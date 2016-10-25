Renault-Nissan yeni teknolojiler geliştirmek için ortaklığa açık olduklarını söylüyor

Nissan Motor Co Ltd ve Renault SA ittifakı otomotiv üreticilerinin geleceğin araçları için kıyasıya yarıştığı gelişmiş teknolojileri geliştirmek bu teknolojileri araçlarına yerleştirmek için diğer üreticilerle ortak çalışmalar yapmaya açık olduklarını duyurdu.

Global araç üreticileri otonom araçları geliştirmek için sektördeki rakipleri ve teknoloji firmalarıyla yarışırken araç paylaşımı gibi mobilite servislerin artmasıyla geleneksel araç sahibi olma modelinin de değişeceği ön görülüyor.

Renault-Nissan ittifakının Bağlantılı Araçlar ve Mobilite Servisler bölümü başkanı Ogi Redzic, araçlarda kullanılan yazılımın giderek daha sofistike ve pahalı olacağını belirtirken rakiplerle kurulacak ortaklığın haritalama servisleri gibi standartlar teknolojilerin geliştirilmesinde faydalı olacağını belirtiyor.

Öncesinde Nokia ve Motorola gibi firmalarda çalışan ve ittifaka bu yılın başlarında katılan Redzic Reuters'a verdiği röportajda firma olarak işbirliği ruhunda olduklarını söylüyor.

Bazı diğer firmaların herşeyi kendi içinde üretmek istediklerini söyleyen Redzic mantıklı olan durumlarda ortak olmaya hazır olduklarını belirtiyor.

Renault ve Nissan yeni katılan Mitsubishi de dahil ittifakın bütün yeni araçları için yeni bir teknoloji platformu geliştirirken bu platform ile birlikte infotainment sistemi, araç bakımı ve uzaktan kontrol işlemleri bulut üzerinden yapılabilecek.

Otomobil üreticileri bu alandaki yatırımlarını son dönemde artırırken geçtiğimiz ay Azure bulut depolama servisi kullanımı için Microsoft ile ortaklık kurduklarını duyurmuşlardı. İkilini aynı zamanda Fransız yazılım geliştiricisi Sylpheo ile de bir ortaklığı bulunuyor.

http://www.reuters.com/article/us-nissan-connected-idUSKCN12P16N