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Rocket League, PlayStation 4 üzerinde de çapraz platform desteği kazandı

Sony, Rocket League oyununun PlayStation Cross-Play Beta programına katıldığını duyurdu. Böylece Rocket League tüm konsollarda çapraz platform desteği kazanmış oldu.
4 ay
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Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Rocket League, PlayStation 4 üzerinde de çapraz platform desteği kazandı
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Rocket League oyunu Xbox, Nintento Switch ve bilgisayar oyuncuları arasında çapraz platform desteğine uzun zamandır sahip. Bu sayede oyuncular platform fark etmeksizin birlikte oyuna girebiliyorlar. Sadece PlayStation 4 çapraz platform desteği vermiyordu. Bugün itibariyle Sony, Rocket League’in Cross-Play Beta programına dahil edildiğini duyurdu.

Her cihazda çapraz platform desteği

Rocket League, PlayStation 4’ün de çapraz platform desteği kazanmasıyla tüm platformlarda birlikte oynanabilir hale geldi. Oyunun ana menüsüne girip seçenekler içerisindeki oynayış sekmesinden çapraz platform seçeneğini işaretlemeniz durumunda, başka platformlardan oyuncularla birlikte oynayabileceksiniz. Bu ayar varsayılan olarak seçili gelecek ama her ihtimale karşı kontrol etmenizde fayda var.

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PlayStation 4'de başka platformlardan oyuncular ile aynı oyuna girebilmenize rağmen arkadaşlarınızla grup oluşturmanız mümkün değil. Rocket League’nin geliştiricisi Psyonix bu desteği oyuna gelecek ilk güncellemeyle birlikte vereceklerini açıklamış. Şu an için arkadaşlarınızla sadece özel oyunlar oluşturarak birlikte oynayabiliyorsunuz. Sony, kullanıcılarının diğer konsol oyuncuları ile birlikte oynamasına sıcak bakmıyordu. Görünen o ki bu durum tersine dönmüş.


https://www.engadget.com/2019/01/14/rocket-league-full-cross-platform-play/ Yorum Yaz
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kruezberq 4 ay
Bence bu çapraz platformlarda pc i katmasalar daha güzel olur
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bozcan 4 ay
Hilesiz hilesiz oynamak varken neden pc oyuncularıyla eşleşip oyunun içine edeyim ki?
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aKaSa 4 ay bozcan
Bu oyundadamı hile yaparlar dersin.
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yorumculuklar 4 ay
Aynen, oyunda PSY-NET olarak çıkanlar cross-platform oyuncular değil mi zaten, PS4 de var bunların içinde diye biliyordum ben.
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esmerbuyucu 4 ay
Neden böyle bir karar almışlar ki acaba, ekosistemlerine güvenmiyorlar mı 😂
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keremec 4 ay
Aslında PC ve PS4 oyuncuları uzun zamandır çapraz platform oynayabiliyordu. Hatta Xbox dan önce yapılmıştı. İki tane havuz var aslında. pc-ps4 ve pc-x1-ns şeklinde. Galiba şimdi bunların hepsini birlestiriyorlar.
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