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RIM, 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: 14.1 milyon BlackBerry sevkiyatı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Global akıllı telefon pazarının önemli oyuncuları arasında yer alan Research in Motion firması, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı.
Research in Motion, üçüncü çeyrekte dünya çapında 14.1 milyon BlackBerry modelinin ve yaklaşık 150.000 PlayBook tabletin dağıtımını gerçekleştirerek 5.2 milyar dolar gelir ve bunun sonucunda 265 milyon dolar net gelir elde etmiş. Gelirler bir önceki çeyreğe (4.2 milyar dolar) kıyasla %24 artış, ancak bir önceki yılın üçüncü çeyreğine (5.5 milyar dolar) kıyasla %6 düşüş göstermiş. Sevkiyatların ikinci çeyreğe göre %33 artış sergilediği bildiriliyor.
Öte yandan BlackBerry kullanıcılarının sayısı bir yıllık zaman zarfında %35 artarak 75 milyona ulaşmış durumda. 4. çeyrekte 11-12 milyon arasında BlackBerry modeli satışı gerçekleştirilerek 4.6-4.9 milyar dolar arası gelir elde edilmesi tahminlenmekte.
Son olarak QNX tabanlı BlackBerry 10 işletim sistemini kullanacak olan modellerin, 2012 yılının sonuna doğru boy göstereceği söyleniyor.

http://www.rim.com/investors/documents/pdf/pressrelease/2012/Q3_press_release.pdf Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Revenue rakamlari veriyorsunuz firmayi mi savunmaya calisiyorsunuz ne yapiyorsunuz? Net gelire bakmaniz lazim ilk mesajimda yazdigim gibi. Bir onceki sene ayni ceyrekte 911 milyon dolar yapmislar, simdiyse 265 milyon dolar. Durumlari oldukca vahim.
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DH Misafiri 7 yıl
Gelirlerde artık oldu ne demek, satış yaptınız ama ne için stok eritmek için, ürünleri çıkartmak için, peki ne kadarı kar biri de karı açıklamaz.
Herşey yolunda deyip algıları değiştirme çabası, playbook az satmış demek anlamsız, Hp'nin yazılımda yaptığı hatayı yapmayıp satışlara devam etmeli ki ürünler bi seviyeye gelsin.
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herminator 7 yıl
türkiye'de en çok satan telefon hangisi? nokia mı? bir sıralama yapılsa (mesela bu sene satılan telefonlar sıralamasında) blackberry kaçıncı olur? bu konu ile ilgili verebileceğiniz link var mı? çeşitli markaların türkiye'de satış miktarları ile ilgili?
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AndryTR 7 yıl
Herhalde 7-8 milyonu bizde satıldı. Operatörler sağolsun herkeste bir BlackBerry var.


Ayrıca iPad ile aynı fiyata PlayBook satmaya çalışıyorlar. PlayBook alana kadar Samsung var, iPad var, bilmem ne var. 150.000 komik bir sayı RIM için...
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DH Misafiri 7 yıl
Dalga mi geciyorsunuz? Gecen seneye kiyasla kar miktari 911milyon dolardan, 265 milyon dolara dusmus durumda. Nesi olumlu bu sonuclarin...
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