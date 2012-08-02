Resmi Android blogu açıldı

Haber Editörü
Google, birkaç aydır bloglarında önemli düzenlemelerde bulunuyor. Haziran'da Mac blogunu kapatan Mountain View merkezli internet devi, şimdi de Google Mobile blogunu resmen kapattığını duyurdu. Takipçilerinin Android ile ilgili içerikler görmek istediklerini belirten mobil blog takımı, artık Android blogu üzerinden paylaşımda bulunacak.
İlk olarak Google+ sosyal ağında bir Android+ sayfası oluşturan Google, tüm detayları bu sayfadan sunuyordu. Google Mobile'i kapatılarak Android blogu yayınlandı, ancak yapılan değişiklikler bundan ibaret değil. Twitter sosyal paylaşım ağındaki Google Mobile hesabı da bundan sonra hizmet vermeyecek. Mobil gelişmelerden Twitter aracılığıyla haberdar olmak isteyenler yaklaşık bir senedir hizmet veren @Android hesabını takip etmeliler. Diğer platformlar için blog ve sosyal medya desteğinin kesildiğini söyleyebiliriz.
Google'ın yeni mobil bloguna officialandroid.blogspot.com adresinden erişebilirsiniz. Google ile alakalı Twitter hesaplara ise buradan göz atabilirsiniz.
http://googlemobile.blogspot.com/2012/08/you-asked-we-listened-more-android.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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