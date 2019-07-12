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Robert Downey Jr., Avengers: Endgame'den tam 75 milyon dolar kazandı

Robert Downey Jr.'ın Avengers: Endgame filminden elde ettiği kazanç 75 milyon dolara çıktı. Filmin elde ettiği toplam kârın %8'i direkt olarak ünlü aktörün cebine gidiyor.
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Marvel filmlerinin en büyük yıldızı olan Robert Downey Jr., Avengers: Endgame'den tam 75 milyon dolar kazandı. Forbes'in yaptığı habere göre ünlü aktör, büyük bir farkla Avengers ekibinin en çok kazananı konumunda.

Nisan ayında vizyona giren Avengers: Endgame gişede 2,7 milyar doları hasılatı geride bırakarak tarihi bir başarıya imza atmıştı. Filmin net kârı şu anda 700 milyon dolara ulaşmış durumda. Yapılan anlaşmaya göre bu kârın %8'i (55 milyon dolar) direkt olarak Robert Downey Jr.'ın cebine gidiyor. Disney ayrıca filmin çekimleri için de RDJ'ye 20 milyon dolarlık bir ödeme yapmış.

Robert Downey Jr. ilk olarak 2008 yılında vizyona giren Iron Man filminde rol almıştı. Marvel Sinematik Evreni'nin ilk filmi olan Iron Man, hem eleştirel anlamda hem de gişe hasılatıyla oldukça başarılı bir performansa imza atmıştı. Iron Man filminin yakaladığı bu büyük başarı, Marvel Sinematik Evreni'nin bugünlere gelmesindeki en büyük etken olarak görülüyor

Iron Man'in ardından kısa sürede Marvel filmlerinin en popüler ve en sevilen aktörü haline gelen RDJ, rol aldığı filmlerin genelde en çok kazananı oluyor. Disney, Avengers: Endgame için RDJ'ye 20 milyon dolar; Chris Hemsworth, Chris Evans ve Scarlett Johansson'a ise 15 milyon dolar ödemiş.

2017 yılında Spider-Man: Homecoming filminde de rol alan Robert Downey Jr., sadece üç günlük bir çekim yapmış olmasına rağmen bu filmden de tam 5 milyon dolarlık ödeme almış.
 

https://www.forbes.com/sites/maddieberg/2019/07/10/marvel-money-how-six-avengers-made-340-million-last-year/#42b5c12a1ab9 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Curimo 10 dk.
Meblağlar akıl alır gibi değil, bir hekim olarak ayda 7 bin lira kazanıyorum, insan hayatına değiyorum her gün dua alıyorum ama ömrümce göremeyeceğim, hayal bile edemeyeceğim miktarı bir oyuncu sadece 1 filmden kazanıyor. Ne kadar adaletsiz bir gelir dağılımı!
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torenbolen 22 dk.
Paralara bak. İnsanların hayatları boyunca göremeyeceği meblağları 3 günde kazanıyorlar. Film de öyle masterpiece bir şey değil. Çizgi romanların hikayesi çok daha iyi. Ama iyi pazarladılar. Dünyanın en ünlü evrenlerinden birini kullandılar vs.
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gaussfire 28 dk.
Peki Avengers: End Game Robert Downey J.’dan kaç para kazanmış ?
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