Renault da siber saldırılardan nasibini aldı

Cuma günü başlayan ve bir süre devam eden, internet tarihinin en büyük siber saldırılarından biri olarak gösterilen saldırıdan 100'ün üstünde ülkede on binlerce bilgisayar etkilenmişti. Saldırının en şiddetli hissedildiği noktalardan olan İngiltere'de hastanelerin bilgi işlem servisleri saldırıdan etkilenince rutin randevular iptal edilmiş ve hastalar, saldırıdan etkilenmeyen hastanelere gitmesi konusunda uyarılmıştı. Alman Demiryolları İşletmesi Deutsche Bahn ve İspanya'nın önde gelen telekomünikasyon şirketi Telefonica da saldırıdan ciddi zarar görmüştü.

Son yapılan açıklamalara göre Fransız otomobil üreticisi Renault da bu dev siber saldırıdan zarar gören şirketlerden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Renault, bilgisayar sistemlerini etkileyen küresel bir siber saldırının yayılmasını önlemek için cumartesi günü çeşitli yerlerde üretimini durdurduğunu paylaşırken şirket sözcüsü ise "Bazı yerlerde endüstriyel faaliyetin geçici olarak askıya alınması da dahil tedbirler alındı" dedi.

Renault, siber saldırıdan etkilenen en büyük Fransız şirketi olurken rakibi PSA Grubu ise yaptığı açıklamayla herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti. Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatan Paris savcılığı da Renault ve diğer şirketlerin uğradığı zararların giderilmesi için saldırının kaynağını ve suçluları araştırıyor.

http://www.reuters.com/article/us-renault-cybercrime-idUSKBN1890AK