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Reklamsız DH uygulaması, 5 milyon sayfa gösterimini aştı

Hem Android hem de iOS sürümüne sahip olan uygulamamız DH, bir yandan güncellemeler ile yepyeni özelliklere kavuşurken bir yandan da kullanıcıların ilgisi ile önemli rakamlara ulaştı.
1 yıl
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36
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Reklamsız DH uygulaması, 5 milyon sayfa gösterimini aştı
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Uzun bir beta sürecinin ardından Mart ayında sizlerle buluşturduğumuz mobil uygulamamız DH, kısa sürede yoğun ilgi gördü ve çıktığı süreçte mağazalarda listelerde üst sıralara çıktı. Bu süreçte sürekli olarak geliştirmeye devam ettiğimiz yazılıma sizlerden gelen istekler doğrultusunda yeni özellikler kazandırmaya devam ediyoruz, farkettiğimiz hataları da hızlı bir şekilde düzeltiyoruz.


Son güncellemede eklediğimiz bazı özellikler arasında BSC haberlerinin ayrı bir sekme olarak uygulamada konıumlandırılması, tabletler için yatay ekran desteği, yeni kullanıcılar için favori forum seçimi ile forumda kaybolmadan yeni konulara ulaşabilme gibi yenilikler yer aldı.


5 milyon sayfa gösterimi, 25 binden fazla mesaj 

Uygulamadan haber okunma ve mesaj gönderilme sayıları da her geçen gün artmaya devam ediyor. Güncel rakamlara göre sadece uygulama içindeki sayfa gösterimi sayısı son 30 günlük süre baz alındığında 5 milyon rakamını aştı.


Forumdaki konulara atılan mesajların ve ana sayfa haberleri ile videolara atılan yorumların son bir aydaki toplamı da 25 bini aştı. Haberler ve videolar için gönderilen bildirimler de türevi uygulamalara kıyasla çok daha yüksek bir orana erişmiş durumda. Sadece DH editörleri tarafından özel olarak seçilen anlık bildirimlerin tıklanma oranı ise bir ayda 100 binin üzerinde gerçekleşti.


İlerleyen güncellemelerde uygulamanın kullanışlılığını artıracak yeni özellikleri uygulamaya ekleyeceğiz ve performans odağında önemli çalışmaları sizlerle paylaşmış olacağız. 


DH uygulamasının Android sürümünü buradan, iOS sürümünü de buradan indirebilirsiniz.


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T Square 1 yıl en beğenilen
DH uygulaması biraz daha yerine oturup popüler hale geldikten sonra yüksek ihtimal uygulamayı da reklama boğacaklar.
1 Yanıt Yanıtla +55
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sdelta 1 yıl T Square
Bir şekilde para kazanmaları lazım. Yada uygulamanın pro sürümünü çıkarıp satmaları lazım reklamsız olacak şekilde.
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Whippoorwill 1 yıl
Reklamsız olması en güzel yanı. Bu politikayı alkışlıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
gun 11 ay Simone Simons
Mini sürüm az data tüketmesi için reklamsız ve görsel açıdan tatmin edici değil. Sonuçta ticari bir işletme olduğumuz ve bağış veya vergiler ile devam ettirmediğimiz için reklam olması doğal birşey.
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gun 11 ay akyurt
Çok ciddi derecede iş yükümüzü arttıran birşey alt sürümlere destek vermek kaynaklarımızı bu yönde başka şeyler için odaklamak istedik.
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akyurt 1 yıl
Tam yeri tam zamanı beta sürümünde ilk sıradaydım. Uygulamanın tam sürümü gelince ios 10 altı desteklemiyormuş ne proğramlar var ios 8 destekliyor dh programı 10 altı desteklemiyor. Bende sildim programı mobilde bile sayfalar kayık yükleniyor ilk önce bunları geliştirin sonra ticaretine bakarsınız..
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interwap 1 yıl gun
Android, Galaxy FE. 7 veya 7.1 idi. 8.0 oldu aynı.
Destek bildirimlerinde sıkıntı var. Girmeye çalışınca yanlış değilsem 500 hatası alıyorum.
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gun 1 yıl beetle26
Bir iki hafta içersinde çıkartırız şimdilik Android biraz daha hızlı çıkıyor.
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gun 1 yıl a_y_k_u_t
Öncelikle teşekkürler.
Hatalarımızı yazarsanız düzeltmeye çalışalım.
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gun 1 yıl Simone Simons
Mini sürüm başından beri reklamsız.
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Simone Simons 1 yıl gun
Mini sürüm görsel acıdan berbat ne avatarlar gözüküyo nebise reklamsız dh isteyeni mini sürüm diye dandik forum tasaramina itelemeniz hic hos değil
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gun 1 yıl SnavS
O sabit bir sekmede geliyor şimdilik en sağda olacak ve Android de var iOS bu hafta umarız.
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gun 1 yıl interwap
Hangi işletim sistemi android ise son sürüm mü acaba ?
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vtc6 1 yıl
valla ben bütün reklamlari engelledim sitede forumda tertemiz oh mis ??
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