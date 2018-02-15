Renault, sadece elektrikli araçların satılacağı bir mağaza açıyor

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Elektrikli Zoe modeliyle büyük başarılar yakalayan ve Avrupa’da elektrikli araç pazarının lideri olduğunu söyleyen Renault, bugün yaptığı açıklamayla bu konuda atacağı yeni adımı duyurdu. Hem içten yanmalı motorlu hem de elektrikli araç üreten Fransız şirket, Avrupa’da sadece elektrikli modellerin satılacağı mağazalar açacak.

Yeni girişimini bugün basın mensuplarına duyuran Fransız üretici, “Renault Elektrikli Araç Deneyim Merkezi” adını verdiği mağazalardan ilkini 16 Şubat tarihinde İsveç’in başkenti Stockholm’de açacaklarını belirtti.

Böyle bir mağaza açtığımız için gururluyuz

Renault Grubu’nun Elektrikli Araçlar Kıdemli Başkan Yardımcısı Gilles Normand basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İnsanlarla elektrikli mobilite arasında daha sıkı bağlar kurabilmemize, konuyu daha da iyi kavramalarına yardımcı olmamıza, ve onlara bu konudaki fikirlerini paylaşma imkanı veren böyle bir mağaza kurduğumuz için gururluyuz. Avrupa’nın bir numaralı elektrikli araç markası olarak, bu konsept mağazayı halkla etkileşime girmek ve elektrikli motorların sunduğu fırsatları daha iyi kavramalarına yardımcı olmak için kullanacağız.”

Ne var ki Renault’un şuan elektrikli pazardaki ürün gamı Zoe, Twinzy ve Kangoo Z.E ile sınırlı. Ancak yine de bu girişim otomobil perakendeciliğinin geleceği hakkında fikir vermesi açısından oldukça önemli görünüyor.

Renault’un belirttiğine göre bu mağazada müşterilerin kendi ihtiyaçlarına hitap eden modeli bulabilmeleri için “elektrikli araç konfigürasyon sistemi” de bulunacak. Test sürüşlerinin de mümkün olduğu belirtilen detaylar arasında.

Tıpkı Tesla’nın uyguladığı strateji gibi Renault da mağazasını yaya trafiğinin yoğun olduğu bir yer olan, İsveç’in en büyük alışveriş merkezi Täby Centrum’da açacak.

https://electrek.co/2018/02/14/renault-launching-electric-car-store/