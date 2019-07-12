Marvel filmlerinin en büyük yıldızı olan Robert Downey Jr., Avengers: Endgame'den tam 75 milyon dolar kazandı. Forbes'in yaptığı habere göre ünlü aktör, büyük bir farkla Avengers ekibinin en çok kazananı konumunda.
Nisan ayında vizyona giren Avengers: Endgame gişede 2,7 milyar doları hasılatı geride bırakarak tarihi bir başarıya imza atmıştı. Filmin net kârı şu anda 700 milyon dolara ulaşmış durumda. Yapılan anlaşmaya göre bu kârın %8'i (55 milyon dolar) direkt olarak Robert Downey Jr.'ın cebine gidiyor. Disney ayrıca filmin çekimleri için de RDJ'ye 20 milyon dolarlık bir ödeme yapmış.
Robert Downey Jr. ilk olarak 2008 yılında vizyona giren Iron Man filminde rol almıştı. Marvel Sinematik Evreni'nin ilk filmi olan Iron Man, hem eleştirel anlamda hem de gişe hasılatıyla oldukça başarılı bir performansa imza atmıştı. Iron Man filminin yakaladığı bu büyük başarı, Marvel Sinematik Evreni'nin bugünlere gelmesindeki en büyük etken olarak görülüyor
Iron Man'in ardından kısa sürede Marvel filmlerinin en popüler ve en sevilen aktörü haline gelen RDJ, rol aldığı filmlerin genelde en çok kazananı oluyor. Disney, Avengers: Endgame için RDJ'ye 20 milyon dolar; Chris Hemsworth, Chris Evans ve Scarlett Johansson'a ise 15 milyon dolar ödemiş.
2017 yılında Spider-Man: Homecoming filminde de rol alan Robert Downey Jr., sadece üç günlük bir çekim yapmış olmasına rağmen bu filmden de tam 5 milyon dolarlık ödeme almış.
Nisan ayında vizyona giren Avengers: Endgame gişede 2,7 milyar doları hasılatı geride bırakarak tarihi bir başarıya imza atmıştı. Filmin net kârı şu anda 700 milyon dolara ulaşmış durumda. Yapılan anlaşmaya göre bu kârın %8'i (55 milyon dolar) direkt olarak Robert Downey Jr.'ın cebine gidiyor. Disney ayrıca filmin çekimleri için de RDJ'ye 20 milyon dolarlık bir ödeme yapmış.
Robert Downey Jr. ilk olarak 2008 yılında vizyona giren Iron Man filminde rol almıştı. Marvel Sinematik Evreni'nin ilk filmi olan Iron Man, hem eleştirel anlamda hem de gişe hasılatıyla oldukça başarılı bir performansa imza atmıştı. Iron Man filminin yakaladığı bu büyük başarı, Marvel Sinematik Evreni'nin bugünlere gelmesindeki en büyük etken olarak görülüyor
Iron Man'in ardından kısa sürede Marvel filmlerinin en popüler ve en sevilen aktörü haline gelen RDJ, rol aldığı filmlerin genelde en çok kazananı oluyor. Disney, Avengers: Endgame için RDJ'ye 20 milyon dolar; Chris Hemsworth, Chris Evans ve Scarlett Johansson'a ise 15 milyon dolar ödemiş.
2017 yılında Spider-Man: Homecoming filminde de rol alan Robert Downey Jr., sadece üç günlük bir çekim yapmış olmasına rağmen bu filmden de tam 5 milyon dolarlık ödeme almış.
https://www.forbes.com/sites/maddieberg/2019/07/10/marvel-money-how-six-avengers-made-340-million-last-year/#42b5c12a1ab9 Yorum Yaz Paylaş Tweetle