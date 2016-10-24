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Toyota'nın yeni hidrojen yakıtlı otobüsleri gerektiğinde acil güç kaynağı olabiliyor

Toyota gerektiği zaman harici güç kaynağı olarak da kullanılabilen hidrojen yakıt hücreli otobüslerini duyurdu. Önümüzdeki sene satışa çıkacak otobüsler 2020 Yaz Olimpiyatları kapsamında kullanılacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Toyota 2020 Yaz Olimpiyatları öncesinde hidrojen yakıt hücreli otobüslerini önümüzdeki yıl Tokyo'da satışa sunacağını duyurdu. Dünya genelinde pek çok şehirde hidrojen yakıtlı otobüslerin kullanıldığını göz önüne alırsak bu gelişme tek başına pek ilgi çekici görünmezken, Toyota'nın otobüslerinin gizli bir gücü daha bulunuyor. Firmanın geliştirdiği otobüsler acil bir durumda yüksek güçlü harici jeneratör görevi de üstlenebiliyor.
Japon üretici açıklamasında yakıt hücreli Mirai sedan modelinin satışa sunulduğunu duyururken, Toyota Grup olarak hidrojen kullanımının gelecekte güçlü bir enerji kaynağı olacağını düşündüklerini belirtiyor.
Toyota'nın yakıt hücreli otobüsleri Mirai modelinden daha güçlü bir platformda çalışıyor ve 10 adet yakıt tankıyla 600 litre yüksek basınçlı H2 depolayabiliyor. Otobüsler depolarındaki yakıtla Tesla Model S bataryasının neredeyse 3 katına denk gelen 235kWh güç üretebilirken, harici güç kaynağı olarak kullanılabilmelerinin arkasında da bu güç yatıyor.
Toyota'nın otobüsü bu şekilde kullanılabilen ilk araç olmazken bu durumu daha önce haberimizde de yer verdiğimiz Amerikan Ordusuyla GM'nin geliştirdiği Chevrolet Colorado ZH2 aracında da görmüştük. Toyota'nın aracı ZH2'den çok daha fazla güç üretebilirken firmanın belirttiğine göre otobüsler okul spor salonu gibi acil toplanma yerlerinin elektriğini tamamen sağlayabilecek kapasitede. Firma Tokyo Olimpiyatları öncesi otobüslerden 100 adet satmayı hedefliyor.

http://newsroom.toyota.co.jp/en/detail/13965745/ Yorum Yaz
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madrid2017 3 yıl
bu toplum anca vergi öder..
2017-2018-2019 da görcem sağcısı solcusu her kesim aynı bataklıkta boğulcak..
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BekirHan 3 yıl
Üniversitedeyken hidrojen arabası takımındaydım. Bu meret gaz o kadar zıpırki alınan hidrojen tüplerinin çeperinden bile kaçıyor ve zamanla azalıyor. Temiz olduğu kadar tehlikeli bir oksidan.
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