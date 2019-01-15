Rocket League, PlayStation 4 üzerinde de çapraz platform desteği kazandı

Rocket League oyunu Xbox, Nintento Switch ve bilgisayar oyuncuları arasında çapraz platform desteğine uzun zamandır sahip. Bu sayede oyuncular platform fark etmeksizin birlikte oyuna girebiliyorlar. Sadece PlayStation 4 çapraz platform desteği vermiyordu. Bugün itibariyle Sony, Rocket League’in Cross-Play Beta programına dahil edildiğini duyurdu.

Her cihazda çapraz platform desteği

Rocket League, PlayStation 4’ün de çapraz platform desteği kazanmasıyla tüm platformlarda birlikte oynanabilir hale geldi. Oyunun ana menüsüne girip seçenekler içerisindeki oynayış sekmesinden çapraz platform seçeneğini işaretlemeniz durumunda, başka platformlardan oyuncularla birlikte oynayabileceksiniz. Bu ayar varsayılan olarak seçili gelecek ama her ihtimale karşı kontrol etmenizde fayda var.

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PlayStation 4'de başka platformlardan oyuncular ile aynı oyuna girebilmenize rağmen arkadaşlarınızla grup oluşturmanız mümkün değil. Rocket League’nin geliştiricisi Psyonix bu desteği oyuna gelecek ilk güncellemeyle birlikte vereceklerini açıklamış. Şu an için arkadaşlarınızla sadece özel oyunlar oluşturarak birlikte oynayabiliyorsunuz. Sony, kullanıcılarının diğer konsol oyuncuları ile birlikte oynamasına sıcak bakmıyordu. Görünen o ki bu durum tersine dönmüş.

https://www.engadget.com/2019/01/14/rocket-league-full-cross-platform-play/