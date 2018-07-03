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Rockstar, GTA 6'nın çıkış tarihi ile ilgili spekülasyonlara noktayı koydu

Geçtiğimiz günlerde Grand Theft Auto Online oyuncularının karşısına "GTA 6 2019'da geliyor" şeklinde bir mesajın çıkması büyük heyecan yaratmıştı. Rockstar konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı...
10 ay
10,7b
1
19
Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Grand Theft Auto serisinin altıncı oyununun gelecek yıl çıkacağını düşünenler için kötü haberler var. Birkaç gün önce GTA Online oyuncularının karşısına Grand Theft Auto 6'nın 2019'da geleceğini ortaya koyan bir açılır mesaj kutusu çıkmıştı. İşin ilginç yanı ise bunun “Rockstar Mesajı” olduğunun iddia edilmesiydi.
Ayrıca Bkz. "Meizu 16, 26 Ağustos'ta tanıtılacak"
Haber çok sayıda GTA fanını heyecanlandırsa da mesajın sadece PS3, Windows PC ve Xbox 360 kullanıcıları tarafından görülmesi şüphe uyandırdı. Twitter üzerinden bu durumla ilgili soruları yanıtlayan Rockstar Games, bunun bir aldatmacadan başka bir şey olmadığını belirtti.

Mod kullanılarak yapılan bir aldatmaca

Şirket resmi Twitter hesabı aracılığı bir açıklama yaparak "Bu, Rockstar Games'den resmi bir mesaj ya da açıklama değil, mod kullanımıyla yapılan bir aldatmacadır" dedi.
Son oyundan bu yana yaklaşık 5 yıl geçtiği için GTA 6'nın yakında çıkacağına yönelik büyük bir beklenti oluşmuş durumda. Tansiyonu iyiden iyiye yükselten bu haberin de yalanlanması oyunun fanları için şüphesiz ki büyük bir hayal kırıklığı oldu.

https://twitter.com/RockstarSupport/status/1013894051014303744 Yorum Yaz
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berkayjan 10 ay en beğenilen
İnanan var mıydı? GTA 6'nin PS5 ile çıkmayacağını mı düşünüyorsunuz gerçekten?
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.PanxeR. 10 ay
Para geldiği sürece yeni oyunu hep ağırdan almaya devam edecekler. Yapacak birşey yok malesef.
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DH Misafiri 10 ay
yavaş olun ps5'siz gelmez :)
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Erwin-Rommel 10 ay
2021 den önce gelmez.
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jimhendrix 10 ay
Pc ye çıkması 2023, adamlar para basıyor bi de oyunla mı uğraşacak.
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.PanxeR. 10 ay
Para geldiği sürece yeni oyunu hep ağırdan almaya devam edecekler. Yapacak birşey yok malesef.
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speed001 10 ay
Belki yaşımız ilerlediği için bana öyle geliyor ama en son GTA Vice City tadını bir daha bulamadım.
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TheNewAtilla 10 ay
Eski heyecanı vermiyor bana bu seri. Keşke bu kadar büyümeseydi.
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Moving On 10 ay
Yeni GTA oyununun bu kadar çabuk çıkacağını zannetmiyorum, GTA V senaryo ve tek kişilik olarak artık o kadar taze olmasa da Online olarak bayağı oynanıyor hala, yeni GTA projesinin hızlanması için GTA V'in Online dahil suyunun çıkması gerek.
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Pizza Steve 10 ay
2019 çıksa dahi pc oyuncusu iseniz en az 1-2 yıl daha beklersiniz. Türkçe yamasınında çıkıp senaryoyu türkçe oynarım derseniz en az 1 senede onu beklersiniz. Zaten gta 5 ile iyi para kazandılar. Steamde en çok satanlarda 2. sıra şu an. Yeni oyun çıkarmamaları normal.



Ayrıca , rockstar yeni çıkan oyun ile yeni bir şehire geçerse daha iyi olur bence. Los santos, libertiy city arasında dönüp duruyor seri.
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bkamber 10 ay
gta 5,5 çıksın 😂 5S çıksın 😂 daha pc ler gta v kaldirmiyor. mining olayı ekran kartı bırakmadı. dolar da uçtu gitti 😞 hem daha yeni steam yaz indirimlerinden alanlar var. online shark kartlardan da rockstar kazaniyor. beklenti 2019 ama 2020 de çıkartırlar herhalde. ekran kartı teknolojileri ve yaygınlasması stratejisiyle gelistiriliyor. Belki de birtakım gelistirdikleri eklentiler,yeni oyun motoru algoritmalar şu an global piyasaya uygun değildir 😀
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stalker(1979) 10 ay
PS5 için çıkacak yani çıkış tarihi ps5'e bağlı.
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