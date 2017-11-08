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Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games’in bir bölümünü satın aldı

Zynhga; Okey Plus, 101 Okey Plus ve Spades Plus gibi önemli oyunların yapımcısı Peak Games'in bir bölümünü 100 milyon dolar karşılığında satın aldı. Peak Games bu parayı büyümek için kullanacak.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games’in bir bölümünü satın aldı
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FarmVille ile büyük çıkış yakalayan Amerikalı video oyun şirketi Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games’in bir bölümünü 100 milyon dolara satın aldı. Bu satın alım sonucunda Zynga, Peak Games’in iki oyunu haricindeki tüm uygulamaların yeni sahibi olacak.
Yapılan anlaşmaya göre Zynga, Peak Games'in kart ve okey oyunlarını geliştiren stüdyosunu ve o stüdyo tarafından geliştirilen oyunlarını bünyesine katacak. Şirketin Toy Blast ve Toon Blast oyunları Peak Games’de kalacak ve Zynga’dan bağımsız İstanbul merkezli bir oyun şirketi olarak yoluna devam edecek.

Bu satın alım, Zynga’nın yeni CEO’su Frank Gibeau’nun göreve geldikten sonraki en büyük yatırımı oldu. Şirket daha önce NaturalMotion’ı 527 milyon dolara satın almıştı.

100 Milyon Doların Tamamı ABD Oyun Pazarı İçin Kullanılacak

Peak Games’in Toy Blast oyunu ABD’nin en çok oynanan 10 mobil oyunu arasında yer alıyor. Peak Games’in gelirlerinin yüzde 99’u yurtdışından, yüzde 70’i ABD’den geliyor. Bu nedenle Peak Games, anlaşmadan elde ettiği gelirin tamamını ABD mobil oyun pazarındaki büyüme hedefleri doğrultusunda kullanacak.

"Hedef Mobil Oyun Şirketleri Arasında Dünya Lideri Olmak"

Peak Games Strateji Direktörü Ömer İnönü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Peak Games, mobil oyun alanında ABD’de hem gelir hem kullanıcı bazında ilk 10 şirketten biri olmayı başardı. Buna rağmen, biz daha yeni başladığımızı düşünüyoruz ve hayallerimiz, bugün ulaştığımız noktanın da çok ilerisinde. Hedeflerimizden biri de mobil oyun şirketleri arasında dünya lideri olmak” dedi.


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pUnduli 1 yıl
Tencere kapağı bulmuş, Peak games için yıllardır "çakma Zynga" derdim zira ikisi de kolpa oyunları döndürüp döndürüp piyasaya süren iki şirketti. Zynga'nın altın devri geçeli çok oldu, Peak games ise bakalım ne yapacak?
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flowerhorn 1 yıl
Satmayın kardeşim firmanızı . Yazık olmuş
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hakankaran 1 yıl
inanılmaz ...
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System32Deleted 1 yıl
Baya İyi İş Yapmışlar
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thinkwithbrain 1 yıl
İyi iş.
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musa_unsal2005 1 yıl
Mantıklı iş yapmışlar yolları açık olsun
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sistemli adam 1 yıl
Zynga Poker oyunu müthiş.
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