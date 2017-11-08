Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Resmi olarak açıklandı: Meizu Türkiye’ye geliyor

Çinli üretici Meizu, resmi olarak ülkemize geliyor. Dünyada 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren Meizu, Genpa ile distribütörlük anlaşması imzaladı. Meizu'unun telefonları
1 yıl
9,6b
1
51
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Resmi olarak açıklandı: Meizu Türkiye’ye geliyor
Tam Boyutta Gör

Çin’in beş büyük telefon üreticisinden biri olan Meizu, resmi olarak ülkemize geliyor. Meizu, Genpa ile distribütörlük anlaşması imzaladı ve ülke müdürü olarak Murat Sungur Özkan’ı atadı.
Son yıllarda Avrupa’da yeni pazarlara yelken açan Meizu, dünyada 30’dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Meizu’nun pazara girişi ve Genpa ile yapılan anlaşmaya ilişkin açıklama yapan Meizu Türkiye Ülke Müdürü Murat Sungur Özkan “Çinde geniş kitlelerin Meizu markasına olan ilgi ve sadakati dikkatimi çekti. Hedefim aynı ilgi ve sadakati Türkiye’de oluşturmak ve bunu başarabilmek. Önceliğimiz satış ve teknik servis operasyonunda da tıpkı akıllı telefonlarımızın tasarımında olduğu gibi kullanıcıyı ön planda tutacağımız bir ağ oluşturmak olacak.” dedi.

Meizu Ne Zaman Satışa Başlayacak?

Meizu akıllı telefonlar Kasım ayı içinde tüm Türkiye’de satışa sunulacak. Genpa’nın geniş distribütörlük ve teknik destek ağından yararlanacak.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tarlabasi 1 yıl en beğenilen
Süper haber. Fakat gelde bizim millete meizu ve xiaomi'nin kalitesini anlat. Adam gitmiş casper telefon almış "xiaomi ne yaaaa? diyor.
1 Yanıt Yanıtla +85
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
funkerman 1 yıl
Darısı Xiaomi nin başına :)
Yanıtla +59
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 1 yıl
Xioami de isterik
1 Yanıt Yanıtla +38
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SeKSandDoRT 1 yıl

sene bitti bitiyor, meizu tlf.görebilen var mı ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denizci535 1 yıl
Meizu turkiyede satmasina satarsinda yurt disi 1400 lira iken 2300 e satarsan o zaman gorurum size. Kar payindan odun verirlerse kesinlikle tutar 1400 lira yurt disini 1800 lerde satarlarsa herkes alir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Flag_Ship_Killer 1 yıl
M3 note modeli çok güzel di fakat optimizasyonu kötüydü şebekesi cekmiyordu o yüzden almamıştım İnşaAllah düzeltirler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
major24 1 yıl
xiaomi kvk garantili olarak satılıyor ama tam anlamıyle geldiği söylenemez. Daha doğrusu sadece Mi6'nın siyah renginin kvk garantili satışı dışında satışı yok sayılır. Meizu'nun da türkiye pazarına tam anlamıyla girmesi uzun sürecektir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zwanzig 1 yıl
Gelince fiyatları çok daha pahalı olacaksa bir anlamı yok.Bekleyip görelim.Güzel bir gelişme.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 1 yıl
Çok güzel. Ama ülkemizde ucuz fiyatlar hayal. Göreceksiniz, bunun da fiyatı yüksek olacak. Ülke böyle çünkü.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel of the Lord 1 yıl
Zamanında mx4 ile hayran bırakmıştı beni kendisine. Alamadım G2 aldım. Ama sanırım o zamanlar flyme sorunluydu. Şuan nasıl bilmiyorum. Ama meizu da mx4ten sonra o kadar da yükselemedi. Tıpkı LG G2'den sonraki LG gibi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 1 yıl
Meizu eskisi gibi değil. Tüm telefonlarında MTK işlemci kullanıyor. Üst seviyede rekabetçi telefonu yok. Keşke xiaomi gelseydi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Bu güzel haber,Biz Xiaomi'yi de bekliyoruz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rtsbora 1 yıl
Meizu genelde MTK işlemci kullanıyor. Sırf bu yüzden tercih etmeyecek çok kişi vardır. Yine de piyasada çeşitliliğin artması bakımından güzel bir haber.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9602 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
meizu, genpa ve
8 etiket daha meizu türkiyede meizu türkiyede ne zaman çıkacak meizu türkiye Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Ford, Çinli Zotye Auto ile ortak elektrikli araç üretecek 1 yıl Türksat 5A ve 5B uydularını uzaya SpaceX taşıyacak 1 yıl Word'e LinkedIn entegrasyonu geldi, artık özgeçmiş yazmak daha kolay 1 yıl Apple ince çerçeveli, Home tuşu olmayan ve Face ID'li yeni bir iPad üzerinde çalışıyor 1 yıl EPDK, elektrikli araçlara yönelik mevzuat hazırlıyor 1 yıl Intel üst seviye ekran kartı pazarına geliyor: İşin başında Raja Koduri var! 1 yıl Xiaomi'den iPhone X'a benzer bir telefon mu geliyor? 1 yıl Spielberg'in yeni filmi The Post'un ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl IO Interactive'in Türk CEO'su açıkladı: Yeni Hitman oyunu geliyor! 1 yıl Waymo tamamen otonom sürüşe geçmeye hazırlanıyor 1 yıl ASUS Bilgisayarımı Ateşle'de finalistler belli oldu | Seçim vakti geldi! 1 yıl Volkswagen elektrikli araç pillerini Google'ın kuantum bilgisayarı ile geliştirecek 1 yıl Intel yeni sürücüsüyle Netflix ve YouTube’daki HDR içeriklere destek sunuyor 1 yıl Elon Musk neden Türkiye'ye geldi? İşte Cumhurbaşkanlığının açıklaması 1 yıl Google Allo sohbet içi aktivite desteğine kavuşuyor 1 yıl Ubisoft CEO'su: Bir sonraki yeni nesil konsol 2019'da gelebilir 1 yıl Lamborghini'den süper kapasitörlü elektrikli supersport araç konsepti 1 yıl Dijital cüzdandaki hata 280 milyon dolara mal oldu 1 yıl En güçlü oyun konsolu mercek altında: Xbox One X 1 yıl Uber, uçan taksi projesinin detaylarını açıkladı: 2020 yılında testler başlıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Resmi olarak açıklandı: Meizu Türkiye’ye geliyor Sonraki Google'ın yeni Android dosya yöneticisiyle tanışın: Files Go 1 yıl Lockheed Martin savaş uçaklarına lazer sistemleri yerleştirecek 1 yıl Facebook güvenlik amacıyla çıplak fotoğraf yüklemenizi istiyor 1 yıl Snap, başarılı içerik üreticilerine ödeme yapacak 1 yıl Android işletim sistemi var ancak sadece cep telefonu 1 yıl Apple Clips uygulaması güncellendi 1 yıl Kaçak yollarla ülkemize sokulmaya çalışılan binlerce iPhone 8 ele geçirildi 1 yıl Türkiye, Fransa, İtalya ortak hava savunma sistemi geliştirecek 1 yıl iPhone X kar marjı çok yüksek 1 yıl Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games’in bir bölümünü satın aldı 1 yıl Twitter’da 280 karakter dönemi başladı 1 yıl Elon Musk, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oluyor 1 yıl Elgato ilk ticari 4K kayıt kartını tanıttı 1 yıl Google Assistant şimdi de Sony'nin Android TV'lerine geldi 1 yıl WeChat'in sahibi Tencent kendi otonom sürüş sistemini geliştiriyor 1 yıl Analiz: AMD'den ayrılan Raja Koduri'nin geleceği 1 yıl Bomba haber: Raja Khoduri Intel’e geçiyor 1 yıl Microsoft, kanser tedavisine farklı bir yöntemle yaklaşıyor 1 yıl Seri üretimine başlanan yerli kamikaze İHA'lar Alpagu ve Kargu hakkında her şey 1 yıl DxOMark: En iyi fotoğrafları iPhone X çekiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim