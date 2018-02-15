Renault, sadece elektrikli araçların satılacağı bir mağaza açıyor

Yeni girişimini bugün basın mensuplarına duyuran Fransız üretici, “Renault Elektrikli Araç Deneyim Merkezi” adını verdiği mağazalardan ilkini 16 Şubat tarihinde İsveç’in başkenti Stockholm’de açacaklarını belirtti.
Böyle bir mağaza açtığımız için gururluyuz
Renault Grubu’nun Elektrikli Araçlar Kıdemli Başkan Yardımcısı Gilles Normand basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İnsanlarla elektrikli mobilite arasında daha sıkı bağlar kurabilmemize, konuyu daha da iyi kavramalarına yardımcı olmamıza, ve onlara bu konudaki fikirlerini paylaşma imkanı veren böyle bir mağaza kurduğumuz için gururluyuz. Avrupa’nın bir numaralı elektrikli araç markası olarak, bu konsept mağazayı halkla etkileşime girmek ve elektrikli motorların sunduğu fırsatları daha iyi kavramalarına yardımcı olmak için kullanacağız.”
Ne var ki Renault’un şuan elektrikli pazardaki ürün gamı Zoe, Twinzy ve Kangoo Z.E ile sınırlı. Ancak yine de bu girişim otomobil perakendeciliğinin geleceği hakkında fikir vermesi açısından oldukça önemli görünüyor.
Renault’un belirttiğine göre bu mağazada müşterilerin kendi ihtiyaçlarına hitap eden modeli bulabilmeleri için “elektrikli araç konfigürasyon sistemi” de bulunacak. Test sürüşlerinin de mümkün olduğu belirtilen detaylar arasında.
Tıpkı Tesla’nın uyguladığı strateji gibi Renault da mağazasını yaya trafiğinin yoğun olduğu bir yer olan, İsveç’in en büyük alışveriş merkezi Täby Centrum’da açacak.
https://electrek.co/2018/02/14/renault-launching-electric-car-store/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Renault fluence ze diye bir model daha mevcut.
Bir de elenktrünkli arabalara teşvik yaptık diye işkenbeden attı, millet nasılsa araştırmıyor kafasıyla
Şimdi biz napalım? Oy vermeyip düşürelim mi?