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Rockstar: GTA 6'da ana karakter kadın olabilir

Rockstar Games her ne kadar kadın ana karaktere ilk aşamada olumlu baksamasa da artık işler değişmiş gibi görünüyor. Grand Theft Auto VI'da bile kadın ana karakter görmemiz mümkün.
3 yıl
5,9b
1
18
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Rockstar: GTA 6'da ana karakter kadın olabilir
 
Grand Theft Auto 6 muhtemelen en erken 3-4 yıl sonra piyasaya çıkacaktır. Sıradaki oyunu yeni nesil konsollarla birlikte bile görebiliriz. Bir süre önce GTA 6 ile ilgili akıllarında bazı fikirler oluştuğunu söyleyen Rocktar Games yetkilileri kadın ana karaktere de sıcak bakmaya başladı.

Rockstar Games'in önemli isimlerinden ve GTA'nın yaratıcılarından birisi olan Dan Houser daha önceki açıklamalarında kadın ana karakterin aklına yatmadığını söylemişti. Şimdiyse Dan Houser'ın bu duruma daha olumlu yaklaşıyor: "Gelecekte kadın ana karaktere sahip bir oyun yapabilir miyiz? Tabi ki. Sadece şu an bunun için doğru bir oyun bulamadık, ama bu her zaman aklımızda olan bir şeydi."

Bize göre GTA 6 yerine yepyeni bir oyunda kadın karakter kullanılma ihtimali daha yüksek. Rockstar Games'in diğer oyunları olan Bully, Red Dead, Manhunt ve The Warriors'ta da erkek karakterler kullanılmıştı. Bakalım Rockstar Games GTA 6'da kadın karakter kullanma gibi radikal bir adım atacak mı?

http://www.tweaktown.com/news/43346/rockstar-confirms-gta-6-coming-weve-ideas/index.html Yorum Yaz
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MacGyver. 3 yıl en beğenilen
Kaynak 1 sene önce yazılmış. Ayrıca kaynakta kadınlarla ilgili bir şey de göremedim. Sanırım yanlış referans verdiniz. Ve yine ayrıca "sizin yazdığınıza göre" kadın karakterli oyun yapabiliriz demiş, gta 6yı kadın karakterle yaparız dememiş. Son olarak, sadece kadın karakterin olduğu bir gta olamaz, ancak 5teki gibi çoklu karakter kullanılırsa onlardan biri kadın olabilir.Başlık da süper yanıltıcı, sadece hit kaygısıyla atılmış gibi, bence değiştirin, hoş olmamış.
Kaynak 1 sene önce yazılmış. Ayrıca kaynakta kadınlarla ilgili bir şey de göremedim. Sanırım yanlış referans verdiniz. Ve yine ayrıca "sizin yazdığınıza göre" ...
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DH Misafiri 2 yıl
ben gta 6 da kadın karakter olursa göğüslerine bakarım
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rorschach_ 3 yıl
Midnight club dan haber ver sen rockstar !!!!
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DH Misafiri 3 yıl
kadın karakter enteresan olur . shameless'taki fiona gibi bir karakter olursa yapabileceklerimizin sınırı yok ..
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DH Misafiri 3 yıl
Herkese veririm ben.
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esmerbuyucu 3 yıl
GTA 5'te de 3 karakter vardı en azından 1 tanesi kadın karakter olmalıydı. Rockstar Games ana karakterde kadında kullanabilir yani neden olmasın ki. GTA'da buna en müsait oyunlardan birisi o kadar görev türetilebilir ki. Hem kadın oyuncuları da çekmiş olurlar.
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djvietnam 3 yıl
ana karakter kadın olursa para kazanmak daha kolay olur yeeeehhhhh
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
Ejderha dövmeli kızdaki gibi olacak anakarakter
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ounomaus 3 yıl
rockstar çok akıllı firma yeni nesil konsoldan çok bu nesil konsolunun sonlarına doğru oyunu piyasaya sürecek ne kadar konsol olursa o kadar satış olucaktır
geçtiğimiz nesilde aynı mantık ile piyasaya sundukları gta 5 çok büyük satışlar gerçekleştirdi tabi daha sonra ps4 ve xbox one verildi ama sistemli olarak iyi konsol satışlarından sonra yapıldı
yani ilk bu nesil konsollarına duyurulacak sonra yeni konsollara
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Berkæn 3 yıl
Değişik bir deneyim olur. O kadar GTA oynundan sonra
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trooe199 3 yıl
Ben GTA'dan günümüz MMORPG'leri gibi bişey bekliyorum her dükkanın açık olduğu farklı karakterlerin olduğu bir online yapı. O zaman ortalığı farklı bir şeyle kasıp kasurmuş olur. Kadın karakter kullanarak değil.
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Biyturs_OnSr 3 yıl trooe199
trooe199

Ben GTA'dan günümüz MMORPG'leri gibi bişey bekliyorum her dükkanın açık olduğu farklı karakterlerin olduğu bir online yapı. O zaman ortalığı farklı bir şeyle kasıp kasurmuş olur. Kadın karakter kullanarak değil.

GTA Online zaten gerek yol üstünde kola, sigara alabileceğin marketler, ucuz giyim, pahalı giyim mağazaları olsun, gerek online araç mağazaları olsun zaten çok geniş bir yelpaze sunuyor oyunculara. Herkesin ayrı bir Level'ı, giyimi kuşamı, arabası, evi vs. olduğu için, görevlerden, hatta hareketlerinden bile exp. kasabildiğin için bence MMORPG kategorisine hayli hayli giriyor. Yol üstünde her dükkanın açık olduğu bir oyun henüz yapılmadı neyi kast ettiğini anlamadım ama "farklı karakterlerin olduğu bir online yapı"dan çok çok daha fazlasını sunuyor GTA Online
Pek anlatamamış olabilirim ancak maalesef bir yorumda anlatılacak şekilde değil, her özelliğine ayrı bir başlık, paragraf açılacak bir oyun.

Konuya dönecek olursak, GTA V için de denmişti, farklı karakterler olacak, muhtemelen aralarında kadın karakter olacak dendi, hiçbir şey göremedik, arkadaşın da dediği gibi hit çekmek için yapılmış bir haber.
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl
Lego gibi yazı olmuş
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