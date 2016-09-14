Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Renault elektrikli otomobil alanında 100 bin adet satış barajını geçti

Renault 100 bininci elektrikli otomobili olan ZOE’yi Norveç’in başkenti Oslo’da sahibine teslim etti. Fransız firma Avrupa'da elektrikli araç pazar liderliğini elinde tutuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,4b
1
20
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İlk elektrikli otomobilinin lansmanından bu yana geçen beş yılın ardından Avrupa elektrikli otomobil pazar lideri markası Renault 100 bininci elektrikli otomobili olan ZOE'nin anahtarlarını Norveç'in başkenti Oslo'da sahibine teslim etti. Renault'un elektrikli şehir otomobili ZOE %23'ü aşan pazar payıyla Avrupa elektrikli otomobil pazarında liderliği elinde tutuyor.
2016’nın ilk yarısında 15 bin adetten fazla elektrikli otomobil satan Fransız üretici bir önceki yıla kıyasla %32’lik bir artış yakaladı. Elde edilen bu başarı ile Renault, Avrupa pazarındaki liderliğini bir kez daha teyit etti. Avrupa yollarındaki her 4 elektrikli otomobilden 1’i Renault markasına aitken Fransa’daki tüm elektrikli otomobillerin yarısı da Renault markasının. Firmanın elektrikli otomobil alanında en büyük pazarlarını ise Fransa, Norveç, İngiltere ve Almanya oluşturuyor.
ZOE şehir otomobili, Kangoo ZE hafif ticari araç, iki koltuklu kompakt şehir aracı Twizy (ve onun ticari versiyonu olan Twizy Cargo) ve D sedan RSM SM3 ZE modelleriyle Renault müşterilerine gereksinimlerine uygun biçimde piyasadaki en kapsamlı %100 elektrikli otomobil yelpazesini sunuyor.
Kamu kuruluşlarıyla ve enerji teknisyenleri gibi elektrikli mobilite alanındaki diğer oyuncularla birlikte çalışmalar yürüten Renault, kamuya açık şarj noktaları oluşturmak üzere bir dizi proje üzerinde de çalışıyor. Şu anda dünya çapında 100 bin’den fazla kamuya açık şarj noktası bulunuyor. Bunların 80 bini Avrupa’da bulunuyor ve sayıları artıyor. Renault, 15’den fazla ülkede otoyollara ve ana yollara 2 bin 300’ü aşkın hızlı şarj terminali yerleştiren TEN-T fonu (Trans European Transport Network – Avrupa Geneli Taşımacılık Ağı) için Avrupa Komisyonunu destekleyenler arasında.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
begacce 3 yıl
aylik 270 lira batarya kirasi istiyorlardi ilk ciktiginda
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cangunner 3 yıl en beğenilen
zoe yerine elektrikli clio olsa bence daha çok satardı
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sdc55 2 yıl
hacbak araçlar hibrit modellerinde daha çok pazar buluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dahi Olalım 3 yıl
Gözlerim megane hatchbacki aradı.
Ne yazık ki yapmamışlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 yıl
Şu fluence de ne çirkin bir arabadir.eski megane sedan kalsa daha iyiydi.clio falan hazır yenilenmisken acilen fluence'i de temizlemeleri lazim
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl
Tesla Model 3 o barajı kaç saatte aşmıştı?

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AirSupport 3 yıl
Tesla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bende345 3 yıl
Her gün 16 km uzaktaki okula gidiyoruz eşimle birlikte .
Tam benim ilacım bu elektrikli araçlar . Ama bu ülkede ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murat-smsk 3 yıl
Bu adetin ne kadarı türkiye'de satıldı acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mücahit_ 3 yıl
Renault elektrikli otomobilde böyle bir rüzgar yakalamışken elektrikli araç gamını daha da genişletmeli. Bununla birlikte hybride de yönelmeli. Elektrikli veya Hybrid Kadjar, Talisman, Captur, Koleos fena olmazdı. Bir de maliyet, menzil ve şarj süresi hala gelişime açık alanlar arasında yer alıyor. Bununla birlikte Renault'nun elektrikli araç konusunda gelecekte göstereceği başarı, 1898'den beri içinde bulunduğu içten yanmalı motorlu otomobil sektöründeki başarısından çok daha büyük olacağa benziyor. Bu da benim kehanetim, bekleyip göreceğiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
14 bin euro verip tek sarjda 35 km bu fiyatlara zor. Htde incelemesi vardi umarim izlemissinizdir gzl program (3Serit)
Eminönü'nde birisi park etmişti küçücük araba millet tuaf tuaf bakıyordu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hubalahubhub 3 yıl
Gereksiz pahali. Hem diyorlar elektrikli yayginlassin cevremizi kurtaralim hem masrafsiz vs vs ama en pahali otomobiller arasinda yer aliyor, twizy miydi neydi 16 beygirlik 15.000 euro/avro/yuroluk ucretiyle tam bir rezillik idi, ulkemizde motosiklet ehliyetiyle kullanima sunulan sonra satilamadigi ortaya cikinca b sinifina dahil edilen sirf hava atma araci. 15.000 gavur parasini cope atmak isteyenler icin birebir. Aracta cam yok bisey yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6393 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
renault, renault zoe ve
5 etiket daha zoe elektrikli araçlar Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace"
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Qualcomm Clear Sight ile çift kamera kombinasyonları daha güçlü 3 yıl Volvo'nun yeni harikası: V90 Cross Country 3 yıl Tesla Model S P100D test edildi: "Müthiş hızlanma" 3 yıl Asustor AS6104T NAS inceleme "Hem çoklu ortam canavarı hem de yedekleme uzmanı" 3 yıl Dünyanın en büyük rüzgar türbini İngiltere denizlerine kuruldu 3 yıl Apple yıl sonuna kadar 100 milyon iPhone 7 satışı hedefliyor 3 yıl Mercedes-AMG GT Roadster ve GT C Roadster artık resmi 3 yıl Batman, Justice League filmindeki yeni kostümü ile ilk kez görüldü 3 yıl Apple ve diğerleri... Geri çağırmak ya da çağırmamak işte bütün mesele bu. 3 yıl Chevrolet Bolt 383 kilometre menzil ile gelecek 3 yıl Spotify, 40 milyon kullanıcıyı geride bıraktı 3 yıl Mophie’den kablosuz kulaklıklar için güç kapsülü 3 yıl Türk geliştiricilerden eğlenceli bir oyun daha 3 yıl Galaxy Note 7 faciası Galaxy S8 lansmanını öne çekebilir 3 yıl Karşınızda dünyanın en akıllı buzdolabı: Windows 10 ile çalışıyor 3 yıl Sıkıntıyı, stresi saniyeler içerisinde alan küp projesi rekora koşuyor 3 yıl Android ekosistemine Lollipop sürümü hakim oldu 3 yıl HAVELSAN’dan denizaltılar için 4 yeni yerli teknoloji 3 yıl Assassin's Creed filminden yeni görüntüler yayınlandı 3 yıl Cebimde 2000TL olsa hangi telefonu alırdım? 2000TL altı en iyileri sıraladık 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Renault elektrikli otomobil alanında 100 bin adet satış barajını geçti Sonraki Terörle mücadeleye yerli nanoteknolojik zırhlı araç desteği: KHAN.D 3 yıl Twitter önümüzdeki hafta önemli değişiklikler yapıyor 3 yıl AMD Zen işlemcileri gelecek yıla kaldı 3 yıl ASELSAN ve TAI dünyanın en büyükleri arasında 3 yıl Samsung Galaxy A8 2016 internete sızdı 3 yıl iOS 10 sürümü indirmeye sunuldu 3 yıl Samsung'dan Galaxy Note 7'lere %60 şarj sınırlaması 3 yıl Blue Origin devasa tekrar kullanılabilir roketini tanıttı "SpaceX'in ilk gerçek rakibi" 3 yıl Lumia 950 XL üretimi sona eriyor 3 yıl Samsung, yazıcı bölümünü HP’ye satıyor 3 yıl Karşınızda dünyanın en çılgın dizüstü bilgisayarı 3 yıl Instagram "yorum filtreleme" özelliği nasıl kullanılır? 3 yıl Punisher dizisinin kötü adamını Ben Barnes canlandıracak 3 yıl Bu drone'un kolları var (VİDEO) 3 yıl Boston Dynamics'in ünlü robotu Atlas tek ayak üzerinde duruyor (VİDEO) 3 yıl Xbox Scorpio, PS4 Pro’dan çok daha güçlü olacak 3 yıl iPhone kullanıcılarının sahip olmadığı teknolojiler neler? 3 yıl Mercedes-AMG GT C Roadster'ın teaser videosu yayınlandı 3 yıl MSI dünyanın en hafif VR sırt çantasını duyurdu 3 yıl İnternet dünyasını sallayan optik illüzyon: Bu 12 noktayı neden göremiyorsunuz? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim