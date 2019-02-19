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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Reklam filmi yayınlandı: İşte karşınızda Galaxy S10 ve Galaxy Buds

Samsung'un yarın düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde birçok yeni ürün tanıtması bekleniyor. Norveçli bir TV kanalı lansman öncesinde Galaxy S10 ve Galaxy Buds'ı gösteren bir reklam filmi yayınlandı.
3 ay
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10
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung tarafından yarın resmen tanıtılacak Galaxy S10 ile ilgili bugüne kadar sayısız söylenti, spekülasyon ve görsel ortaya çıktı. Şimdi ise karşımızda sadece saatler sonra tanıtılacak yeni amiral gemisinin 30 saniyelik reklam filmi var.
Ayrıca Bkz. "Huawei P30 serisinin tanıtım tarihi resmen açıklandı"
Güney Koreli şirket yarın Galaxy S10 serisi, Galaxy Watch ve Galaxy Buds dahil olmak üzere birçok yeni ürün tanıtacak. Norveç'te yayın yapan TV2 adlı televizyon kanalı tarafından yanlışlıkla yayınlanan reklam şirketin yeni akıllı telefonu ve kablosuz kulaklığını gözler önüne seriyor.

Galaxy S10'un bazı özelliklerini onayladı

İnternete düşen kısa reklam filmi Galaxy S10'un delikli ekran, ultrasonik parmak izi tarayıcısı, üçlü kamera sistemini ve ters kablosuz şarj özelliği ile geleceğini net bir şekilde doğruluyor. Ayrıca Galaxy Buds'ın Galaxy S10'un arkasında kablosuz olarak şarj edebileceğini de görüyoruz.

https://www.youtube.com/watch?v=5mPkv7v3VEg Yorum Yaz
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danlabilic 3 ay en beğenilen
kesin yanlışıkla yayınlamıştır ben şuan inandım mesela:d
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FerdosParadise 2 ay
VİDEO YOK!
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norton772 2 ay
Hani nerede video?
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hamza5806 2 ay
Amma muhabbeti dondu bu s10un yav
Bu da bizim 10.yil kazigimiz diyerekten fiyati 1500 dolara ceksinler de gorun samsungcular :D
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kesbi 3 ay
Bunlar zaten bi sürü telefonda var. Saçmalık s10lar.
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unununium 3 ay
video çok güzel olmuş bi tane ünlem ve video unavailable
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Askaparta 3 ay
Sıkıldık bu yanlışlıkla yapılan yayınlardan, çalınan telefonlardan, unutulan telefonlardan.
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stalker(1979) 3 ay
Eskiden sır gibi saklarlardı telefonları :) Telefonlar neredeyse tamamen ekran olduğu için artık saklamak için bir sebep kalmamış demek ki.
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danlabilic 3 ay en beğenilen
kesin yanlışıkla yayınlamıştır ben şuan inandım mesela:d
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Pc.programcı 3 ay danlabilic
Kesin öyledir. Bak ne güzel reklam oldu dünyaya
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