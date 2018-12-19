Oyun sektörü 2018'de rekor kırdı: Tam 135 milyar dolarlık gelir

Video oyun sektörü her geçen yıl hızla büyümeye devam ediyor. Araştırma firması Newzoo tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan rapora göre 2018 yılında oyun sektörünün küresel piyasaya değeri tam 134.9 milyar dolara ulaştı. Bir önceki yıla göre %10.9'luk artış olduğu görülüyor.
135 milyar dolarlık gelirdeki en büyük pay tahmin edebileceğiniz gibi mobil oyun sektörüne ait. Bu alanda toplam 63.2 milyar dolarlık gelir elde edilmiş (önceki yıla göre %12.8 artış). Yani sektörün tam %47'si sadece mobil platformlara ait. Newzoo; akıllı telefonlarda 50 milyar dolar, tabletlerde ise 11.4 milyar dolar gelir elde edildiğini belirtiyor.
Newzoo'nun verilerine göre üç ana sektör (mobil, konsol ve PC) arasında en büyük büyüme konsollarda görülmüş. Bir önceki yıla göre %15.2'lik artış gözlemlenirken toplam gelir ise 38.3 milyar dolara ulaşmış. Newzoo, Sony ve Microsoft'un yeni jenerasyon konsolları hazırlamaları nedeniyle konsol oyunculuğundaki artışın önümüzdeki yıl yavaşlayacağını düşünüyor.
Son olarak PC tarafında ise ise bir önceki yıla göre %3.2'lik artış görülmüş ve toplam 33.2 milyar dolarlık gelir elde edilmiş. PC oyunculuğunun sektördeki payının %25 olduğu görülüyor. Yani harcanan her dört dolardan birisi PC oyuncularına ait.
Newzoo tarafından hazırlanan raporun tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
https://www.gamesindustry.biz/articles/2018-12-17-gamesindustry-biz-presents-the-year-in-numbers-2018 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
135 milyar dolarlık gelirdeki en büyük pay tahmin edebileceğiniz gibi mobil oyun sektörüne ait. Bu alanda toplam 63.2 milyar dolarlık gelir elde edilmiş (önceki yıla göre %12.8 artış). Yani sektörün tam %47'si sadece mobil platformlara ait. Newzoo; akıllı telefonlarda 50 milyar dolar, tabletlerde ise 11.4 milyar dolar gelir elde edildiğini belirtiyor.
Newzoo'nun verilerine göre üç ana sektör (mobil, konsol ve PC) arasında en büyük büyüme konsollarda görülmüş. Bir önceki yıla göre %15.2'lik artış gözlemlenirken toplam gelir ise 38.3 milyar dolara ulaşmış. Newzoo, Sony ve Microsoft'un yeni jenerasyon konsolları hazırlamaları nedeniyle konsol oyunculuğundaki artışın önümüzdeki yıl yavaşlayacağını düşünüyor.
Son olarak PC tarafında ise ise bir önceki yıla göre %3.2'lik artış görülmüş ve toplam 33.2 milyar dolarlık gelir elde edilmiş. PC oyunculuğunun sektördeki payının %25 olduğu görülüyor. Yani harcanan her dört dolardan birisi PC oyuncularına ait.
Newzoo tarafından hazırlanan raporun tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
https://www.gamesindustry.biz/articles/2018-12-17-gamesindustry-biz-presents-the-year-in-numbers-2018 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bırakın da geçsin. "Gamer" adı altında insanları sömürdüler zaten. Bir ürün yapıyor 20 $ "Gamer" yazılıyor 150$. Normal.
Işıklı mışıklı yiyiğleaah bizi (=