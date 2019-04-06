Xiaomi, Mi 9 üretimini artırıyor

Stok sıkıntısı yaşanmayacak
“Gönderim” kısmının altını çizmek gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz senelerde her ne kadar ön sipariş vb. satışlarla rekorlar kırılsa da gönderim kısmında sorunlar yaşanıyordu. Bir türlü talebin karşılanamaması, ilk aylarda Xiaomi akıllı telefonların karaborsaya bile düşmesine sebep oluyor. Görünen o ki bu durum artık son bulacak.
Mi 9’un küçük kardeşi diyebileceğimiz Mi 9 SE ile birlikte toplam 1.5 milyon akıllı telefon gönderildi bile. Xiaomi CEO’su Lei Jun tarafından Çin’in sosyal medyası Weibo’da paylaşılan bilgilere göre üretimdeki sorunların çözülmesi ile ayda 1 milyondan fazla Mi 9 üretiminin sıkıntısız devam edeceği belirtildi.
Ülkemizde de geçtiğimiz günlerde resmi lansmanı yapılan Mi 9, 6GB RAM ve 64 GB hafızalı modeli için 4699 TL fiyat etiketine sahip. Önceki senelerde olduğu gibi stok sıkıntıları olmaması telefonun ülkemize de hızla girmesine imkan tanıdı.
https://www.gsmarena.com/xiaomi_ramping_up_mi_9_se_production-news-36415.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Olsa olsa alacak adam sıkıntısı olur!