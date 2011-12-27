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RockMelt ile sosyal ağları ve tarayıcınızı birleştirin

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın popülerliği hızla yükselen internet tarayıcısı Chrome, Chromium açık kaynak temeline dayandığı için tasarım olarak benzeyen tarayıcı uygulamalarına sık sık rastlıyoruz. Bunlardan birisi RockMelt.

RockMelt firmasının ürünü olan tarayıcı yaklaşık 13 aylık serüveninin ardından 5. betasını denemeye sundu. Diğer Chromium tabanlı benzerlerinden farklı olarak RockMelt Facebook ve internet tarayıcısını biraraya getiren ilginç bir çözüm sunuyor.

Yeni betada tarayıcı tam bir Facebook portalına dönüşmüş durumda. Üst kısımda Facebook bildirimleri ve paylaşım butonu yer alırken yan kısımda sohbete açık arkadaşlarınızın bir listesi konumlanmış. Sol kısımda ise diğer sosyal ağ ve sitelerin güncellemelerine ulaşabileceğiniz bir çubuk daha bulunuyor.

RockMelt'in yeni betasındaki en önemli iki yenilikten birisi Omnibox adres çubuğunda artık aynen Facebook arama alanında olduğu gibi kişi adlarını girerek kullanıcılara ulaşma, sohbet başlatma veya resim içe aktarma gibi işlemlerin yapılabilmesi. Diğeri ise sık iletişim kurduğunuz ancak bir süredir iletişime geçmediğiniz arkadaşlarınızı özel olarak ön plana çıkaran bir algoritma.

RockMelt'in ilerleyen beta sürümlerinde Twitter, Google+ gibi sosyal ağları da entegre eden çözümlerin sunulması için çalışmalar devam ediyor. Özellikle Facebook güncellemelerini takip etmek için sekme sekme gezmek istemeyen kullanıcıların tercih edeceği bir tarayıcı uygulaması.

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caneray32 7 yıl

Uygulamanın amacı çok güzel. Yalnız bu durumlarda dikkat edilmesi gereken bir husus var. Bir arayüz kullanıcılara kolaylık sağladığı oranda göz yorucu ve karmaşık olabiliyor. Burada sadelik çok önemli. Google arama motoru mantığı.
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kenan_0 7 yıl
chrome akar
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Recharged 7 yıl
Bir ara kullanmıştım.Fakat ne olursa olsun Firefox'un yerini alamıyor.
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Ac1DBuRN 7 yıl
Otomobilimizden, telefonumuza, internet tarayıcımızdan buzdolabımıza (yakinda bu da cikar) kadar facebook entegrasyonu insan iliskilerinin gittikce dijital ortama tasinmasini hizlandiriyor gibi. İşime yaradigi tek konu arkadaslarimin dogum gununu hatirlatmasi onun haricinde video veya resim paylasim sitesinden oteye gidemedi benim gozumde ki onu da daha iyi yapan siteler mevcut (bakiniz: www.feedfloyd.com biz gozatın, facebook'un anlamsizligini goreceksiniz)
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