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Oyun sektörü 2018'de rekor kırdı: Tam 135 milyar dolarlık gelir

Oyun sektörü 2018'de de para basmaya devam ediyor. Bir önceki yıla göre %10'luk artış gözlemlenirken toplam gelir 135 milyar dolara ulaştı. Mobil platformlar sektöre liderlik ediyor.
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Oyun sektörü 2018'de rekor kırdı: Tam 135 milyar dolarlık gelir
Video oyun sektörü her geçen yıl hızla büyümeye devam ediyor. Araştırma firması Newzoo tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan rapora göre 2018 yılında oyun sektörünün küresel piyasaya değeri tam 134.9 milyar dolara ulaştı. Bir önceki yıla göre %10.9'luk artış olduğu görülüyor.

135 milyar dolarlık gelirdeki en büyük pay tahmin edebileceğiniz gibi mobil oyun sektörüne ait. Bu alanda toplam 63.2 milyar dolarlık gelir elde edilmiş (önceki yıla göre %12.8 artış). Yani sektörün tam %47'si sadece mobil platformlara ait. Newzoo; akıllı telefonlarda 50 milyar dolar, tabletlerde ise 11.4 milyar dolar gelir elde edildiğini belirtiyor.

Newzoo'nun verilerine göre üç ana sektör (mobil, konsol ve PC) arasında en büyük büyüme konsollarda görülmüş. Bir önceki yıla göre %15.2'lik artış gözlemlenirken toplam gelir ise 38.3 milyar dolara ulaşmış. Newzoo, Sony ve Microsoft'un yeni jenerasyon konsolları hazırlamaları nedeniyle konsol oyunculuğundaki artışın önümüzdeki yıl yavaşlayacağını düşünüyor.

Son olarak PC tarafında ise ise bir önceki yıla göre %3.2'lik artış görülmüş ve toplam 33.2 milyar dolarlık gelir elde edilmiş. PC oyunculuğunun sektördeki payının %25 olduğu görülüyor. Yani harcanan her dört dolardan birisi PC oyuncularına ait.

Newzoo tarafından hazırlanan raporun tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. 
https://www.gamesindustry.biz/articles/2018-12-17-gamesindustry-biz-presents-the-year-in-numbers-2018 Yorum Yaz
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Cute Hentai 5 ay en beğenilen
Hollywood sektörünü geçtiği bir gerçekti. Film senaryolarından bile güzel oyun senaryoları aldı başını yürüdü.
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XanthiN 5 ay
Türkiye maalesef halen yeterli yatırımı ve önemi sağlamış değil.
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leocorte 5 ay
Büyük bütçeli bir film 250 milyon $ bileti 9$ diski 15 $ üyeliği 5$ aynı kalitede oyun 250 milyon $ diski 90$ üyeliği 15$.
Bırakın da geçsin. "Gamer" adı altında insanları sömürdüler zaten. Bir ürün yapıyor 20 $ "Gamer" yazılıyor 150$. Normal.
Işıklı mışıklı yiyiğleaah bizi (=
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Seyrim 5 ay
Oyun senaryoları bir çoğu filmlerden bile güzel..
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Emin KOÇ 5 ay
Hemen mobile oyun tasarlıyorum fikri olan dm atsın :D
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ak_n 5 ay
Bizde de böyle güzel oyunlar yapan firmalar olsa keşke. Hem oynaması keyifli olur hemde ülkeye döviz girişi olurdu ekonomiye fayda sağlardı.
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Fashionality 5 ay
bazilari mobil oyunlari ya da telefonlarla oyun oynamayi sacma bulsa da, mobil oyun sektoru aldi basini gitti... simdi telefon ureticilerinin neden oyuncu telefonu uretme yarisina girdigi daha iyi anlasiliyor...
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shkoksal 5 ay
Pubg mobile, p2w olmadan en çok para yatırılan oyundur bence. İnsanın para yatırası geliyor. En kötü rp diye bir sistem yapmışlar, insanın canı çekiyor alıyosun 10$’a. Geçen sezon 2 milyon kişi almıştı bu bahsettiğimi. 2-3 ayda bir sıfırlanıyor... inanılmaz gelir elde ediliyor
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Cute Hentai 5 ay en beğenilen
Hollywood sektörünü geçtiği bir gerçekti. Film senaryolarından bile güzel oyun senaryoları aldı başını yürüdü.
1 Yanıt Yanıtla +17
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erdem552 5 ay Cute Hentai
Katılıyorum. Birde şimdiki oyunlar açık dünya, yan görevler ve yapılan seçimlere göre değişen hikaye gibi seçeneklerle farklı bir dünya oluşturuyor. Ayrıca 2 saatlik sinema yerine uzun zaman geçirebiliyorsunuz buda oyunları sinemadan daha keyifli bir hale getiriyor.
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