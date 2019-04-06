Resmi Samsung Galaxy Fold kılıfları 120 dolara satılacak

Eğer Samsung’un 2 bin dolara sattığı akıllı telefonu almayı düşünüyorsanız, muhtemelen paranın geldiği yerde daha fazlası vardır, değil mi? Firma da muhtemelen bunu düşünerek bu cihaza özel resmi kılıflarının fiyatlarını ortaya çıkardı.

Samsung’un Çin’de sattığı kapaklı telefonları saymazsak şimdiye kadar çıkardığı en pahalı telefon olan Galaxy Fold, katlanabilir gövdesiyle kılıflar için pek de kolay bir cihaz olmayacak. Sanıyoruz ki bunu dikkate alan Samsung, kendi orjinal deri kılıfına 120 dolarlık bir fiyat biçti.

Samsung’un kendi sayfasında bulunmayan fakat MobileFun adlı firmadan elde edilen bu bilgiler arasında kılıfın gerçek deriden imal edilmiş olacağı belirtiliyor. Kılıfın fotoğrafları ya da tasarım görselleri ise maalesef mevcut değil.

Samsung Galaxy Fold ülkemizde ne zaman satışa çıkacak henüz kesin bir bilgi yok fakat fiyatıyla dudakları bırakın uçuklatmayı patlatacağı kesin.

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Aynı sayfada Galaxy Fold için Samsung malı olmayan seçenekler de yer alıyor. Bunlar 120 dolardan çok daha ucuza satılıyor.