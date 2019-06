Rick and Morty'nin 4. sezon yayın tarihi belli oldu

Son yılların en popüler dizilerinden birisi olan Rick and Morty, uzun bir aranın ardından dördüncü sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Yapımcı kanal Adult Swim, milyonlarca hayranın merakla beklediği yeni sezon için bugün nihayet resmi bir tarih duyurusu yaptı. Rick and Morty'nin 4. sezonu,yayınlanmaya başlayacak.Adult Swim duyuruyu Twitter üzerinden yaptı. Rick ve Morty'nin ağzından dördüncü sezon duyurusu:İlginç mizah tarzı, etkileyici bilim kurgu öğeleri ve absürt karakterleriyle dikkat çeken Rick and Morty, 2013 yılında yayınlanmaya başlamış ve kısa sürede inanılmaz bir popülarite kazanmayı başarmıştı. Dizinin üçüncü sezonu yayınlandığı sırada tüm dünyada milyonlarca insan tarafından konuşuldu ve ABD'de de TV'nin en popüler komedisi olmayı başardı.İlk üç sezonuyla beklentilerin üzerinde bir performans gösteren Rick and Morty, yapımcı kanal Adult Swim tarafından yüklü bir kontrat almayı da başardı. Adult Swim, Mayıs 2018'de yapılan bir açıklamada tamiçin dizinin yaratıcıları Justin Roiland ve Dan Harmon ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.Rick and Morty'nin üçüncü sezonusona ermişti. Yaklaşık iki yılın ardından dizi nihayet geri dönecek. Dördüncü sezonun tam olarak kaç bölümden oluşacağı şu an için belli değil.