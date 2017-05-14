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Renault da siber saldırılardan nasibini aldı

Cuma günü başlayan dev siber saldırıda İngiltere'de hastane sistemleri, İspanya'da telekomünikasyon şirketleri zarar görürken Renault da bazı noktalarda üretimi durdurmak zorunda kaldı.
2 yıl
3,7b
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12
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Renault da siber saldırılardan nasibini aldı
 
Cuma günü başlayan ve bir süre devam eden, internet tarihinin en büyük siber saldırılarından biri olarak gösterilen saldırıdan 100'ün üstünde ülkede on binlerce bilgisayar etkilenmişti. Saldırının en şiddetli hissedildiği noktalardan olan İngiltere'de hastanelerin bilgi işlem servisleri saldırıdan etkilenince rutin randevular iptal edilmiş ve hastalar, saldırıdan etkilenmeyen hastanelere gitmesi konusunda uyarılmıştı. Alman Demiryolları İşletmesi Deutsche Bahn ve İspanya'nın önde gelen telekomünikasyon şirketi Telefonica da saldırıdan ciddi zarar görmüştü.
Son yapılan açıklamalara göre Fransız otomobil üreticisi Renault da bu dev siber saldırıdan zarar gören şirketlerden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Renault, bilgisayar sistemlerini etkileyen küresel bir siber saldırının yayılmasını önlemek için cumartesi günü çeşitli yerlerde üretimini durdurduğunu paylaşırken şirket sözcüsü ise "Bazı yerlerde endüstriyel faaliyetin geçici olarak askıya alınması da dahil tedbirler alındı" dedi.
Renault, siber saldırıdan etkilenen en büyük Fransız şirketi olurken rakibi PSA Grubu ise yaptığı açıklamayla herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti. Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatan Paris savcılığı da Renault ve diğer şirketlerin uğradığı zararların giderilmesi için saldırının kaynağını ve suçluları araştırıyor. 

http://www.reuters.com/article/us-renault-cybercrime-idUSKBN1890AK Yorum Yaz
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Silent Guardian 2 yıl en beğenilen Dr. X
Dr. X
Siber saldırıya dayanmaz tabi kağıt gibi araba yapıyorlar :)

Bizim ülkede araba tek parça kalsın içindeki ölsün yaya da ölsün mantığı geçerli olduğu için haklısınız sanırım.

Euroncap testleri
Scenic 5/5
Megane 5/5
Talisman 5/5
Kadjar 5/5
Espace 5/5
Capture 5/5
Zoe 5/5
Clio 5/5
Megane Grand Scenic 5/5

Tabi Euroncap para yiyor dersiniz şimdi. Elinizde sayısal veri olmadan konuşunca daha mantıklı oluyor, sizde haklısınız.


Kaynak:
euroncap.com/...
Dr. XSiber saldırıya dayanmaz tabi kağıt gibi araba yapıyorlar :)Bizim ülkede araba tek parça kalsın içindeki ölsün yaya da öl...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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Dr. X 2 yıl
Siber saldırıya dayanmaz tabi kağıt gibi araba yapıyorlar :)
1 Yanıt Yanıtla +8
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axaxa 2 yıl
Kiralık ve şirket arabası denince nedense aklıma hep bu marka geliyor
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silversmith 2 yıl
Gelecek: Cadde üzerine park etmiş araç sürücüleri; lütfen aracınızı bulunduğu yerden çekiniz. Arabamız hacklenmiş galiba memur bey araba çalışmıyor. Kardeşim yürüsene yeşil yandı görmüyor musun? Araba görmüyor kardeş. Renk sensörü bozuldu herhalde. Gibi gibi. :)
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alemburda34 2 yıl
Pederde megane arac vardi allah sizi inandirsin arac 4 kapi arkadan bir cip kirmizi isikta dururken vurdu bizim arabaya arabanin arkadaki 2 kapi yok oldu bildiginiz. Eger annem babam haricinde arka koltukta bizden biri daha olsa o an direk ölmustu. Tam bir plastik arac kaza resmini bulabilirsemde atacagim mesajima
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akif_gamer 2 yıl
(Paris savcılığı da Renault ve diğer şirketlerin uğradığı zararların giderilmesi için saldırının kaynağını ve suçluları araştırıyor.)
Bizim ülkemizde fiber saldırı olduğunda herhangibir zarar karşılama duymadık bugüne kadar.
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mertov 2 yıl akif_gamer
akif_gamer
(Paris savcılığı da Renault ve diğer şirketlerin uğradığı zararların giderilmesi için saldırının kaynağını ve suçluları araştırıyor.)
Bizim ülkemizde fiber saldırı olduğunda herhangibir zarar karşılama duymadık bugüne kadar.

Bizde fiber yok hocam çünkü.
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ergenius 2 yıl
Çinliler hem sınava çok çalışan hem de arkadaşları düşük alsın diye onları rahatsız eden öğrenci gibi
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Dr. X 2 yıl
Siber saldırıya dayanmaz tabi kağıt gibi araba yapıyorlar :)
1 Yanıt Yanıtla +8
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Silent Guardian 2 yıl Dr. X
Dr. X
Siber saldırıya dayanmaz tabi kağıt gibi araba yapıyorlar :)

Bizim ülkede araba tek parça kalsın içindeki ölsün yaya da ölsün mantığı geçerli olduğu için haklısınız sanırım.

Euroncap testleri
Scenic 5/5
Megane 5/5
Talisman 5/5
Kadjar 5/5
Espace 5/5
Capture 5/5
Zoe 5/5
Clio 5/5
Megane Grand Scenic 5/5

Tabi Euroncap para yiyor dersiniz şimdi. Elinizde sayısal veri olmadan konuşunca daha mantıklı oluyor, sizde haklısınız.


Kaynak:
euroncap.com/...
2 Yanıt Yanıtla +18
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