YouTube'un iOS uygulamasına iMessage desteği geldi

YouTube videolarını sıklıkla paylaşan biriyseniz iMessage uygulamasıyla paylaşmanın pek pratik olmadığını biliyor olmalısınız. iOS platformundaki YouTube uygulamasına yapılan bir güncellemeyle iMessage üzerinden video paylaşımı daha kolay hale geldi. Kullanıcılar artık beğendikleri videoları iOS'un mesajlaşma yazılımı üzerinden rahatlıkla paylaşabilecekler.

Geç olsa da geldi

YouTube'un bu özelliği iOS platformuna sunması uzun sürse de, artık iPhone ve iPad kullcanıcılarının yararlanabilecek olması sevindirici. En iyi yanı da videonun doğrudan Mesajlar'ın içinden oynatılabilmesi. Yani videoyu gönderdiğiniz kişi izlemek için sohbet ekranından ayrılmak zorunda kalmayacak.

YouTube güncellemesi iMessage desteğine ek olarak videoları oynatma listelerinden çıkarmak için yeni el hareketleri de getiriyor. Listelerdeki öğeleri artık sağa ya da sola kaydırarak kaldırabileceksiniz. Tüm bu özelliklerin 12.38 numaralı sürümle birlikte kullanıma sunulduğunu ekleyelim.