Renault, yeni "Uygun Fiyatlı" bir elektrikli araç üzerinde çalışıyor

Renault, yeni Elektrikli Araç İş Birimi Yöneticisi ataması duyurusunda yaptığı 1 satırlık açıklamaya göre yeni bir "uygun fiyatlı" elektrikli araç üzerinde çalışıyor.

Haberler, şaşırtıcı olmasa bile iyi, çünkü şirket, Renault Zoe'nin önceki iterasyonlara kıyasla önemli bir iyileşme olmasına karşın, pazara daha önemli bir modeli sunmaya ihtiyacı olduğunu görebiliyor. Eğer Renault, elektrikli araçların ana akım olmaya başlayacağı ileriki yıllarda pazar payını korumak veya artırmak istiyorsa, yenilikçi yaklaşımını veya o yönde harcama yapmayı kesinlikle durduramaz.

Basın açıklaması ile Elektrikli Araçlar Kıdemli Başkan Yardımcısı konumuna gelen Gilles Normand konuyla ilgili açıklamasında; "Küresel EV pazarının önemli bir büyüme evresine girdiği dönemde bu yeni stratejik meydan okuma nedeniyle oldukça motive durumdayım. Ekip ile çalışarak var olan ve yeni pazarlardaki liderliğimizi sürdürmeyi ve heyecan verici elektrikli araçları müşterilerimize getirmeyi dört gözle bekliyorum."

Renault'un konuyla ilgili açıklamasına bakacak olursak, firma açıklamasında; "Eylül 2016'da önemli bir gelişme olarak, ZE.40 batarya ile donatılmış yeni Renault ZOE ile 400 km'lik menzile ulaşmak mümkün hale geldi. Renault Grubu ayrıca yeni uygun fiyatlı bir EV modeli üzerinde çalışıyor. EV pazarı artık daha uzun batarya menzilleriyle yeni bir döneme giriyor ve emisyon azaltma hedefleri, dünya çapında sıfır emisyonlu otomobiller için fırsatlar sunuyor. Bu bağlamda Renault Grubu, Gilles Normand'ın liderliğinde, EV birimini güçlendiriyor" sözlerini söylüyor.

Açıklamada uygun fiyatlı bir EV modeli ile ilgili şu an için bir bilgi bulunmasa da bazı iddialar mevcut. Bir iddiaya göre firma 2014 yılından beri üretimi ertelenen Renault Twingo ZE'yi üretmeye karar verdi. Bir başka iddiaya göre ise hibrit tabanlı olarak tanıtılan Eolab konsepti. Tamamen elektrikli şekilde piyasaya sürülebilir. Renault ZOE'ye kıyasla oldukça aerodinamik (0.235 Cd) ve hafif (995 kg) olan araç ZE.40 bataryası ile Chevrolet Bolt EV/Opel Ampera-e ikilisi kadar uzun bir menzil sunabilir.

Yapısı itibariyle de pratik olan Eolab'ın Avrupa pazarında yüksek satış rakamlarına ulaşabileceği rahatlıkla söylenebilir.

https://cleantechnica.com/2016/12/09/renault-reportedly-working-new-affordable-ev/