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Resmi Samsung Galaxy Fold kılıfları 120 dolara satılacak

Samsung'un dünyaya açılan en pahalı akıllı telefonu ünvanına sahip olacak olan Galaxy Fold, kılıfının fiyatıyla da herkesi kendisine hayran bırakacak. En azından orjinal olmayan kılıflar da var.
1 ay
6,3b
1
11
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Eğer Samsung’un 2 bin dolara sattığı akıllı telefonu almayı düşünüyorsanız, muhtemelen paranın geldiği yerde daha fazlası vardır, değil mi? Firma da muhtemelen bunu düşünerek bu cihaza özel resmi kılıflarının fiyatlarını ortaya çıkardı.
Samsung’un Çin’de sattığı kapaklı telefonları saymazsak şimdiye kadar çıkardığı en pahalı telefon olan Galaxy Fold, katlanabilir gövdesiyle kılıflar için pek de kolay bir cihaz olmayacak. Sanıyoruz ki bunu dikkate alan Samsung, kendi orjinal deri kılıfına 120 dolarlık bir fiyat biçti.
Samsung’un kendi sayfasında bulunmayan fakat MobileFun adlı firmadan elde edilen bu bilgiler arasında kılıfın gerçek deriden imal edilmiş olacağı belirtiliyor. Kılıfın fotoğrafları ya da tasarım görselleri ise maalesef mevcut değil.
Aynı sayfada Galaxy Fold için Samsung malı olmayan seçenekler de yer alıyor. Bunlar 120 dolardan çok daha ucuza satılıyor.
Samsung Galaxy Fold ülkemizde ne zaman satışa çıkacak henüz kesin bir bilgi yok fakat fiyatıyla dudakları bırakın uçuklatmayı patlatacağı kesin.

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DH Misafiri 1 ay
120 dolara akilli telefon satiliyor... yani pahali ama apple in kablodan bile 100 dolar aldigi bir ortamda, pahali degil...
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kaya0 1 ay
minareyi çalan kılıfını hazırlar :)
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MHEC 1 ay
Katlanınca kumanda gibi duruyor telefon
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ovrclds 1 ay
Önce telefon bir satılsın bakalım :)
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pspoor 1 ay
"Kilif fiyatiyla da herkesi kendisine hayran birakacak", neden sirf pahali diye hayran olalim ki, arap miyiz biz?
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DH Misafiri 1 ay
O fiyata telefon var
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alemburda34 1 ay
Çinli kardeşlerimiz hallederler 120 dolarda neymiş 😅
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scorpion20 1 ay
kılıf 120 dolar
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Cute Hentai 1 ay
Oyunun sesi olmasa sağır olduğumu düşünecektim. Şükrettim yemin billa. Telefon güzel dizayn edilmiş. Tablet modundan çıkıldığında ekran görüntüsü en/boy olarak fullscreen olmasa bile fullscreen'e yakın alana yayılsaymış daha iyi olurmuş.
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The.Mafia 1 ay
Kılıfı 120 dolar telefon alınır o fiyata
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Rachsuchtig 1 ay The.Mafia
The.Mafia
Kılıfı 120 dolar telefon alınır o fiyata

Telefon var telefon var. Bu telefon yeni bir teknoloji ile donatılmış. Ve yeni teknolojiler her zaman pahalıdır. Bir iki yıla katlanabilir telefonlar normalleşecektir.
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samsung, galaxy fold ve
6 etiket daha galaxy fold türkiye galaxy fold kılıf Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Çağrı Babuçcuoğlu MPopüler
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