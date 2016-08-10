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Resident Evil: The Final Chapter'ın ilk fragmanı yayınlandı

Bugüne kadar çekilen en başarılı oyun uyarlamaları arasında yer alan Resident Evil serisinin yeni filmi olan The Final Chapher'ın ilk fragmanı ve posteri yayınlandı.
2 yıl
10,8b
1
39
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bugüne kadar oyun dünyasından sinemaya uyarlanıp da başarılı olan nadir serilerden biri olan Resident Evil, önümüzdeki yılın başında yeni filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. 2002 yılında vizyona giren Resident Evil (Ölümcül Deney) ile başlayan film serisinin altıncı ve son filmi olacak Resident Evil: The Final Chapter için bekleyiş sürerken, filmden ilk fragman yayınlandı.
Resident Evil: The Final Chapter'ın hikayesi, 2012 yılında vizyona giren Resident Evil 5'in bıraktığı yerden başlayacak ve Alice'in hikayesini kaldığı yerden devam ettirecek. Ölülere karşı verilen savaşta insanlığın son umudu olan Alice, bu filmde tüm bu kabusun başladığı yer olan Raccoon City'e dönecek ve eski dostları ile bir araya gelerek hayatta kalan son insanları da yok etmek için hazırlanan Umbrella Corporation'a karşı savaşacak.
Yönetmenliğini Paul W.S. Anderson'un üstlendiği filmin başrollerinde Ali Larter, Shawn Roberts, Ruby Rose, Eoin Macken, Rola, Lee Joon-Gi, William Levy ve Iain Glen yer alıyor. 27 Ocak 2017'de ABD'de vizyona girecek olan filmin Türkiye vizyon tarihi henüz belli değil.
 

http://collider.com/resident-evil-6-trailer/ Yorum Yaz
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BekirTemel 2 yıl
kim ne derse desin zombi konusunu sevenler için değerli bir serinin sonu haliyle merakla beklediğimiz bir film.Fragman da gayet sorulara cevap verilecek ve sona bağlanacak izlenimi verdiği için gayet meraklandırıcı,güzel görünüyor.
kim ne derse desin zombi konusunu sevenler için değerli bir serinin sonu haliyle merakla beklediğimiz bir film.Fragman da gayet sorulara cevap verilecek ve son...
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canguler917 2 yıl
hikaye odaklı başlayan seri aksiyondan başka birşey sunmamaya başladı, tıpkı oyununun serisi gibi!
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Ed Wood 2 yıl
Bu seriye harika diyenlerin film şirketinden pay aldıklarını düşünüyorum.
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Rindaman 2 yıl
Açıkçası oldukça başarılı buldum, ilk filmi izleyen son filmi de izlemeli. Aksiyon, entrika, gerilim, ne ararsan var.
Ufak tefek şeyleri görmezden gelmek lazım, her şeyi çok iyi bağlamışlar, bu kadar ince hesaplı ve yıllar öncesinden vizyonlu olmaları beni
şaşırttı.
Seriyi izleyenler için tüm cevaplar da verilmiş oldu, oyuncu seçimlerine kadar neyin neden yapıldığını çok iyi anlıyorsunuz.
bu film için çok iyi diyemesem de iyi olmuş sonuçta..
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Tyler Durden 2 yıl
5 senede bunu mu yapmışlar dediğim bir devam filmi oldu malesef.
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LeSRiSeL 2 yıl
mermilerden kaçan adam klavyeden kaçamadı ya la :D
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pokezoom 2 yıl
Çocuksu marvel filmlerinden daha keyifli bi film ve seri bence.
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Captain_Ivy 2 yıl
The final chapter 2 de çıkar.
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Sniper Shepard 2 yıl
Fragman da hala genç ve güzel görünüyordu ta ki IGN röportajını izleyene kadar... Sonra gittim internette aratıp 1975 doğumlu olduğunu ögrenince șașırdım açıkçası ha hala sevgilimdir Milla orası ayrı.
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atilasat 2 yıl
Sırf Milla için gene izlenir
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Free WiLL 2 yıl
fragmanı çok başarılı hazırlamışlar yalnız
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StormLight 2 yıl
Yanlış hatırlamıyorsam 3. Film vizyonda iken inception da gösterimde idi.
Sırf serinin hatrına tercihimi resident evil kullanarak hayatımın en büyük hatasını yaptım.
Benim için seri 2. İle bitmişti. Diğer seriler çok kopuk ve yavan, hatta fragmanda yanlış görmediysem birkaç kişiyi geri getirmişler
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djvietnam 2 yıl
görsel bi şölen bizi bekliyor
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Tyler Durden 2 yıl
ilk filminden itibaren tüm seriyi sinemada çıktığı anda izlemiş birisi olarak serinin bitmesine çok üzüldüm ama yapacak birşey yok kötü yönetmenler ve kötü senaristler yüzünden film zombie-survival temasından çıkıp full aksiyona dönmüştü. son filmde orijinlerine dönme işaretlerini gördük fragmanda. 1 ve 2. filmlerin verdiği hissi diğer filmler veremedi bakalım bu son filmde gerçekten raccoon city ve the hive ilk 2 film gibi yansıtılmış mı göreceğiz umarım güzel olur.
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umtkrhn 2 yıl
Paul anderson eminim batıracak filmi,
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