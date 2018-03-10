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Robotik taşıma aracı Segway Loomo bağış rekoru kırıyor

Hem yardımcı robotunuz hem de sizi her yere götüren bir taşıma aracınız olsun istiyorsanız Segway Loomo ilginizi çekecektir. Segway Loomo özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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2000’li yılların başında dünyayı değiştirme parolasıyla yola çıkan Ginger veya sonraki adıyla Segway o dönem bunu başaramadı ancak önemli bir trendin de öncüsü oldu. Son projesi büyük ilgi görüyor.

Segway Loomo özellikleri ve fiyatı

Indiegogo üzerinde bağış desteği arayan Segway Loomo, yardımcı bir robot ile akıllı taşıma aracını bir araya getiriyor. Anlaşılacağı gibi Segway Loomo hem bir hoverboard olarak hem de bir asistan olarak kullanılabiliyor.

Hoverboard tarafında standart özellikler mevcut. Kullanıcılar bileklerini kullanarak aracı ileri geri hareket ettiriyor veya döndürüyor. Tek şarjda 35Km gidebilen araç saate 17Km hıza ulaşabiliyor.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber Android uygulaması yayında!"

Üst kısımda Loomo ismine hayat veren Android robot yer alıyor. Intel Atom işlemci ve modifiye edilmiş Android 5.1 işletim sistemi barındıran robot 4.3 inçlik ekrana sahip. Kamera, dokunmatik sensörler, derinlik algılayıcılar robotu oldukça yetenekli hale getiriyor.

Intel RealSense derinlik algılama teknolojisine sahip olan robot böylece çevresini analiz ederek kullanıcısını takip edebiliyor. Ayrıca kullanıcısının el hareketlerini algılayarak çeşitli fonksiyonları yerine getiriyor.

Sesli komutlar alabilen robot kullanıcısıyla yine sesli olarak iletişim kurabiliyor. Fotoğrafını çekebiliyor veya çevreyi tarayan bir güvenlik robotu haline de gelebiliyor. Ekranından çeşitli ruh hallerini yansıtabiliyor.

Segway Loomo aracı Indiegogo macerasına başlar başlamaz istediği miktarın kat kat üzerine çıkmış durumda ve yaklaşık bir aylık bir süre var. Aracın fiyatı 1700$ civarında. Teslimatlar Mayıs ayında yapılacak.

 

http://www.ubergizmo.com/2018/03/loomo-transportation-device-robot/ Yorum Yaz
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El_domingo 1 yıl
bir yerden bir yere gidemeyen hasta, yaslı,gozu gormeyen yuruyemeyen içinde otonom bi tasıma aleti yapsalar super olurdu....
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bluemersini 1 yıl
[ufacık bir hata]
gitti milyarlık robot
---
ben bunu ilk gün kırarım/bozarım
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edessa2017 1 yıl
havalaalanlarında mağazalarda vb yüz tarama sistemi olarak çalışabilecek bir sistem
uygulama güzel....
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Guest-753AA071F 1 yıl
önemli olan hangi oyun havalarını oynayabildiği gerisi boş.
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