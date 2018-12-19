Oyun sektörü 2018'de rekor kırdı: Tam 135 milyar dolarlık gelir

Oyun sektörü 2018'de de para basmaya devam ediyor. Bir önceki yıla göre %10'luk artış gözlemlenirken toplam gelir 135 milyar dolara ulaştı. Mobil platformlar sektöre liderlik ediyor.