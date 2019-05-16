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Rick and Morty'nin 4. sezon yayın tarihi belli oldu

Yetişkinlere yönelik animasyon serileri arasında en popüler yapımlardan birisi olan Rick and Morty, nihayet ekranlara geri dönüyor. Adult Swim, yeni sezonun yayın tarihini açıkladı.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Son yılların en popüler dizilerinden birisi olan Rick and Morty, uzun bir aranın ardından dördüncü sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Yapımcı kanal Adult Swim, milyonlarca hayranın merakla beklediği yeni sezon için bugün nihayet resmi bir tarih duyurusu yaptı. Rick and Morty'nin 4. sezonu, Kasım 2019'da yayınlanmaya başlayacak.

Adult Swim duyuruyu Twitter üzerinden yaptı. Rick ve Morty'nin ağzından dördüncü sezon duyurusu:



İlginç mizah tarzı, etkileyici bilim kurgu öğeleri ve absürt karakterleriyle dikkat çeken Rick and Morty, 2013 yılında yayınlanmaya başlamış ve kısa sürede inanılmaz bir popülarite kazanmayı başarmıştı. Dizinin üçüncü sezonu yayınlandığı sırada tüm dünyada milyonlarca insan tarafından konuşuldu ve ABD'de de TV'nin en popüler komedisi olmayı başardı.

İlk üç sezonuyla beklentilerin üzerinde bir performans gösteren Rick and Morty, yapımcı kanal Adult Swim tarafından yüklü bir kontrat almayı da başardı. Adult Swim, Mayıs 2018'de yapılan bir açıklamada tam 70 yeni Rick and Morty bölümü için dizinin yaratıcıları Justin Roiland ve Dan Harmon ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Rick and Morty'nin üçüncü sezonu Ekim 2017'de sona ermişti. Yaklaşık iki yılın ardından dizi nihayet geri dönecek. Dördüncü sezonun tam olarak kaç bölümden oluşacağı şu an için belli değil. 

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Rodin 3 hf. en beğenilen KaleyDeskop
Futurama diye bir gerçek var, ram'den bile çoğu konuda iyidir.
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theJuDGe_41 3 hf.
test
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jerry smith 3 hf.
Çok iyiymiş.
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KaleyDeskop 3 hf.
ram en iyisi. South park arrık çöp oldu family guy kendini tekrar eder hale geldi. Ram ise 3 sezondur şahane devam ediyor, birde tr dublajındaki küfürler gayet iyi idi tabi netflix sansür ekleyene kadar..
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BoJack Horseman 3 hf. KaleyDeskop
BoJack Horseman'e mutlaka göz at.
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Rodin 3 hf. KaleyDeskop
Futurama diye bir gerçek var, ram'den bile çoğu konuda iyidir.
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Bloodin 3 hf.
Sonunda be, yeniden 3 sezonu izlemenin vakti geldi demek :) Eylül gibi yaparız
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labtek38 3 hf.
70 bölüm anlaşma mı? 10 bölümden 7 sezon yapar. 2 yılda bir desen 14 yıl 😳.
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LKLC 3 hf. labtek38
labtek38
70 bölüm anlaşma mı? 10 bölümden 7 sezon yapar. 2 yılda bir desen 14 yıl 😳.

Bundan sonra aralar daha kısa olacakmış. Muhtemelen her yıl yayınlamaya çalışacaklar.
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