Ripple yöneticisi: "Kullanıcıların birbirine bağlı olduğu bir ağ kurmaya odaklandık"

Ripple'ın, Küresel Stratejik Hesaplar Başkanı Marcus Treacher; Londra'da düzenlenen Blockchain Live etkinliğinde, InterLedger Protokolü [ILP] hakkında konuştu ve Ripple'ın sınır ötesi ödemeler protokolünü nasıl kullandığını açıkladı.

Treacher, Ripple'ın asıl amacının, para transferi konusunda piyasaların yaşadığı sorunu çözmek olduğunu belirtti. Şirketin, sorunu çözebilmek için InterLedger Protokolü’nü geliştirdiğini belirtti.

Treacher, Ripple'in bankacılık sektöründeki ve ödeme hizmeti sağlayan ortaklarını dünyanın her yerinde nasıl birleştirdiğini anlattı ve sistemin oldukça iyi bir şekilde çalıştığını belirtti.

Marcus Treacher:”Eğer kullanıcıların işine yarayacak ve onları memnun bırakacak bir sistem oluşturmak istiyorsanız; sektördeki hemen hemen her paydaşı bir araya getirmelisiniz. Bu biraz zor gibi durabilir ancak biz Ripple olarak tamamen buna odaklandık ve aldığımız geri bildirimler sonucunda, bu sistemi inşa edebildiğimizi söyleyebiliriz.” dedi.

https://ambcrypto.com/ripple-is-focused-on-creating-an-interconnected-world-says-marcus-treacher/