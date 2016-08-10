Resident Evil: The Final Chapter'ın ilk fragmanı yayınlandı

Bugüne kadar oyun dünyasından sinemaya uyarlanıp da başarılı olan nadir serilerden biri olan Resident Evil, önümüzdeki yılın başında yeni filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. 2002 yılında vizyona giren Resident Evil (Ölümcül Deney) ile başlayan film serisinin altıncı ve son filmi olacak Resident Evil: The Final Chapter için bekleyiş sürerken, filmden ilk fragman yayınlandı.

Resident Evil: The Final Chapter'ın hikayesi, 2012 yılında vizyona giren Resident Evil 5'in bıraktığı yerden başlayacak ve Alice'in hikayesini kaldığı yerden devam ettirecek. Ölülere karşı verilen savaşta insanlığın son umudu olan Alice, bu filmde tüm bu kabusun başladığı yer olan Raccoon City'e dönecek ve eski dostları ile bir araya gelerek hayatta kalan son insanları da yok etmek için hazırlanan Umbrella Corporation'a karşı savaşacak.

Yönetmenliğini Paul W.S. Anderson'un üstlendiği filmin başrollerinde Ali Larter, Shawn Roberts, Ruby Rose, Eoin Macken, Rola, Lee Joon-Gi, William Levy ve Iain Glen yer alıyor. 27 Ocak 2017'de ABD'de vizyona girecek olan filmin Türkiye vizyon tarihi henüz belli değil.

http://collider.com/resident-evil-6-trailer/