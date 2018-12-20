Resident Evil 2 demosu ortaya çıktı: İşte detayları

esident Evil 2 Remake'in demosu Microsoft Store'da ortaya çıktı. True Achievements tarafından sızdırılan bilgilere göre demo, 11 Ocak'ta erişime açılacak ve herkese açık olacak. Demonun 31 Ocak'ta storelardan kaldırılacağı belirtiliyor.
Sızdırılan bilgilerde RE2 Remake demosunun normalden biraz farklı bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Demonun Microsoft Store'daki ismi "Resident Evil 2 1-Shot Demo" şeklinde belirtilmiş. Yapılan açıklamalarda oyuncuların demoyu yalnızca 30 dakikalık bir süre için deneyebilecekleri belirtiliyor. Eğer ölürseniz demo sonlanmayacak ancak 30 dakikanın ardından oynamayı bırakmak zorunda kalacaksınız.
Ayrıca Bkz. "Oyun sektörü 2018'de rekor kırdı: Tam 135 milyar dolarlık gelir"
Resident Evil 2 Remake, Capcom'un 1998 yılında yayınladığı Resident Evil 2'nin her şeyiyle yeniden geliştirilmiş versiyonu. Capcom, orijinal hikayeye genel anlamda sadık kalındığını ancak yine de hikayede bazı değişikliklerin olduğunu belirtiyor. Bunun haricinde oyun mekanikleri, karakter tasarımları ve elbette grafikler tamamıyla yenilenmiş olacak. Grafik motoru olarak ise Resident Evil 7'de kullanılan RE Engine kullanılmış.
2019'un en merakla beklenen oyunlarından olan Resindent Evil 2, 25 Ocak 2019'da oyuncularla buluşacak.
https://www.trueachievements.com/n35765/resident-evil-2-1shot-demo-discovered-on-the-xbox-store Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sızdırılan bilgilerde RE2 Remake demosunun normalden biraz farklı bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Demonun Microsoft Store'daki ismi "Resident Evil 2 1-Shot Demo" şeklinde belirtilmiş. Yapılan açıklamalarda oyuncuların demoyu yalnızca 30 dakikalık bir süre için deneyebilecekleri belirtiliyor. Eğer ölürseniz demo sonlanmayacak ancak 30 dakikanın ardından oynamayı bırakmak zorunda kalacaksınız.
Ayrıca Bkz. "Oyun sektörü 2018'de rekor kırdı: Tam 135 milyar dolarlık gelir"
Resident Evil 2 Remake, Capcom'un 1998 yılında yayınladığı Resident Evil 2'nin her şeyiyle yeniden geliştirilmiş versiyonu. Capcom, orijinal hikayeye genel anlamda sadık kalındığını ancak yine de hikayede bazı değişikliklerin olduğunu belirtiyor. Bunun haricinde oyun mekanikleri, karakter tasarımları ve elbette grafikler tamamıyla yenilenmiş olacak. Grafik motoru olarak ise Resident Evil 7'de kullanılan RE Engine kullanılmış.
2019'un en merakla beklenen oyunlarından olan Resindent Evil 2, 25 Ocak 2019'da oyuncularla buluşacak.
https://www.trueachievements.com/n35765/resident-evil-2-1shot-demo-discovered-on-the-xbox-store Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hocam Resident Evil oyunu olur da ps'ye gelmez mi?
RE2 2005
RE2 2018 gibi isimler verin
zaten orjinali bir yazı belgesi metni olarak bir senaryo zaten !
Oyun sıfırdan yapılıyor yani ps1'dekiyle bunun tek alakası hikâyesi geriye kalan her şey farklı o yüzden fiyatı gayet makul