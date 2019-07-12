Robert Downey Jr., Avengers: Endgame'den tam 75 milyon dolar kazandı

Robert Downey Jr.'ın Avengers: Endgame filminden elde ettiği kazanç 75 milyon dolara çıktı. Filmin elde ettiği toplam kârın %8'i direkt olarak ünlü aktörün cebine gidiyor.