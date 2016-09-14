Renault elektrikli otomobil alanında 100 bin adet satış barajını geçti

İlk elektrikli otomobilinin lansmanından bu yana geçen beş yılın ardından Avrupa elektrikli otomobil pazar lideri markası Renault 100 bininci elektrikli otomobili olan ZOE'nin anahtarlarını Norveç'in başkenti Oslo'da sahibine teslim etti. Renault'un elektrikli şehir otomobili ZOE %23'ü aşan pazar payıyla Avrupa elektrikli otomobil pazarında liderliği elinde tutuyor.

2016’nın ilk yarısında 15 bin adetten fazla elektrikli otomobil satan Fransız üretici bir önceki yıla kıyasla %32’lik bir artış yakaladı. Elde edilen bu başarı ile Renault, Avrupa pazarındaki liderliğini bir kez daha teyit etti. Avrupa yollarındaki her 4 elektrikli otomobilden 1’i Renault markasına aitken Fransa’daki tüm elektrikli otomobillerin yarısı da Renault markasının. Firmanın elektrikli otomobil alanında en büyük pazarlarını ise Fransa, Norveç, İngiltere ve Almanya oluşturuyor.

ZOE şehir otomobili, Kangoo ZE hafif ticari araç, iki koltuklu kompakt şehir aracı Twizy (ve onun ticari versiyonu olan Twizy Cargo) ve D sedan RSM SM3 ZE modelleriyle Renault müşterilerine gereksinimlerine uygun biçimde piyasadaki en kapsamlı %100 elektrikli otomobil yelpazesini sunuyor.

Kamu kuruluşlarıyla ve enerji teknisyenleri gibi elektrikli mobilite alanındaki diğer oyuncularla birlikte çalışmalar yürüten Renault, kamuya açık şarj noktaları oluşturmak üzere bir dizi proje üzerinde de çalışıyor. Şu anda dünya çapında 100 bin’den fazla kamuya açık şarj noktası bulunuyor. Bunların 80 bini Avrupa’da bulunuyor ve sayıları artıyor. Renault, 15’den fazla ülkede otoyollara ve ana yollara 2 bin 300’ü aşkın hızlı şarj terminali yerleştiren TEN-T fonu (Trans European Transport Network – Avrupa Geneli Taşımacılık Ağı) için Avrupa Komisyonunu destekleyenler arasında.