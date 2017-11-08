Resmi olarak açıklandı: Meizu Türkiye’ye geliyor

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Çin’in beş büyük telefon üreticisinden biri olan Meizu, resmi olarak ülkemize geliyor. Meizu, Genpa ile distribütörlük anlaşması imzaladı ve ülke müdürü olarak Murat Sungur Özkan’ı atadı.

Son yıllarda Avrupa’da yeni pazarlara yelken açan Meizu, dünyada 30’dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Meizu’nun pazara girişi ve Genpa ile yapılan anlaşmaya ilişkin açıklama yapan Meizu Türkiye Ülke Müdürü Murat Sungur Özkan “Çinde geniş kitlelerin Meizu markasına olan ilgi ve sadakati dikkatimi çekti. Hedefim aynı ilgi ve sadakati Türkiye’de oluşturmak ve bunu başarabilmek. Önceliğimiz satış ve teknik servis operasyonunda da tıpkı akıllı telefonlarımızın tasarımında olduğu gibi kullanıcıyı ön planda tutacağımız bir ağ oluşturmak olacak.” dedi.

Meizu Ne Zaman Satışa Başlayacak?

Meizu akıllı telefonlar Kasım ayı içinde tüm Türkiye’de satışa sunulacak. Genpa’nın geniş distribütörlük ve teknik destek ağından yararlanacak.