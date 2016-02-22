Rockstar: GTA 6'da ana karakter kadın olabilir

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Grand Theft Auto 6 muhtemelen en erken 3-4 yıl sonra piyasaya çıkacaktır. Sıradaki oyunu yeni nesil konsollarla birlikte bile görebiliriz. Bir süre önce GTA 6 ile ilgili akıllarında bazı fikirler oluştuğunu söyleyen Rocktar Games yetkilileri kadın ana karaktere de sıcak bakmaya başladı.
Rockstar Games'in önemli isimlerinden ve GTA'nın yaratıcılarından birisi olan Dan Houser daha önceki açıklamalarında kadın ana karakterin aklına yatmadığını söylemişti. Şimdiyse Dan Houser'ın bu duruma daha olumlu yaklaşıyor: "Gelecekte kadın ana karaktere sahip bir oyun yapabilir miyiz? Tabi ki. Sadece şu an bunun için doğru bir oyun bulamadık, ama bu her zaman aklımızda olan bir şeydi."
Bize göre GTA 6 yerine yepyeni bir oyunda kadın karakter kullanılma ihtimali daha yüksek. Rockstar Games'in diğer oyunları olan Bully, Red Dead, Manhunt ve The Warriors'ta da erkek karakterler kullanılmıştı. Bakalım Rockstar Games GTA 6'da kadın karakter kullanma gibi radikal bir adım atacak mı?
http://www.tweaktown.com/news/43346/rockstar-confirms-gta-6-coming-weve-ideas/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
geçtiğimiz nesilde aynı mantık ile piyasaya sundukları gta 5 çok büyük satışlar gerçekleştirdi tabi daha sonra ps4 ve xbox one verildi ama sistemli olarak iyi konsol satışlarından sonra yapıldı
yani ilk bu nesil konsollarına duyurulacak sonra yeni konsollara
GTA Online zaten gerek yol üstünde kola, sigara alabileceğin marketler, ucuz giyim, pahalı giyim mağazaları olsun, gerek online araç mağazaları olsun zaten çok geniş bir yelpaze sunuyor oyunculara. Herkesin ayrı bir Level'ı, giyimi kuşamı, arabası, evi vs. olduğu için, görevlerden, hatta hareketlerinden bile exp. kasabildiğin için bence MMORPG kategorisine hayli hayli giriyor. Yol üstünde her dükkanın açık olduğu bir oyun henüz yapılmadı neyi kast ettiğini anlamadım ama "farklı karakterlerin olduğu bir online yapı"dan çok çok daha fazlasını sunuyor GTA Online Pek anlatamamış olabilirim ancak maalesef bir yorumda anlatılacak şekilde değil, her özelliğine ayrı bir başlık, paragraf açılacak bir oyun.
Konuya dönecek olursak, GTA V için de denmişti, farklı karakterler olacak, muhtemelen aralarında kadın karakter olacak dendi, hiçbir şey göremedik, arkadaşın da dediği gibi hit çekmek için yapılmış bir haber.
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