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RIM, Nokia ile yaşadığı kablosuz teknolojiler ile ilgili patent davasını kaybetti

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung ve Apple arasındaki patent davaları teknoloji gündemini yoğun bir şekilde meşgul etse de, teknoloji devlerinin pek çoğunun birbiriyle arasında patent davaları bulunuyor. Bunlardan biri RIM ve Nokia arasında.

RIM, yapılan bir anlaşma neticesinde WLAN teknolojisi bulunduran ürünlerini Nokia'nın ilgili bir hücresel patenti kapsamında 2003 yılından beri üretiyor ve satıyordu. Ancak geçen yıl Nokia, RIM'in anlaşmanın kapsamı dışında bu patentleri kullanmak istediğini ve ihlal durumunun söz konusu olduğunu belirterek İsveç mahkemelerine dava açmıştı.

Dün verilen kararda, hücresel teknolojilerin Nokia'ya lisans bedeli ödemeden kullanılamayacağı ve bu teknolojileri içeren cihazların satılamayacağı açıklandı. Buna tüm BlackBerry cihazları ve gelecek BB10 modelleri de dahil edildi.

Karar üzerine Nokia; ABD, İngiltere ve Kanada ülkelerinde de benzer davalar açacağını duyurdu. Firma, RIM'in anlaşma ihlalinin önüne geçmek istediğini ifade ediyor. 

BB10 cihazlarıyla gelecek yıl iddialı olmaya hazırlanan RIM'in nasıl bir tavır takınacağı merak ediliyor. Firmadan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

http://wmpoweruser.com/rim-loses-patent-battle-to-nokia-either-needs-to-pay-up-or-remove-wi-fi-from-phones/ Yorum Yaz
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jakops. 6 yıl en beğenilen
BarGoS
Nokia kendi ülkesinde kazanmış , bakalım rim in vatanı kanada ve amerika da ne olucak .

finlandiya değil miydi?
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domate5 6 yıl
Bu patent davalarida iyice sikici olmaya basladi artik he
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DH Misafiri 6 yıl
2013 ocak 30 da tekrar görüşelim..yeterince takip etmeden firmayı kötülemeyin..iki gün önce wp hakkında atıp tutuordunuz şimdi sesiniz kesildi..hem rekabet arttıkça bizim yani tüketicilerin yararına olacaktır..eğer hayal ettiğiniz gibi tek bir firma ve işletim sistemi piyasaya hakim olursa size istediği fiyattan ve kaliteden ürünlerini satarlar..hiçbirzaman tek bir ürün bağımlısı olmayın..hepsini takip edin ama size hitap edeni kullanın..burda bol keseden yaptığınız eleştirilerinizin kimseye faydası yok..illaki firmaların inişleri çıkışları olcaktır.RİM firması geri dönüşü için çok çalışıyor..bekleyip yorumumuzu yeni nesil telefonlarını inceledikten sonra yapalım..o gün geldiğinde beni daha iyi anlayacaksınız
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BERK BEY 6 yıl
bilekberi çöküşlerde
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xxxx1 6 yıl
BB durumu pek iç açıcı değil,radikal olaylara girmedikleri sürece ezilecekler...
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savinelli 6 yıl
Demek Nokia bu yuzden hala batmadı. Alt segment cihaz satışları ve patent gelirleri ile idare ediyo demek ki :)
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kablosuzadam 6 yıl
herkes birnirine dava açsın kimse bişey üretmesin o zaman. hatta biri çıksın silikon transistörün patentini ihlal ettiler diyerek tüm dünyaya dava açsın kökten kurtulalım.
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BarGoS 6 yıl
eP_362
RIM çırpındıkça batıyor

ne kadar komik birşey değilmi.böyle içten güldüğünüze göre bi çıkarınız olmalı. arkadaşlar işleri kötü giden bakkal esnafı bile olsa , bu çevredekilere zarardır.hiçbir firmanın batmasına sevinmemek gerekiyor , zira bu hepimizin zararına. birde burda bahsi geçen firma 1-2 öncesine kadar dünyanın bir numaralı akıllı telefon şirketlerinden biri. ocak 30 da yeni bb10 lansmanı var , önce bir görelim ondan sonra yorumlayalım hep beraber.wp8 içinde hep bitti gitti dendi ama bomba gibi döndüler.
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cengizhan1903 6 yıl
Dusene bi tekmede Nokiadan
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jakops. 6 yıl en beğenilen
BarGoS
Nokia kendi ülkesinde kazanmış , bakalım rim in vatanı kanada ve amerika da ne olucak .

finlandiya değil miydi?
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danGerfuLL 6 yıl
Yuvarlatılmış 4 köşe patenti gibi bir süreçten sonra bu tip teknolojik bir patentin ihlali sonucunda kazanılan mahkeme haberleri kesmez oldu.
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Normsoner 6 yıl
etme eşekle muhabbet küstürürsün silme cam kırıgıylan kesdirirsin demişler :D
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eP_362 6 yıl
RIM çırpındıkça batıyor
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SystemApps 6 yıl
bb boşa kürek sallıyor bence kaybolmadan wp platformuna geçmeli yoksa yapabildiği tek şey patent lisansı ödemek olacak :D
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__Nikolaus__ 6 yıl SystemApps
SystemApps

bb boşa kürek sallıyor bence kaybolmadan wp platformuna geçmeli yoksa yapabildiği tek şey patent lisansı ödemek olacak :D

Blackberry market , windows market al birini vur otekine. Yanlis bir yonlendirme yapmissiniz bence.
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