Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games’in bir bölümünü satın aldı

Zynhga; Okey Plus, 101 Okey Plus ve Spades Plus gibi önemli oyunların yapımcısı Peak Games'in bir bölümünü 100 milyon dolar karşılığında satın aldı. Peak Games bu parayı büyümek için kullanacak.