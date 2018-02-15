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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Renault, sadece elektrikli araçların satılacağı bir mağaza açıyor

Avrupa'daki elektrikli araç pazarında başarılı işler çıkaran Fransız üretici, sadece elektrikli modellerin satılacağı mağazaların ilkini İsveç'in başkenti Stockholm'de açmaya hazırlanıyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Renault, sadece elektrikli araçların satılacağı bir mağaza açıyor
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Elektrikli Zoe modeliyle büyük başarılar yakalayan ve Avrupa’da elektrikli araç pazarının lideri olduğunu söyleyen Renault, bugün yaptığı açıklamayla bu konuda atacağı yeni adımı duyurdu. Hem içten yanmalı motorlu hem de elektrikli araç üreten Fransız şirket, Avrupa’da sadece elektrikli modellerin satılacağı mağazalar açacak.

Yeni girişimini bugün basın mensuplarına duyuran Fransız üretici, “Renault Elektrikli Araç Deneyim Merkezi” adını verdiği mağazalardan ilkini 16 Şubat tarihinde İsveç’in başkenti Stockholm’de açacaklarını belirtti.

Böyle bir mağaza açtığımız için gururluyuz 

Renault Grubu’nun Elektrikli Araçlar Kıdemli Başkan Yardımcısı Gilles Normand basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İnsanlarla elektrikli mobilite arasında daha sıkı bağlar kurabilmemize, konuyu daha da iyi kavramalarına yardımcı olmamıza, ve onlara bu konudaki fikirlerini paylaşma imkanı veren böyle bir mağaza kurduğumuz için gururluyuz. Avrupa’nın bir numaralı elektrikli araç markası olarak, bu konsept mağazayı halkla etkileşime girmek ve elektrikli motorların sunduğu fırsatları daha iyi kavramalarına yardımcı olmak için kullanacağız.”

Ne var ki Renault’un şuan elektrikli pazardaki ürün gamı Zoe, Twinzy ve Kangoo Z.E ile sınırlı. Ancak yine de bu girişim otomobil perakendeciliğinin geleceği hakkında fikir vermesi açısından oldukça önemli görünüyor.

Renault’un belirttiğine göre bu mağazada müşterilerin kendi ihtiyaçlarına hitap eden modeli bulabilmeleri için “elektrikli araç konfigürasyon sistemi” de bulunacak. Test sürüşlerinin de mümkün olduğu belirtilen detaylar arasında.

Tıpkı Tesla’nın uyguladığı strateji gibi Renault da mağazasını yaya trafiğinin yoğun olduğu bir yer olan, İsveç’in en büyük alışveriş merkezi Täby Centrum’da açacak.


https://electrek.co/2018/02/14/renault-launching-electric-car-store/ Yorum Yaz
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redbul_540 1 yıl
Kangoo z.e gelse keşke.
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aycibin 1 yıl
mercedes a180 fiyatına dandik zoe satışı varken renault burda anca dürümcü açar
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sissil 1 yıl aycibin
A serisi mercedes fiyatlarından haberin varmı. Onuda geç bütün dünyada elektrikli araca sıfır vergi varken bizde öyle bir şey yok.
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khytr89 1 yıl
"Ne var ki Renault’un şuan elektrikli pazardaki ürün gamı Zoe, Twinzy ve Kangoo Z.E ile sınırlı. Ancak yine de bu girişim otomobil perakendeciliğinin geleceği hakkında fikir vermesi açısından oldukça önemli görünüyor."
Renault fluence ze diye bir model daha mevcut.
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hanımneder 1 yıl
Açıyor da bize mi açıyor? MTV’den haberin var mı kardeş? Hükümet tomofillerin gidişatına uyandı motor gücüne göre vergilendirmeye geçiyor.

Bir de elenktrünkli arabalara teşvik yaptık diye işkenbeden attı, millet nasılsa araştırmıyor kafasıyla


Şimdi biz napalım? Oy vermeyip düşürelim mi?
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gosHawk. 1 yıl
tüm dünya elektrikliye döner. Biz anca o zaman yavaştan dizeli bırakmaya başlarız
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