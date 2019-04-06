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Xiaomi, Mi 9 üretimini artırıyor

Şimdiden 1 milyon Mi 9 göndermeyi başaran Xiaomi, görünen o ki geçtiğimiz senelerde yaşanan stok sıkıntılarını bu sefer geride bırakacak. Üretimin aylık 1 milyonun üzerinde olduğu söyleniyor.
1 ay
4,9b
1
13
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi, Mi 9 üretimini artırıyor
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Xiaomi Mi 9 her sene olduğu gibi bu sene de fiyatıyla diğer firmaların amiral gemisi modellerine kafa tutuyor. Kamera konusunda da elini güçlendiren firmaya bu gelişmeler satış rekorlarıyla geri döndü. Xiaomi’nin geçtiğimiz hafta belirttiği bilgilere göre şimdiden 1 milyon Mi 9 modelinin gönderimi yapıldı.

Stok sıkıntısı yaşanmayacak

“Gönderim” kısmının altını çizmek gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz senelerde her ne kadar ön sipariş vb. satışlarla rekorlar kırılsa da gönderim kısmında sorunlar yaşanıyordu. Bir türlü talebin karşılanamaması, ilk aylarda Xiaomi akıllı telefonların karaborsaya bile düşmesine sebep oluyor. Görünen o ki bu durum artık son bulacak.

Mi 9’un küçük kardeşi diyebileceğimiz Mi 9 SE ile birlikte toplam 1.5 milyon akıllı telefon gönderildi bile. Xiaomi CEO’su Lei Jun tarafından Çin’in sosyal medyası Weibo’da paylaşılan bilgilere göre üretimdeki sorunların çözülmesi ile ayda 1 milyondan fazla Mi 9 üretiminin sıkıntısız devam edeceği belirtildi.

Lei Jun bu başarıda tedarikçilerinin de yardımı olduğunu ekleyerek onlara da teşekkür etti. Mi 9'un donanımını hatırlamak gerekirse; Snapdragon 855 yonga seti, 6,39 inç 1080 x 2340 çözünürlüklü Super AMOLED ekran, 48 MP Sony IMX586 ana sensörlü üçlü kamera gibi sıralayabiliriz.
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Ülkemizde de geçtiğimiz günlerde resmi lansmanı yapılan Mi 9, 6GB RAM ve 64 GB hafızalı modeli için 4699 TL fiyat etiketine sahip. Önceki senelerde olduğu gibi stok sıkıntıları olmaması telefonun ülkemize de hızla girmesine imkan tanıdı.


https://www.gsmarena.com/xiaomi_ramping_up_mi_9_se_production-news-36415.php Yorum Yaz
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mussi47 1 ay en beğenilen
4699 lira fiyatıyla stok sıkıntısı olmaz tabi
Olsa olsa alacak adam sıkıntısı olur!
1 Yanıt Yanıtla +18
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nty35 1 ay
çok pahalısın be iki gözümün çiçeği.. o kadar yolunu bekledik, incelemeni izledik, tamam lan işte bu dedik.. ne vardı 4000 liradan gelseydin :(
1 Yanıt Yanıtla +7
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Mr. Jingles 1 ay mussi47
Alacak adam sıkıntısı yok. Her yer Türkiye değil. Elin batılısı gidiyor 500 lira verirmiş gibi alıyor.
1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 1 ay
Çok pahalı ve sadece mi store de satılıyor , ülkeye girdi ama hiçbir yerde yok. 6/128 modeli 5000tl fiyat belirlenmiş aliexpresste 12gb ram/128gb depolaması olan explorer edition 5000tl bu yapılan saçmalıktır, gider s10 alırım o fiyata hiç değilse ayarlar menüsünde reklam görmeyiz. Ayıp ettin Xiaomi
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mardina 1 ay
Mi5 in kıymetini bilelim,3 senedir hâlen hızlı ve güncel.her işimi görüyor.o zaman 500 USD almıştım.simdi 500 USD 2750 tl.xaomi de zamlamis fiyatları iki katı olmuş dolar bazında
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kayamtky 1 ay
Bu fiyatla bu Mi9 alamayacağıma göre, bir kaç sene daha elimdekinin kıymetini bileyim.
Dolar uçmadan önce Mi5' i 1000 TL ye almakla iyi yırtmışız desene.
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ozakin70 1 ay
Fiyatıda düşürsün
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The.Mafia 1 ay
Fiyat olarak pahalı ama satışları demek çok iyi diğer ülkelerde
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Execuvite 1 ay
Dolar uçmuş gelmissiniz burada çok pahalı diyorsunuz hiç düşündünüz mü dolar 3 lira olsaydı bu cihazı ne kadara alabileceğinize :))
Bence suçu başka mercilerde arayın 4 bin veren adam kusura bakmasın benim gözümde 4500 de verir .
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3qzotix 1 ay
Daha 1 yıl öncesi bu zamanlarda son çıkan telefonu olan mi 6 1700tl civarına satıyorlardı. Bu paralara çıktıktan sonra Xiaomi almanın bir espirisi kalmıyor.
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nty35 1 ay
çok pahalısın be iki gözümün çiçeği.. o kadar yolunu bekledik, incelemeni izledik, tamam lan işte bu dedik.. ne vardı 4000 liradan gelseydin :(
1 Yanıt Yanıtla +7
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shkoksal 1 ay nty35
4000’den 8/128 gelmeliydi ki anca rekabet edebilsin. 6/64 çağdışı bellekler.
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alphekka 1 ay
"Önceki senelerde olduğu gibi stok sıkıntıları olmaması telefonun ülkemize de hızla girmesine imkan tanıdı"
hani nerede?
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mussi47 1 ay en beğenilen
4699 lira fiyatıyla stok sıkıntısı olmaz tabi
Olsa olsa alacak adam sıkıntısı olur!
1 Yanıt Yanıtla +18
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Mr. Jingles 1 ay mussi47
Alacak adam sıkıntısı yok. Her yer Türkiye değil. Elin batılısı gidiyor 500 lira verirmiş gibi alıyor.
1 Yanıt Yanıtla +6
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