Research in Motion'ın yeni modeli BlackBerry Curve 9380 görüntülendi

Son dönemlerde gerek satış açısından gerekse finansal açıdan parlak bir tablo çizemeyen, buna karşın BlackBerry 7.0 işletim sistemli yeni nesil akıllı telefonlarından ümitli olan Research in Motion'ın Curve 9380 (Bir diğer adıyla Orlando) modeli, Torch 9850 (sağda) ile BGR tarafından yan yana görüntülendi.



Henüz firma tarafından resmi olarak tanıtılmayan Curve 9380'de, Torch 9850 ile benzer şekilde yalnızca dokunmatik ekran bulunuyor. İddialara göre 800 MHz işlemciden güç alan akıllı telefonda, 1 GB dahili bellek, 3.25-inç boyutlu dokunmatik ekran (çözünürlük bilgisi verilmemiş), 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 720p video kaydı ve NFC (Near-Field Communication) bağlantısı desteği yer alacak.

BlackBerry Curve 9380'in ilerleyen günlerde boy göstermesi bekleniyor.

