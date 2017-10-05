Road Rash'in ruhani devam oyunu Road Redemption çıktı

Bir süredir erken erişimde olan ve Kickstarter projesi ile hayat bulan, Road Rash'in ruhani devam oyunu Road Redemption sonunda çıkış yaptı. Eğer asfalt üzerinde motorsikletlerle kaosa doğru sürmek istiyorsanız oyuna göz atabilirsiniz.

Road Redemption, tek kişilik senaryo modunda, aynı modu 4 kişiyle oynayabileceğiniz Multiplayer modunda ve Split screen Multiplayer'da pek çok RPG tarzı yetenek ağacı ile çeşitli brütal silahları kullanmanıza izin veriyor.

Steam'de çıkış yapmasıyla tamamlanmış oldu. Oyun 11 Ekim tarihine kadar %10 indirimle 28 TL'ye satılıyor. İlgili Steam sayfasına 2013'te başlayan proje dünçıkış yapmasıyla tamamlanmış oldu. Oyun 11 Ekim tarihine kadar %10 indirimlesatılıyor. İlgili Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.