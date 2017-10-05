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Road Rash'in ruhani devam oyunu Road Redemption çıktı

Daha önce önemli stüdyolarda çalışmış olan geliştiricilerin kurduğu Dark Seas Games tarafından geliştirilen ve 90'lı yıllarda çıkan Road Rash'in ruhani devam oyunu olan Road Redemption çıktı.
1 yıl
3,4b
1
4
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Road Rash'in ruhani devam oyunu Road Redemption çıktı
 
Bir süredir erken erişimde olan ve Kickstarter projesi ile hayat bulan, Road Rash'in ruhani devam oyunu Road Redemption sonunda çıkış yaptı. Eğer asfalt üzerinde motorsikletlerle kaosa doğru sürmek istiyorsanız oyuna göz atabilirsiniz.
Road Redemption, tek kişilik senaryo modunda, aynı modu 4 kişiyle oynayabileceğiniz Multiplayer modunda ve Split screen Multiplayer'da pek çok RPG tarzı yetenek ağacı ile çeşitli brütal silahları kullanmanıza izin veriyor.
2013'te başlayan proje dün Steam'de çıkış yapmasıyla tamamlanmış oldu. Oyun 11 Ekim tarihine kadar %10 indirimle 28 TL'ye satılıyor. İlgili Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

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isakoc 1 yıl
Road Rash'ın bir espirisi vardı, bezbol sopası, zincir ve yumruktu, ayrıca yarış sonrası gerçek çekim espirili video vurgulamaları ile keyif veriyordu. Bu bildiğin PUBG olmuş. Yıllarca Road Rash oynamış biri olarak vasat buldum. Ayrıca tek değişmeyen yaklaşık 23 yıl önce çıkmış ilk oyunun neredeyse aynı tarzda motosikletler gidiyor. Az daha gerçekçi sürüş sunar yıllar sonra yapılan bir oyuna.
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Kerim5100 1 yıl
28 mi asdkhgflskjfdhalkjda
1 Yanıt Yanıtla +3
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TearsForFears 1 yıl Kerim5100

"Bir e Airpods a rakip olacak diyor asjfşdaşagagsha Airpods gitsin kumda oynasın"
"iPhone X'in neden bu kadar pahalı olduğunu şimdi anladım. Ben tatmin oldum arkadaşlar şimdi bankaya gidiyorum İhtiyaç Kredisi çekip iPhone X alıcam Tişikirlir İkrim."
"Dxo nun ne kadar muammalı sonuçlar verdiğini bilmemize rağmen burda mono ses kayıtlı iPhone fanboylarını kudururken görmek hoşuma gidiyor"
Seni kim dikkate alırla Allah'ın trollü, 94 lüymüş birde beyni gelişmemiş

Oyuna gelirsek steamde de 4 ekim de çıkış yapmış 28 TL'den satılıyor. Pc deki aynı oyunu mobile getirmişler anladığım kadarıyla.
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