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Renault, yeni "Uygun Fiyatlı" bir elektrikli araç üzerinde çalışıyor

Renault, şirket içi atama için yaptığı basın açıklamasında yeni bir uygun fiyatlı elektrikli araç üzerinde çalıştığını duyurdu. Araç ile ilgili henüz bir bilgi yer almasa da iddialar mevcut.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Renault, yeni Elektrikli Araç İş Birimi Yöneticisi ataması duyurusunda yaptığı 1 satırlık açıklamaya göre yeni bir "uygun fiyatlı" elektrikli araç üzerinde çalışıyor.
Haberler, şaşırtıcı olmasa bile iyi, çünkü şirket, Renault Zoe'nin önceki iterasyonlara kıyasla önemli bir iyileşme olmasına karşın, pazara daha önemli bir modeli sunmaya ihtiyacı olduğunu görebiliyor. Eğer Renault, elektrikli araçların ana akım olmaya başlayacağı ileriki yıllarda pazar payını korumak veya artırmak istiyorsa, yenilikçi yaklaşımını veya o yönde harcama yapmayı kesinlikle durduramaz.
Basın açıklaması ile Elektrikli Araçlar Kıdemli Başkan Yardımcısı konumuna gelen Gilles Normand konuyla ilgili açıklamasında; "Küresel EV pazarının önemli bir büyüme evresine girdiği dönemde bu yeni stratejik meydan okuma nedeniyle oldukça motive durumdayım. Ekip ile çalışarak var olan ve yeni pazarlardaki liderliğimizi sürdürmeyi ve heyecan verici elektrikli araçları müşterilerimize getirmeyi dört gözle bekliyorum."
Renault'un konuyla ilgili açıklamasına bakacak olursak, firma açıklamasında; "Eylül 2016'da önemli bir gelişme olarak, ZE.40 batarya ile donatılmış yeni Renault ZOE ile 400 km'lik menzile ulaşmak mümkün hale geldi. Renault Grubu ayrıca yeni uygun fiyatlı bir EV modeli üzerinde çalışıyor. EV pazarı artık daha uzun batarya menzilleriyle yeni bir döneme giriyor ve emisyon azaltma hedefleri, dünya çapında sıfır emisyonlu otomobiller için fırsatlar sunuyor. Bu bağlamda Renault Grubu, Gilles Normand'ın liderliğinde, EV birimini güçlendiriyor" sözlerini söylüyor.
Açıklamada uygun fiyatlı bir EV modeli ile ilgili şu an için bir bilgi bulunmasa da bazı iddialar mevcut. Bir iddiaya göre firma 2014 yılından beri üretimi ertelenen Renault Twingo ZE'yi üretmeye karar verdi. Bir başka iddiaya göre ise hibrit tabanlı olarak tanıtılan Eolab konsepti. Tamamen elektrikli şekilde piyasaya sürülebilir. Renault ZOE'ye kıyasla oldukça aerodinamik (0.235 Cd) ve hafif (995 kg) olan araç ZE.40 bataryası ile Chevrolet Bolt EV/Opel Ampera-e ikilisi kadar uzun bir menzil sunabilir.
Yapısı itibariyle de pratik olan Eolab'ın Avrupa pazarında yüksek satış rakamlarına ulaşabileceği rahatlıkla söylenebilir.

https://cleantechnica.com/2016/12/09/renault-reportedly-working-new-affordable-ev/ Yorum Yaz
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r0x 2 yıl en beğenilen
siz sevinmeyin beyler, ucuz olacak ama bize değil
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Bandanalı Adam 2 yıl
Bizde de hâlâ lpg de tork kaybı olur mu konuları açılıyor
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canguler917 2 yıl
elektrikli araçların tasarımlarının illa egzantirik olması mı gerekiyor?her firmada böyle bu
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ayhan erdem1111 2 yıl
geçen ay çinde kaldım inanılmaz bi tesla çılgınlığı var adamlar ödemenin tamamını yapıp 15 ay sıra bekliyolar arabayı. bu kadar satan birşey bize ne zaman ve nasıl fiyatlarla gelir kim bilir,fiyatıda çinde 820,000yuan 2,500,000 yuan arası idi
(yani 375,000tl ile 1,150,000tl arası) ama araba ateş ediyii
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Mendieta58 2 yıl
Bizde aynı şey için çalışiyoruz,nedir yani
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teneke1236737 2 yıl
"Uygun fiyatlı" dedilerse de en az 70-80 bin'den başlayan fiyatlarla.
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marmelat_06 2 yıl
Avrupa'da belki bine yakın elektrikli arac gördüm. Özellikle ticari taksi olarak Tesla ve Mercedes kullanılıyordu. Onlar icin elektrikli arac büyük ihtiyaç. Birçok yerde şarj istasyonu var. Bu yüzden Avrupalı markalar elektrikliler üzerine cok calisiyor.
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Her isi ters giden adam 2 yıl
Bu aralar baya elektrikli arac haberleri var dhde. Cok guzel gelismeler insallah ulkemizde de uygun fiyatta goruruz ama bana hic olasi gelmiyor
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bilcic 2 yıl
Gerçekten bizim milletin ulasabilecegi fiyatlarla piyasaya gelse ne ala. Ancak cok zor gözüküyor ulaşılabilir rakamlar olmaz kanımca
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L.o.T.u.S 2 yıl
Gelsede şu elektrikliler geçsek . Motor gürültüsü araba yağı filtresi triger kayışı egsoz muayenesi bilmem ne muayenesinden kurtulsakta adam gibi çevre dostu torklu araç kullansak
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Zeytinbey 2 yıl
Başlıktan Renault'un tüm elektrikli araçları uygun fiyatlı zaten bir tane daha geliyor gibi bir mesaj verilmiş... Eyvallah doğrudur bu elektrikli araçlar uygun fiyatlıdır, belkide biz fakiriz alamıyoruz...
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Celest 2 yıl Zeytinbey
Orijinalden alıntı: Zeytinbey
Başlıktan Renault'un tüm elektrikli araçları uygun fiyatlı zaten bir tane daha geliyor gibi bir mesaj verilmiş... Eyvallah doğrudur bu elektrikli araçlar uygun fiyatlıdır, belkide biz fakiriz alamıyoruz...

Bu söylemini TÜRKİYE'ye hitaben söylemedi'ki kaldıki bütün araçlar ucuz zaten türkiyeye gelirken yolda vergi ile karşılaşıyorlar vergiyi alıp geliyorlar ülkeye o yüzden pahalı

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sdc55 2 yıl
elektrikli araçlar benzin ve dizele göre daha az yakıt sarfiyatı oldugu icin ve yerli arac olarak bilinen marka da tutulacağını düşünüyorum
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kadirirdem 2 yıl
diğer firmalara göre daha mantıklı bir fiyatla gelir diye düşünüyorum.
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