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Research in Motion'ın yeni modeli BlackBerry Curve 9380 görüntülendi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,4b
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8
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Research in Motion'ın yeni modeli BlackBerry Curve 9380 görüntülendi
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Son dönemlerde gerek satış açısından gerekse finansal açıdan parlak bir tablo çizemeyen, buna karşın BlackBerry 7.0 işletim sistemli yeni nesil akıllı telefonlarından ümitli olan Research in Motion'ın Curve 9380 (Bir diğer adıyla Orlando) modeli, Torch 9850 (sağda) ile BGR tarafından yan yana görüntülendi.
Henüz firma tarafından resmi olarak tanıtılmayan Curve 9380'de, Torch 9850 ile benzer şekilde yalnızca dokunmatik ekran bulunuyor. İddialara göre 800 MHz işlemciden güç alan akıllı telefonda, 1 GB dahili bellek, 3.25-inç boyutlu dokunmatik ekran (çözünürlük bilgisi verilmemiş), 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 720p video kaydı ve NFC (Near-Field Communication) bağlantısı desteği yer alacak.
BlackBerry Curve 9380'in ilerleyen günlerde boy göstermesi bekleniyor.
Research in Motion'ın yeni modeli BlackBerry Curve 9380 görüntülendi
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rene54 7 yıl
bugün inceledeim avea bayinde çok güzel ve ince ama işletim sistemi nasıl bilemiyorum biri alsada bizi aydınlatsa artı ve eksileri hakkında
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outish1206 7 yıl
Arkadaş madem insanlar önüne sunacaksın cihazı bari az temizle :D
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A_R_D_A 8 yıl
Gelirse çok satar tabi 900 tl aşmassa :)
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Recharged 8 yıl
Kullanıcı beğenisine sunlacak bir telefonun bu halde gözükmesi ilginç.Neden önem verilmemiş ?
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BarGoS 8 yıl
curve serilerinde zaten gorilla glass kullanılmıyor. en ucuz malzemeden yapılıyor. ekran çizik dolu
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Mobile Prof. 8 yıl
Anahtarla mi cizdiniz o telefonu olm
Bu arada telefon iyi gibi ben begendim.
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met@lrock 8 yıl
Arkadaş madem insanlar önüne sunacaksın cihazı bari az temizle :D
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Beast 8 yıl
Scratch resistant cam yok sanırım..
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