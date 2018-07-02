Robot Sophia’nın parçaları kayboldu, yeni öğrendiği dili konuşamadı

“İnsana en çok benzeyen robot” olarak tanımlanan Sophia, yeni öğrendiği dili bir konferansta ilk defa konuşmak için hazırlanırken insanoğlunun hatasına maruz kaldı. Ziyaret için Etiyopya’ya giderken havalimanında bazı parçaları kayboldu ve Sophia’nın konferansı iptal edildi.

Gerçekçi yüz mimikleri ve iddialı cevaplarıyla Sophia, insansı robotların en gelişmişi olarak gösteriliyor. Yaklaşık 3 yıl önce geliştirilen Sophia, geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan vatandaşlığı alarak Dünya’nın ilk robot vatandaşı unvanını elde etti. Robot Sophia, dünyanın çeşitli ülkelerinde konferanslara katılıyor. Nisan ayında ülkemizde düzenlenen Marketing Meetup etkinliği için Türkiye’ye gelmişti.

Parçaları kayboldu

Sıradaki durağı Etiyopya olan robot Sophia yakın zamana kadar sadece İngilizce konuşabiliyordu. Geliştiriciler etkinlikten dolayı ülkenin resmi dili Amharca’yı Sophia’ya öğretti. Fakat Sophia’nın Amharca ilk kez Amharca konuşacağı konferans iptal edildi.

Etiyopya’ya giderken Franfkurt Havalimanı’nda insanoğlunun dikkatsizliğinden dolayı Sophia’nın bazı parçaları kayboldu. Bu nedenle hem konferans hem de Başbakan Abiy Ahmed ile akşam yemeği etkinliği iptal edildi.