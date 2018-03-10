Robotik taşıma aracı Segway Loomo bağış rekoru kırıyor

2000’li yılların başında dünyayı değiştirme parolasıyla yola çıkan Ginger veya sonraki adıyla Segway o dönem bunu başaramadı ancak önemli bir trendin de öncüsü oldu. Son projesi büyük ilgi görüyor.

Segway Loomo özellikleri ve fiyatı

Indiegogo üzerinde bağış desteği arayan Segway Loomo, yardımcı bir robot ile akıllı taşıma aracını bir araya getiriyor. Anlaşılacağı gibi Segway Loomo hem bir hoverboard olarak hem de bir asistan olarak kullanılabiliyor.

Hoverboard tarafında standart özellikler mevcut. Kullanıcılar bileklerini kullanarak aracı ileri geri hareket ettiriyor veya döndürüyor. Tek şarjda 35Km gidebilen araç saate 17Km hıza ulaşabiliyor.

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Üst kısımda Loomo ismine hayat veren Android robot yer alıyor. Intel Atom işlemci ve modifiye edilmiş Android 5.1 işletim sistemi barındıran robot 4.3 inçlik ekrana sahip. Kamera, dokunmatik sensörler, derinlik algılayıcılar robotu oldukça yetenekli hale getiriyor.

Intel RealSense derinlik algılama teknolojisine sahip olan robot böylece çevresini analiz ederek kullanıcısını takip edebiliyor. Ayrıca kullanıcısının el hareketlerini algılayarak çeşitli fonksiyonları yerine getiriyor.

Sesli komutlar alabilen robot kullanıcısıyla yine sesli olarak iletişim kurabiliyor. Fotoğrafını çekebiliyor veya çevreyi tarayan bir güvenlik robotu haline de gelebiliyor. Ekranından çeşitli ruh hallerini yansıtabiliyor.

Segway Loomo aracı Indiegogo macerasına başlar başlamaz istediği miktarın kat kat üzerine çıkmış durumda ve yaklaşık bir aylık bir süre var. Aracın fiyatı 1700$ civarında. Teslimatlar Mayıs ayında yapılacak.