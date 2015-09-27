Resmi olmayan Twitch istemcisi Unstream, Windows dünyasında evrensel yapıldı

Dünyanın en popüler oyun odaklı canlı yayın servisi Twitch temelinde hazırlanan resmi olmaya Windows uygulaması Unstream, Windows 10 için evrensel yapıldı.

Bu sayede hem Windows 10 bilgisayarlar hem de Windows 10 Mobil telefonlarda çalışma gösterebilen Unstream, temel olarak Twitch içerisinde yapılan yayınların izlenmesine imkan tanıyor. Kanal takibi sunan, yorumları gözler önüne seren ve canlı kare üzerinden bildirimler verebilen uygulama, açık ve koyu olmak üzere iki farklı tema desteğiyle geliyor ve etkili bir arama süreci ortaya koyuyor.

1,29$ fiyat etiketiyle satılan Unstream, direkt olarak buradan elde edilebiliyor.

https://www.microsoft.com/en-gb/store/apps/unstream/9wzdncrcwb0g?tduid=(501228560687cfb73f8cbc69d91b6418)(259740)(2542549)(d_wp)()#version-notes