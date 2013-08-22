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Reuters : Peter Chou, HTC'nin önündeki asıl engel olabilir

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Reuters : Peter Chou, HTC'nin önündeki asıl engel olabilir

İki yıl öncesinin gözde akıllı telefon üreticisi iken bu yıl sonu tahminlerine göre ilk ona bile giremeyecek bir seviyeye gerileyen Tayvanlı HTC, One modeli ile çıkış ararken firmanın nasıl bu hale geldiğine dair de farklı analizler yapılıyor.

Reuters'in eski HTC yöneticileri ile yaptığı röportajlarda, çöküşün sebebi olarak tek bir kişinin adı öne çıkmaya başladı : Peter Chou.

Aslen Myanmar doğumlu olan Peter Chou, 1997 yılında DEC firmasından HTC'ye transfer oldu. Materyal ve donanım tasarımı konusunda saplantılı bir gözlem yeteneği olan Chou, bunu mükemmelliyetçi yapısı ile birleştirince 10 yılda firmayı markasız model üreticisi sıfatından kurtararak kendi markasıyla dünyanın en iyi 5 akıllı telefon üreticisi arasına soktu.

Tez canlı olarak tabir edilen ve anlık kararlar almasıyla tanınan Chou, Reuters'in röportajlarına göre bu önemli özelliklerini günümüz akıllı telefon sektörüne adapte edemedi ve gerilemedeki baş aktör oldu.

2000'li yıllarda akıllı telefon pazarının çok hızlı büyümesi ve anlık hamlelere izin vermesi, Chou'nun pazarı iyi gözlemleyerek doğru hamleleri yapmasını sağladı.

Ancak 2010 sonrasında pazar çok genişledi ve sayısız oyuncu pazara dahil oldu. Tedarik zinciri firmalar da eskiden tek bir müşteriye bir ayda üretim yapabilirken, artık birden fazla müşterisine en az 3-4 ayda ürün yetiştirebilir hale geldi. Bu da Chou'nun gözden kaçırdığı nokta oldu.

Mesai arkadaşları Chou'nun Sensation XL modelini hızlı bir planlama ile 3 ay içerisinde üretilecek şekilde beyaz tahta üzerinde tasarlamasından bahsediyor. Bu tarz bir projenin 18 ayda hayata geçmesi ideal görülürken, Chou'nun aceleciliği modelin başarısız olmasına neden oldu.
Pazarda proje süresini uzatmak, yeni ve ucuz bileşenlerin çıkışını takip ederek maliyeti daha da aşağı çekmek adına önem taşıyor. Ayrıca bu farklılaşmayı da sağlıyor. Ancak daha gelişmiş bileşenler üzerinde odaklanmak, HTC'nin sahip olduğu vizyon ve planlama yeteneğinin oldukça üzerindeydi ve Chou'nun politikası HTC'nin yumuşak karnı haline geldi.

Analize göre Chou'nun son dönemlerdeki yönetim anlayışı da firmayı uçurumun kenarına getirdi. 3 yıl önce 25 milyon yıllık akıllı telefon sevkiyatı yapan HTC; Sony, Motorola, Apple, Microsoft gibi devlerden yabancı yöneticiler getirmeye başladı. 

Ancak kıdemli yöneticilere daha açık bir yönetim kültürü ve yetki devri sözü vermişken Chou bunları yerine getiremedi, sürekli onların kararlarını değiştirdi ve iğneledi. Bu da yöneticilerin rolleri hakkında emin olamamalarına neden oldu ve pek çoğu görevlerinden ayrılmak durumunda kaldı. Ayrıca toplantılara tüm birimlerin yöneticilerini çağırmak yerine belirli bir sayı ile yetinildi.

Son olarak HTC'nin tasarım dışındaki tüm operasyonları Tayvan'dan yürütmeye çalışması da dezavantaj oluşturan bir durum oldu. Tek bir modelle herkese hitap etme anlayışının benimsendiği Tayvan'da global pazarlanmaya odaklanmak, diğer ülkelerdeki farklılıkların gözardı edilmesine neden oldu ve HTC'nin büyümesine herhangi bir katkı yapamadı. 

HTC'nin kötü gidişatı devam ettikçe bu tür analizlerin de devamı gelecektir. Ancak eski ve yeni tüm yöneticilerin birleştiği bir konu var ki o da Peter Chou'nun firmanın kalbi olmaya devam etmesi ve o olmadan süper cihazların ortaya çıkamayacak olması. Son hamlelerle firmanın kendisini gerilemeden nasıl kurtaracağını ise zaman gösterecek.  

http://www.reuters.com/article/2013/08/20/us-smartphones-htc-insight-idUSBRE97J0X520130820 Yorum Yaz
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hazarRS 5 yıl en beğenilen
Peter chou'nun hataları olmuştur bu anlaşılır ancak unutulmaması lazımdır ki eskiden herkesin "aa hetece de ne yahu çin malı mı" denilen bir markayı bu seviyeye çıkarmış bir kişidir kendisi. İlk kumarı tuttu, birçok model piyasaya sürüp seçenekleri arttırdı ancak sonra algı tek marka tek modele dönünce htc buna uyum sağlamada zorlandı. Ayrıca diğer firmaların pazarlama ve arge bütçeleri htcden çok daha fazla ( huawei vs hariç). Bu durumda da firmanın zorlanması çok doğal.
Zamanında 2 yıl kadar desire hd kullandım. Piyasada iyi alternatifler yokken böyle kaliteli malzeme ve görsele sahip bir telefon kullandığım için çok şanslıyım. Htcnin tek hatası bu modele güncelleme desteğini bilerek kesmesidir. Bundan sonra htcnin modellerini düşünürken ileride güncelleme vermemesi benim için vazgeçilecek tek nedendir. Yoksa htc one veya butterfly modelleri oldukça güzel telefonlar.
Umarım doğru kararlar vererek firmayı tekrar başlara oynayan bir konumda görebiliriz.
Peter chou'nun hataları olmuştur bu anlaşılır ancak unutulmaması lazımdır ki eskiden herkesin "aa hetece de ne yahu çin malı mı" denilen bir markayı bu seviyeye...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
htc desire hd dönemine kadar çok iyiydiama sonrasından galaxy s2 ye rakip olacak bir amiral gemi cıkarmadı o dönemlerde s2 ye rakip olsun diye sensation modelini çıkardı ve sacmalamaya başladı hem pazarlama hemde tanıtım konusunda s2 ve samsungun gerisinde kaldı ee samsung aldı başını gitti htc oldu yeri bile koruyamadı
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onsos1100 5 yıl
hetece yi eyç ti si yaptı adam. söyleyişi bile değişti marka algısı değişti
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Huer G'oone 5 yıl
Htc tekrar eski günlerine kesinlikle gelecektir.Arayuz,tasarım,kalite olarak piyasada rakibi yok tartışmasiz.Samsung S2 leri overlock yapıp piyasaya sürmüştü sensation 1,2 gHz diye unutmadık.
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Be All My Sins Remembered 5 yıl
Markayı tanıtan ve liderliğe oturtan adam buymuş batiran adam da, bence gayet adil olmuş. bu günlere çıkarırken ve başarıdan başarıya koşarken birsey yok, ama çuvalladı mı direk onun suçu o gitsin. Ne güzel bir düşünce sistemi de mi ama?
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Golden Gate 5 yıl
Olması gerekenlere bakalım

- Şubatta tanıtılan Htc One , Mart ayında piyasaya sunulsaydı .

- Htc One ' da üretim sıkıntıları yaşanmasaydı

- Arayüzündeki akıcılık başarısını , kamera yazılımı , güncelleme verme gibi konularda sürdürseydi

- Daha Htc One ' ı adam gibi üretemeden butterfly s , Htc One mini , Htc One Max gibi diğer telefonlara yelken açmasaylardı ;


Şu an zirveye oynayan bir Htc görebilirdik .

Htc One her yönüyle mükemmel bir cihaz. Ama ne yazıkki Htc firma olarak telefona yeterli desteği veren bir firma değil . Bunu Apple üretseydi , piyasada başka marka kalmazdı . Bunu hepimiz biliyoruz .
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DH Misafiri 5 yıl
Bir çok cihaz kullandım(iphone 4/4s/5 - samsung galaxy s3 - sony xperia z - htc one x/one x+/htc one).HTC One gerçekten çok iyi bir cihaz.Cihazda sevmediğim tek unsur gece çekimleri muhteşem olmasına rağmen (karanlığı aydınlığa kavuşturan bir kameraya sahip) kameranın 4MP olmasından dolayı gündüz çekimleri beklentinin biraz aşağısında.(Arkadaşımın Samsung Galaxy S4'ü ile karşılaştırmamdan yola çıkrak söylüyorum)
Yorum yapan arkadaşlara katılıyorum HTC ürünlerini pazara geç sürdü ve iyi reklam yapamadı.Fakat güncelleme konusunda eleştirilerinize katılmıyorum.Evet HTC geçmişte ürünlerine güncelleme vermedi veya geç verdi ve insanların güvenini kırdı fakat son cihazı yani HTC One Türkiye pazarına 8 Mayıs tarihinde girdi ve 15 Temmuz tarihinde 4.2.2 güncellemesini aldı.HTC artık güncelleme konusunda daha titiz eskisine göre.
Telefonu almayı düşünen arkadaşlar varsa gidin bakın cihazı test edin (özellikle yanınızda bir kualklık götürün ve ses kalitesini test edin) cihazın ne kadar iyi olduğunu göreceksiniz.
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DH Misafiri 5 yıl
Ekran mis gibi dönüyor. Sen romu tekrar kur. Full wipe yap. İstersen maximus 21.0 kur. Ben de o var...
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CaGDaS2 5 yıl
htc 4,2,2 gunecelemısı geldı htc one x lere ama sorunlu geldı sagol htc fırması ekran donme olayı yok artık benım telde yardım edın arkadaslar ekran donmuyo fılım oyun hıc bırsey yapamıyorum
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kpln04 5 yıl
valla bende htc ne yahu diyordum ama adamlar harbi kalite
birde bu adam aynı aziz yıldırım
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wolf silver 5 yıl
Htc neden kaybetti?
1.güncelleme vermemesi
2. Ürünlerini pazara geç sunması
3. Yeterince tanıtım yapmaması
4. 1 yılda birden fazla amiral gemi sunması
5. Apple ye özenmesi bataryayi tümlesik yapması(htc nın daha önceki modelleri böyle değıldı)
6. Htc one gıbı bır modele bır tane mıcro sd yeri koymak cok mu zordu.yoksa bazı şirketler gıbı 32 gb çıkararak 600 dolara satıp 64 gb yi 650 dolara satmak mı? Arada ki 32 gb hafıza telefona ekstra 10 dolar fazla yük getirip 40-50 dolar daha fazla kar etmek mı amacın? (çoğu kişi buna dikkat eder. Htc one yi almamamın en önemlı iki nedenınden birisidır.)
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mvn_ 5 yıl
Bunların yanında nerdeyse hergün telefon çıkarıp ve yine neredeyse hiçbirine guncelleme vermemesi ayrıca müşteri memnuniyeti kısmında yaşadığı sıkıntılar da bu duruma soktu. HTC yi cok seven biri olarak bu durumdan kurtulmasını cok isterim
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