Resmi tanıtım öncesi HTC Evo One'ın fotoğrafları paylaşıldı

Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC ve Sprint işbirliğiyle bugün lanse edilmesi beklenen Evo One'ın fotoğrafları Android-Life tarafından paylaşıldı.

HTC'nin klasik tasarım çizgilerini taşıyan ve arka yüzünde konumlandırılan stand ile dikkat çeken yeni akıllı telefon, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm S4 platformundan güç alıyor. Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ve Sense 4.0 kullanıcı arayüzü ile gelecek olan telefonda diğer özelliklerin ise 4.7-inç boyutunda ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, 1.3 megapiksel ön kamera, 8 megapiksel ana kamera, Beats Audio teknolojisi, 16 GB dahili flash bellek, microSD kart desteği ve 2650 mAh batarya olacağı ifade ediliyor.



Lansmanı merakla bekliyoruz. Bakalım iddia edilen özelliklerin tamamı doğru çıkacak mı?

