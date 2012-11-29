RIM, Nokia ile yaşadığı kablosuz teknolojiler ile ilgili patent davasını kaybetti





Samsung ve Apple arasındaki patent davaları teknoloji gündemini yoğun bir şekilde meşgul etse de, teknoloji devlerinin pek çoğunun birbiriyle arasında patent davaları bulunuyor. Bunlardan biri RIM ve Nokia arasında.





RIM, yapılan bir anlaşma neticesinde WLAN teknolojisi bulunduran ürünlerini Nokia'nın ilgili bir hücresel patenti kapsamında 2003 yılından beri üretiyor ve satıyordu. Ancak geçen yıl Nokia, RIM'in anlaşmanın kapsamı dışında bu patentleri kullanmak istediğini ve ihlal durumunun söz konusu olduğunu belirterek İsveç mahkemelerine dava açmıştı.





Dün verilen kararda, hücresel teknolojilerin Nokia'ya lisans bedeli ödemeden kullanılamayacağı ve bu teknolojileri içeren cihazların satılamayacağı açıklandı. Buna tüm BlackBerry cihazları ve gelecek BB10 modelleri de dahil edildi.





Karar üzerine Nokia; ABD, İngiltere ve Kanada ülkelerinde de benzer davalar açacağını duyurdu. Firma, RIM'in anlaşma ihlalinin önüne geçmek istediğini ifade ediyor.





BB10 cihazlarıyla gelecek yıl iddialı olmaya hazırlanan RIM'in nasıl bir tavır takınacağı merak ediliyor. Firmadan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

http://wmpoweruser.com/rim-loses-patent-battle-to-nokia-either-needs-to-pay-up-or-remove-wi-fi-from-phones/