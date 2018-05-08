Reklamsız DH uygulaması, 5 milyon sayfa gösterimini aştı

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Uzun bir beta sürecinin ardından Mart ayında sizlerle buluşturduğumuz mobil uygulamamız DH, kısa sürede yoğun ilgi gördü ve çıktığı süreçte mağazalarda listelerde üst sıralara çıktı. Bu süreçte sürekli olarak geliştirmeye devam ettiğimiz yazılıma sizlerden gelen istekler doğrultusunda yeni özellikler kazandırmaya devam ediyoruz, farkettiğimiz hataları da hızlı bir şekilde düzeltiyoruz.





Son güncellemede eklediğimiz bazı özellikler arasında BSC haberlerinin ayrı bir sekme olarak uygulamada konıumlandırılması, tabletler için yatay ekran desteği, yeni kullanıcılar için favori forum seçimi ile forumda kaybolmadan yeni konulara ulaşabilme gibi yenilikler yer aldı.





5 milyon sayfa gösterimi, 25 binden fazla mesaj

Uygulamadan haber okunma ve mesaj gönderilme sayıları da her geçen gün artmaya devam ediyor. Güncel rakamlara göre sadece uygulama içindeki sayfa gösterimi sayısı son 30 günlük süre baz alındığında 5 milyon rakamını aştı.





Forumdaki konulara atılan mesajların ve ana sayfa haberleri ile videolara atılan yorumların son bir aydaki toplamı da 25 bini aştı. Haberler ve videolar için gönderilen bildirimler de türevi uygulamalara kıyasla çok daha yüksek bir orana erişmiş durumda. Sadece DH editörleri tarafından özel olarak seçilen anlık bildirimlerin tıklanma oranı ise bir ayda 100 binin üzerinde gerçekleşti.





İlerleyen güncellemelerde uygulamanın kullanışlılığını artıracak yeni özellikleri uygulamaya ekleyeceğiz ve performans odağında önemli çalışmaları sizlerle paylaşmış olacağız.





DH uygulamasının Android sürümünü buradan, iOS sürümünü de buradan indirebilirsiniz.