Reuters : Peter Chou, HTC'nin önündeki asıl engel olabilir





İki yıl öncesinin gözde akıllı telefon üreticisi iken bu yıl sonu tahminlerine göre ilk ona bile giremeyecek bir seviyeye gerileyen Tayvanlı HTC, One modeli ile çıkış ararken firmanın nasıl bu hale geldiğine dair de farklı analizler yapılıyor.





Reuters'in eski HTC yöneticileri ile yaptığı röportajlarda, çöküşün sebebi olarak tek bir kişinin adı öne çıkmaya başladı : Peter Chou.





Aslen Myanmar doğumlu olan Peter Chou, 1997 yılında DEC firmasından HTC'ye transfer oldu. Materyal ve donanım tasarımı konusunda saplantılı bir gözlem yeteneği olan Chou, bunu mükemmelliyetçi yapısı ile birleştirince 10 yılda firmayı markasız model üreticisi sıfatından kurtararak kendi markasıyla dünyanın en iyi 5 akıllı telefon üreticisi arasına soktu.





Tez canlı olarak tabir edilen ve anlık kararlar almasıyla tanınan Chou, Reuters'in röportajlarına göre bu önemli özelliklerini günümüz akıllı telefon sektörüne adapte edemedi ve gerilemedeki baş aktör oldu.





2000'li yıllarda akıllı telefon pazarının çok hızlı büyümesi ve anlık hamlelere izin vermesi, Chou'nun pazarı iyi gözlemleyerek doğru hamleleri yapmasını sağladı.





Ancak 2010 sonrasında pazar çok genişledi ve sayısız oyuncu pazara dahil oldu. Tedarik zinciri firmalar da eskiden tek bir müşteriye bir ayda üretim yapabilirken, artık birden fazla müşterisine en az 3-4 ayda ürün yetiştirebilir hale geldi. Bu da Chou'nun gözden kaçırdığı nokta oldu.





Mesai arkadaşları Chou'nun Sensation XL modelini hızlı bir planlama ile 3 ay içerisinde üretilecek şekilde beyaz tahta üzerinde tasarlamasından bahsediyor. Bu tarz bir projenin 18 ayda hayata geçmesi ideal görülürken, Chou'nun aceleciliği modelin başarısız olmasına neden oldu.

Pazarda proje süresini uzatmak, yeni ve ucuz bileşenlerin çıkışını takip ederek maliyeti daha da aşağı çekmek adına önem taşıyor. Ayrıca bu farklılaşmayı da sağlıyor. Ancak daha gelişmiş bileşenler üzerinde odaklanmak, HTC'nin sahip olduğu vizyon ve planlama yeteneğinin oldukça üzerindeydi ve Chou'nun politikası HTC'nin yumuşak karnı haline geldi.





Analize göre Chou'nun son dönemlerdeki yönetim anlayışı da firmayı uçurumun kenarına getirdi. 3 yıl önce 25 milyon yıllık akıllı telefon sevkiyatı yapan HTC; Sony, Motorola, Apple, Microsoft gibi devlerden yabancı yöneticiler getirmeye başladı.





Ancak kıdemli yöneticilere daha açık bir yönetim kültürü ve yetki devri sözü vermişken Chou bunları yerine getiremedi, sürekli onların kararlarını değiştirdi ve iğneledi. Bu da yöneticilerin rolleri hakkında emin olamamalarına neden oldu ve pek çoğu görevlerinden ayrılmak durumunda kaldı. Ayrıca toplantılara tüm birimlerin yöneticilerini çağırmak yerine belirli bir sayı ile yetinildi.





Son olarak HTC'nin tasarım dışındaki tüm operasyonları Tayvan'dan yürütmeye çalışması da dezavantaj oluşturan bir durum oldu. Tek bir modelle herkese hitap etme anlayışının benimsendiği Tayvan'da global pazarlanmaya odaklanmak, diğer ülkelerdeki farklılıkların gözardı edilmesine neden oldu ve HTC'nin büyümesine herhangi bir katkı yapamadı.





HTC'nin kötü gidişatı devam ettikçe bu tür analizlerin de devamı gelecektir. Ancak eski ve yeni tüm yöneticilerin birleştiği bir konu var ki o da Peter Chou'nun firmanın kalbi olmaya devam etmesi ve o olmadan süper cihazların ortaya çıkamayacak olması. Son hamlelerle firmanın kendisini gerilemeden nasıl kurtaracağını ise zaman gösterecek.

http://www.reuters.com/article/2013/08/20/us-smartphones-htc-insight-idUSBRE97J0X520130820