Xiaomi, Mi 9 üretimini artırıyor

Xiaomi Mi 9 her sene olduğu gibi bu sene de fiyatıyla diğer firmaların amiral gemisi modellerine kafa tutuyor. Kamera konusunda da elini güçlendiren firmaya bu gelişmeler satış rekorlarıyla geri döndü. Xiaomi’nin geçtiğimiz hafta belirttiği bilgilere göre şimdiden 1 milyon Mi 9 modelinin gönderimi yapıldı.

Stok sıkıntısı yaşanmayacak

“Gönderim” kısmının altını çizmek gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz senelerde her ne kadar ön sipariş vb. satışlarla rekorlar kırılsa da gönderim kısmında sorunlar yaşanıyordu. Bir türlü talebin karşılanamaması, ilk aylarda Xiaomi akıllı telefonların karaborsaya bile düşmesine sebep oluyor. Görünen o ki bu durum artık son bulacak.

Mi 9’un küçük kardeşi diyebileceğimiz Mi 9 SE ile birlikte toplam 1.5 milyon akıllı telefon gönderildi bile. Xiaomi CEO’su Lei Jun tarafından Çin’in sosyal medyası Weibo’da paylaşılan bilgilere göre üretimdeki sorunların çözülmesi ile ayda 1 milyondan fazla Mi 9 üretiminin sıkıntısız devam edeceği belirtildi.

Lei Jun bu başarıda tedarikçilerinin de yardımı olduğunu ekleyerek onlara da teşekkür etti. Mi 9'un donanımını hatırlamak gerekirse; Snapdragon 855 yonga seti, 6,39 inç 1080 x 2340 çözünürlüklü Super AMOLED ekran, 48 MP Sony IMX586 ana sensörlü üçlü kamera gibi sıralayabiliriz.

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Ülkemizde de geçtiğimiz günlerde resmi lansmanı yapılan Mi 9, 6GB RAM ve 64 GB hafızalı modeli için 4699 TL fiyat etiketine sahip. Önceki senelerde olduğu gibi stok sıkıntıları olmaması telefonun ülkemize de hızla girmesine imkan tanıdı.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_ramping_up_mi_9_se_production-news-36415.php