'ın reklamları için verdiği durdurma cezalarına yapılan itirazlar, mahkemelerden döndü. Reklam Kurulunun her iki firmaya verdiği reklam durdurma cezaları uygulanacak.

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Reklam Kurulu, 2015'te muhtelif internet sitelerinin görünümlerinde yer alan "Ematox Colon Cleansing" adlı bağırsak temizleyici ürüne ilişkin kelime araması yapılınca yayınlanan Google Adwords reklamlarında endikasyon belirten ifadeler kullanılarak tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiğini tespit etti. Bunun üzerine Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında reklam durdurma cezası verildi.

 

Bakanlık yetkilileri 2016 yılında Booking.com’da yer alan “En düşük fiyat”, “En iyi fiyat garantisi”, “en iyi otel fiyatları” gibi ifadelerin doğruluğunu ispatlayacak nitelikte belge istedi. Bakanlığa, reklamdaki ifadelerin doğruluğunu kanıtlayacak herhangi bir bilgi ya da belge gönderilmedi. Reklam Kurulu, sitedeki tanıtımlarda doğruluğu ispat edilemeyen ve tüketiciyi yanıltan ifadelere yer verildiği için haksız rekabete yol açtığı belirlendi.

Ceza iptalini istediği için Google tarafından açılan dava, Ankara 18. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Booking’in açtığı dava ise Ankara 14. Mahkemesince reddedildi. Ayrıca Ankara Bölge İdare Mahkemesi 9. İdare Dava Dairesi de davacının istinaf talebinin reddine karar verdi. İlerleyen günlerde Booking ve Google için verilen reklam durdurma cezaları uygulanmaya başlayacak.


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mavizaman 1 yıl
beyin yıkama işini asıl ets tur yaptı, hala yapıyor "etsyle ben" adı altında...
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alemburda34 1 yıl
En iyi fiyatlar gibi ifadeleri bircok site kullaniyor ancak nedense top bookingde patlamis.
Bu arada triivago fena akilda kalici reklamlar yapti tatil sezonunda piyasayi siler supurur.
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WB 1 yıl
Google remlamcilik ve pazarlama ltd sti yazinca cin fikir yerli bir muteahhitin firmasi gibi olmus
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sniper23 1 yıl
Hayret burada yorum bölümünde güzel bir drama yok?
Eğlenemedik gene...
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