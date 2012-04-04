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Resmi tanıtım öncesi HTC Evo One'ın fotoğrafları paylaşıldı

7 yıl
16,5b
1
33
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Resmi tanıtım öncesi HTC Evo One'ın fotoğrafları paylaşıldı
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Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC ve Sprint işbirliğiyle bugün lanse edilmesi beklenen Evo One'ın fotoğrafları Android-Life tarafından paylaşıldı.
HTC'nin klasik tasarım çizgilerini taşıyan ve arka yüzünde konumlandırılan stand ile dikkat çeken yeni akıllı telefon, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm S4 platformundan güç alıyor. Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ve Sense 4.0 kullanıcı arayüzü ile gelecek olan telefonda diğer özelliklerin ise 4.7-inç boyutunda ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, 1.3 megapiksel ön kamera, 8 megapiksel ana kamera, Beats Audio teknolojisi, 16 GB dahili flash bellek, microSD kart desteği ve 2650 mAh batarya olacağı ifade ediliyor.
Lansmanı merakla bekliyoruz. Bakalım iddia edilen özelliklerin tamamı doğru çıkacak mı?
Resmi tanıtım öncesi HTC Evo One'ın fotoğrafları paylaşıldı
Tam Boyutta Gör
Resmi tanıtım öncesi HTC Evo One'ın fotoğrafları paylaşıldı
Tam Boyutta Gör
Resmi tanıtım öncesi HTC Evo One'ın fotoğrafları paylaşıldı
Tam Boyutta Gör
Resmi tanıtım öncesi HTC Evo One'ın fotoğrafları paylaşıldı
Tam Boyutta Gör
Resmi tanıtım öncesi HTC Evo One'ın fotoğrafları paylaşıldı
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face1tr 7 yıl en beğenilen
ilk kez, film izlemelik bir telefon olarak konumlandırılan android tabanlı bir cihaz görüyorum.
*stand
*iyi ekran
*iyi ses sistemi
*usun süre dayanan batarya
tüm bu etmenlerle film izleme deneyimi kat be kat artacaktır.
ilk kez, film izlemelik bir telefon olarak konumlandırılan android tabanlı bir cihaz görüyorum.*stand*iyi ekran*iyi ses sistemi*usun süre da...
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redoano 7 yıl
Stanislas Xavier
Arkanın altı mat iken üst kısmı neden parlak ? Üst taraf plastiğimsi ve tasarımın genel çizgilerine zıt olmuş.. Ekran boyutu ve çözünürlüğe bakıldığında One X in ekranının aynısını kullanırlar büyük ihtimalle. Ve One X in ekranının gerçekten mükemmel olduğu okudum çok yerde...

Yorumu yapmadan önce "bugün ne giysem"vari bir program mı izledin arkadaşım :) Şaka bi yana, bence güzel tipi. Ama nasıl olsa bizim ülkeye gelmeyecek bir telefon :)
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__Nikolaus__ 7 yıl
One xl , galaxy s3 , droid maxx derken opsıyonlarıma bır telefon daha eklendı , bı de ben amerıkaya gıdene kadar emınım kı 3 4 benzer donanımda model daha pıyasaya cıkar , ınsanın kafasını karıstırıyolar , stand ozellıgı cok hosuma gitti , batarya da cok ıyı , neyse ben parayı bırıktırene kadar ana sayfa haberlerıne daha bakmayacagım tam almadan 2 3 gun once arastırırım sızlerın de yardımıyla karar verırım
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vidoko 7 yıl
bazen iyi düşünüyorlar diğer firmalardan da bekleriz
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-Pisagor- 7 yıl
Fena değil... Stand koymalarıda baya güzel olmuş.
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MERCURY2000 7 yıl
Telefonun tasarımını beğendim. Pil iyi olmuş. Daha önceki evo serisi modellerdeki yuvarlak tasarımlı kapasitif tuşları göremedik. Genel hatlar korunmuş.
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uLtRaTRim 7 yıl
Bu telefon zaten avrupa için değil ki. SPrint CDMA kullanan şirket, CDMA da avrupa da bulunmayan bişey. One X in amerikan modeli diyebiliriz buna.
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ZZ RAT 7 yıl
hersey iyi de, boyutlari nasil acaba ?
bizi iyice kocaman telefonlara alistirmasalar bari.
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depeche35 7 yıl
Mideniz bulanmıyor mu allah aşkına. One X bir hafta oldu çıkalı. Ama görüyorum ki şimdi de Evo one trend oldu... Çok ilginç. Sosyal boyutu resmen tartışılabilecek,tez yazılabilecek bir netice. Htc one x'in satışını resmen baltalamış oldu.
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TuRaN.z 7 yıl
baltalama olayı doğru aslında hakikaten şaşırtıcı, yalnız şu var bu telin fiyatı ile one x arasında sanırım ciddi oran fiyat farkı olacaktır buda muhtemelen dengeyi sağlar ama kimin için orası ayrı, zaten one x bile oldukça uçuk fiyat varın bunu siz düşünün yurtdışı bile 2000 i geçer herhalde...
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acmtncy 7 yıl
musti545
FaruK_26Ekran HD amoled yazıyor bir çok yerde..(Fakat pentile)
pentile ise boş içimde bir his s3 ünde pentile olacağı hd amoled plusı pentilesız yapmak kolay değil...

super amoledler pentile olur. samoled pluslar ise pentile değil normal rgb ekran. samsung s2'de pentile kullanmadı s3'te de samoled plus kullanacak pentile gelmez.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Ekran HD amoled yazıyor bir çok yerde..(Fakat pentile)
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musti545 7 yıl Djalma Feitosa Dias
FaruK_26
Ekran HD amoled yazıyor bir çok yerde..(Fakat pentile)

pentile ise boş içimde bir his s3 ünde pentile olacağı hd amoled plusı pentilesız yapmak kolay değil...
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` quaD. 7 yıl
Batarya iyi. Yalnız ekran kalitesi nasıl ? Galaxy s3 amoled geliyor mesela.
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E_Aydin35 7 yıl
Arka tarafındaki stand, oyundan çok film izlerken çok işe yarar ve güzel olur.. Ayrıca gerçekten yüksek performans vaad ediyor..
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musti545 7 yıl
Ne bu şimdi htc one x daha yeni çıkmışken htc çok hata yapıyon zaten htc one x in yanında kulaklık vermedin sinirliyim.d.d.d
Akıllı ol HTC!
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Ün!em 7 yıl
bu htc nin tüm modelleri aynı gibi biraz farklı tasarımlara girişse güzel olucak
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