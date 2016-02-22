Rockstar: GTA 6'da ana karakter kadın olabilir

Grand Theft Auto 6 muhtemelen en erken 3-4 yıl sonra piyasaya çıkacaktır. Sıradaki oyunu yeni nesil konsollarla birlikte bile görebiliriz. Bir süre önce GTA 6 ile ilgili akıllarında bazı fikirler oluştuğunu söyleyen Rocktar Games yetkilileri kadın ana karaktere de sıcak bakmaya başladı.





Rockstar Games'in önemli isimlerinden ve GTA'nın yaratıcılarından birisi olan Dan Houser daha önceki açıklamalarında kadın ana karakterin aklına yatmadığını söylemişti. Şimdiyse Dan Houser'ın bu duruma daha olumlu yaklaşıyor: "Gelecekte kadın ana karaktere sahip bir oyun yapabilir miyiz? Tabi ki. Sadece şu an bunun için doğru bir oyun bulamadık, ama bu her zaman aklımızda olan bir şeydi."







Bize göre GTA 6 yerine yepyeni bir oyunda kadın karakter kullanılma ihtimali daha yüksek. Rockstar Games'in diğer oyunları olan Bully, Red Dead, Manhunt ve The Warriors'ta da erkek karakterler kullanılmıştı. Bakalım Rockstar Games GTA 6'da kadın karakter kullanma gibi radikal bir adım atacak mı?



http://www.tweaktown.com/news/43346/rockstar-confirms-gta-6-coming-weve-ideas/index.html