Toyota'nın yeni hidrojen yakıtlı otobüsleri gerektiğinde acil güç kaynağı olabiliyor

Toyota 2020 Yaz Olimpiyatları öncesinde hidrojen yakıt hücreli otobüslerini önümüzdeki yıl Tokyo'da satışa sunacağını duyurdu. Dünya genelinde pek çok şehirde hidrojen yakıtlı otobüslerin kullanıldığını göz önüne alırsak bu gelişme tek başına pek ilgi çekici görünmezken, Toyota'nın otobüslerinin gizli bir gücü daha bulunuyor. Firmanın geliştirdiği otobüsler acil bir durumda yüksek güçlü harici jeneratör görevi de üstlenebiliyor.

Japon üretici açıklamasında yakıt hücreli Mirai sedan modelinin satışa sunulduğunu duyururken, Toyota Grup olarak hidrojen kullanımının gelecekte güçlü bir enerji kaynağı olacağını düşündüklerini belirtiyor.

Toyota'nın yakıt hücreli otobüsleri Mirai modelinden daha güçlü bir platformda çalışıyor ve 10 adet yakıt tankıyla 600 litre yüksek basınçlı H2 depolayabiliyor. Otobüsler depolarındaki yakıtla Tesla Model S bataryasının neredeyse 3 katına denk gelen 235kWh güç üretebilirken, harici güç kaynağı olarak kullanılabilmelerinin arkasında da bu güç yatıyor.

Chevrolet Colorado ZH2 aracında da görmüştük. Toyota'nın aracı ZH2'den çok daha fazla güç üretebilirken firmanın belirttiğine göre otobüsler okul spor salonu gibi acil toplanma yerlerinin elektriğini tamamen sağlayabilecek kapasitede. Firma Tokyo Olimpiyatları öncesi otobüslerden 100 adet satmayı hedefliyor. Toyota'nın otobüsü bu şekilde kullanılabilen ilk araç olmazken bu durumu daha önce haberimizde de yer verdiğimiz Amerikan Ordusuyla GM'nin geliştirdiğiaracında da görmüştük. Toyota'nın aracı ZH2'den çok daha fazla güç üretebilirken firmanın belirttiğine göre otobüslergibielektriğini tamamen sağlayabilecek kapasitede. Firma Tokyo Olimpiyatları öncesi otobüslerdensatmayı hedefliyor.

http://newsroom.toyota.co.jp/en/detail/13965745/