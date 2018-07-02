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Robot Sophia’nın parçaları kayboldu, yeni öğrendiği dili konuşamadı

“İnsana en çok benzeyen robot” olarak tanımlanan Sophia, yeni öğrendiği dili bir konferansta ilk defa konuşmak için hazırlanırken insanoğlunun hatasına maruz kaldı. Sophia'nın parçaları kayboldu.
10 ay
2,7b
1
20
Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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“İnsana en çok benzeyen robot” olarak tanımlanan Sophia, yeni öğrendiği dili bir konferansta ilk defa konuşmak için hazırlanırken insanoğlunun hatasına maruz kaldı. Ziyaret için Etiyopya’ya giderken havalimanında bazı parçaları kayboldu ve Sophia’nın konferansı iptal edildi.

Gerçekçi yüz mimikleri ve iddialı cevaplarıyla Sophia, insansı robotların en gelişmişi olarak gösteriliyor. Yaklaşık 3 yıl önce geliştirilen Sophia, geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan vatandaşlığı alarak Dünya’nın ilk robot vatandaşı unvanını elde etti. Robot Sophia, dünyanın çeşitli ülkelerinde konferanslara katılıyor. Nisan ayında ülkemizde düzenlenen Marketing Meetup etkinliği için Türkiye’ye gelmişti.

Parçaları kayboldu

Sıradaki durağı Etiyopya olan robot Sophia yakın zamana kadar sadece İngilizce konuşabiliyordu. Geliştiriciler etkinlikten dolayı ülkenin resmi dili Amharca’yı Sophia’ya öğretti. Fakat Sophia’nın Amharca ilk kez Amharca konuşacağı konferans iptal edildi.

Etiyopya’ya giderken Franfkurt Havalimanı’nda insanoğlunun dikkatsizliğinden dolayı Sophia’nın bazı parçaları kayboldu. Bu nedenle hem konferans hem de Başbakan Abiy Ahmed ile akşam yemeği etkinliği iptal edildi.



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Moving On 10 ay en beğenilen
Benim robot bacıma saldırdılar
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Winter Is Coming 10 ay
hangi parcaları kayboldu acaba
1 Yanıt Yanıtla +18
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Patronage 10 ay
bumblebee geldi aklıma


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Kabus87 10 ay
Marvel gibi la İron man in atık teknolojilerini arakliyorlardi ya bu Mal robotunda parçalarini araklayıp dünyayi yok edecek robot yapacaklar
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Booker DeWitt 10 ay
"Benim Safiye bacımın parçalarını çalmak suretiyle, evet onu da yaptılar."

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POWER64 10 ay
Amharcayı hunharca konuşamamış. Bizim 10 yaşındaki oğlan bile bunu hiç sevemedi.
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OverClocK1ng 10 ay
Geldi yine tipini.
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Poka Yoke 10 ay
Nisan ayında bizim şirkete getirdiklerinde tanışmıştım bu robotla. Çok tekin gelmedi bana mimikleri falan ürkütücü
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programmer_onur 10 ay
Şarj aleti kaybolmuştur bence.
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h19071907 10 ay
parçalara ayırıp benzin döküp yakmak istiyorum suratı çok itici ya
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aspirin_00 10 ay
Neden insanlığın sonunu getirmek istediğinde haklıymış... :):):):
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mementopolis 10 ay
Kesin öyle bir dil yoktur. Yalan da söylüor olabilirler.
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