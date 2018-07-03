Rockstar, GTA 6'nın çıkış tarihi ile ilgili spekülasyonlara noktayı koydu

Grand Theft Auto serisinin altıncı oyununun gelecek yıl çıkacağını düşünenler için kötü haberler var. Birkaç gün önce GTA Online oyuncularının karşısına Grand Theft Auto 6'nın 2019'da geleceğini ortaya koyan bir açılır mesaj kutusu çıkmıştı. İşin ilginç yanı ise bunun “Rockstar Mesajı” olduğunun iddia edilmesiydi.

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Haber çok sayıda GTA fanını heyecanlandırsa da mesajın sadece PS3, Windows PC ve Xbox 360 kullanıcıları tarafından görülmesi şüphe uyandırdı. Twitter üzerinden bu durumla ilgili soruları yanıtlayan Rockstar Games, bunun bir aldatmacadan başka bir şey olmadığını belirtti.

Mod kullanılarak yapılan bir aldatmaca

Şirket resmi Twitter hesabı aracılığı bir açıklama yaparak "Bu, Rockstar Games'den resmi bir mesaj ya da açıklama değil, mod kullanımıyla yapılan bir aldatmacadır" dedi.

Son oyundan bu yana yaklaşık 5 yıl geçtiği için GTA 6'nın yakında çıkacağına yönelik büyük bir beklenti oluşmuş durumda. Tansiyonu iyiden iyiye yükselten bu haberin de yalanlanması oyunun fanları için şüphesiz ki büyük bir hayal kırıklığı oldu.

https://twitter.com/RockstarSupport/status/1013894051014303744