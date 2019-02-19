Reklam filmi yayınlandı: İşte karşınızda Galaxy S10 ve Galaxy Buds

Samsung tarafından yarın resmen tanıtılacak Galaxy S10 ile ilgili bugüne kadar sayısız söylenti, spekülasyon ve görsel ortaya çıktı. Şimdi ise karşımızda sadece saatler sonra tanıtılacak yeni amiral gemisinin 30 saniyelik reklam filmi var.

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Güney Koreli şirket yarın Galaxy S10 serisi, Galaxy Watch ve Galaxy Buds dahil olmak üzere birçok yeni ürün tanıtacak. Norveç'te yayın yapan TV2 adlı televizyon kanalı tarafından yanlışlıkla yayınlanan reklam şirketin yeni akıllı telefonu ve kablosuz kulaklığını gözler önüne seriyor.

Galaxy S10'un bazı özelliklerini onayladı

İnternete düşen kısa reklam filmi Galaxy S10'un delikli ekran, ultrasonik parmak izi tarayıcısı, üçlü kamera sistemini ve ters kablosuz şarj özelliği ile geleceğini net bir şekilde doğruluyor. Ayrıca Galaxy Buds'ın Galaxy S10'un arkasında kablosuz olarak şarj edebileceğini de görüyoruz.

https://www.youtube.com/watch?v=5mPkv7v3VEg