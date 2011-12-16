RIM, 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: 14.1 milyon BlackBerry sevkiyatı

Global akıllı telefon pazarının önemli oyuncuları arasında yer alan Research in Motion firması, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı.



Research in Motion, üçüncü çeyrekte dünya çapında 14.1 milyon BlackBerry modelinin ve yaklaşık 150.000 PlayBook tabletin dağıtımını gerçekleştirerek 5.2 milyar dolar gelir ve bunun sonucunda 265 milyon dolar net gelir elde etmiş. Gelirler bir önceki çeyreğe (4.2 milyar dolar) kıyasla %24 artış, ancak bir önceki yılın üçüncü çeyreğine (5.5 milyar dolar) kıyasla %6 düşüş göstermiş. Sevkiyatların ikinci çeyreğe göre %33 artış sergilediği bildiriliyor.

Öte yandan BlackBerry kullanıcılarının sayısı bir yıllık zaman zarfında %35 artarak 75 milyona ulaşmış durumda. 4. çeyrekte 11-12 milyon arasında BlackBerry modeli satışı gerçekleştirilerek 4.6-4.9 milyar dolar arası gelir elde edilmesi tahminlenmekte.



Son olarak QNX tabanlı BlackBerry 10 işletim sistemini kullanacak olan modellerin, 2012 yılının sonuna doğru boy göstereceği söyleniyor.



http://www.rim.com/investors/documents/pdf/pressrelease/2012/Q3_press_release.pdf