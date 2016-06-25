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Rogue One: A Star Wars Story'den yeni görüntüler yayınlandı

Yeni Star Wars üçlemesine eşlik edecek antoloji filmlerinin ilki olan Rogue One: A Star Wars Story bu yıl sinemaseverler ile buluşacak. Meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni görüntüler yayınlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,5b
1
14
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl vizyona giren ve tüm dünyada ilgiyle karşılanan Güç Uyanıyor ile beyaz perdeye geri dönen Star Wars efsanesi, önümüzdeki 5 yıl boyunca her yıl yeni bir film ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Güç Uyanıyor ile başlayan yeni üçlemenin filmleri birer yıl ara ile vizyona girerken, aradaki bu yılları da Star Wars evreninde geçen münferit hikayeler anlatan antoloji filmleri dolduracak.
Bu antoloji filmlerinin ilki olan Rogue One: A Star Wars Story, bu yılın sonunda vizyona girecek. Monsters ve Godzilla gibi başarılı filmlerin yönetmeni olan Gareth Edwards'ın yönettiği Rogue One: A Star Wars Story, Sith'in İntikamı ile ilk Star Wars filmi arasındaki yıllarda geçecek ve ilk üçlemede karşımıza çıkan Ölüm Yıldızı'nın planlarını çalmak için görevlendirilen direniş ekibinin maceralarını anlatacak.
Filmin ilk halinden pek memnun olmadığı söylenen Disney'in isteği üzerine şu sıralar bir kısmı yeniden çekilmekte olan Rogue One: A Star Wars Story için meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni görüntüler yayınlandı. Enternainment Weekly tarafından yayınlanan bu görüntülerde hem direniş üyelerini, hem de Galaktik İmparatorluk askerlerini görebiliyoruz.
Başrollerinde Felicity Jones, Diego Luna, Riz Ahmed, Mads Mikkelsen, Forest Whitaker, Ben Mendelsohn ve Donnie Yen'i izleyeceğimiz Rogue One: A Star Wars Story, 16 Aralık 2016'da vizyona girecek.
 

http://collider.com/rogue-one-new-images/ Yorum Yaz
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mu5tafa 3 yıl en beğenilen
Kadın başrol, çirkin etkisiz yan roller.. Baydınız feministler..
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brshr 3 yıl
Star Wars'ın hakları Lucas Arts tarafından Disney'e satıldığında bu kadar amatörce işler çıkacağı ve serinin içine edecekleri belliydi zaten.
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0MG90 3 yıl
mu5tafa
Kadın başrol, çirkin etkisiz yan roller.. Baydınız feministler..

Kadın başrol nerenize batıyor? Cinsiyet ayrımcılığı yapmayın.
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sendemail 3 yıl
28kerem28
Bu ilk filmin öncesini konu alıyor. Umarım dart vader i görebiliriz
ama içimden bi ses yine güzel bi reklam filmi geliyor diyor. Keşke ilk 3 filmden sonra seri tamamen bitseydi..

Benim kafa karıştı , ilk film angisi Luke Skywalker lı olanı mı ?Yoksa .Anakin skywalker mı?
o zaman dart vader bu filmde nasıl olacak... star wars ,episode olarak şu sıraya göre gösterime girdi değil mi? sw episode :4561237 o halde bu film bu sıranın neresinde ,
teşekkürler.
1 Yanıt Yanıtla
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bcan402 3 yıl sendemail
sendemail

28kerem28

Bu ilk filmin öncesini konu alıyor. Umarım dart vader i görebiliriz
ama içimden bi ses yine güzel bi reklam filmi geliyor diyor. Keşke ilk 3 filmden sonra seri tamamen bitseydi..


Benim kafa karıştı , ilk film angisi Luke Skywalker lı olanı mı ?Yoksa .Anakin skywalker mı?
o zaman dart vader bu filmde nasıl olacak... star wars ,episode olarak şu sıraya göre gösterime girdi değil mi? sw episode :4561237 o halde bu film bu sıranın neresinde ,
teşekkürler.

episode 1-2-3: anakin
episode 4-5-6: luke
episode 7-8-9: rey, finn vs.

ilk film deyince belirtmek lazım hangi episode olduğunu

bu film episode 3 ile 4 arasında.

aslında bu zamanı anlatan video oyun serisi vardı the force unleashed 1-2 baya da güzeldi ama anlaşılan yok sayılıyor ordaki hikaye.
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ozkn_s 3 yıl
Bir star wars hayranı olarak,
son film güç uyanıyorda yaşadığım büyük hayal kırıklığını ve derin üzüntüyü anlatamam.
Disney şirketinin çok ama çok kıymetli bir efasaneyi mahvetmesini kabul edemiyorum.

Büyük ihtimal bu filme de gidecem el mahkum !

N'olursunuz bu sefer hakkını verin !
1 Yanıt Yanıtla +2
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Lotusx 3 yıl ozkn_s
Orijinalden alynty: ozkn_s

Bir star wars hayrani olarak,
son film güç uyaniyorda yasadigim büyük hayal kirikligini ve derin üzüntüyü anlatamam.
Disney sirketinin çok ama çok kiymetli bir efasaneyi mahvetmesini kabul edemiyorum.

Büyük ihtimal bu filme de gidecem el mahkum !

N'olursunuz bu sefer hakkini verin !

Kyzyn 2 dakikada gücü kullanmayy ö?renmesi, koca gezegeni(silahy) ufak bir saldyryyla yok etmeleri falan tam faciaydy. Geçenlerde projede çaly?an elemanlardan bir tanesi Reddit'te, ''Disney seriyi çocuklara yönelik hale getiriyor(iyice yumu?atyyor yani) diye yakynmy?ty. Bu gidi?le Marvel'in(Ki o da Disney'in) saçma sapan Süper Kahraman filmlerine dönecek.
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28ky28 3 yıl
Bu ilk filmin öncesini konu alıyor. Umarım dart vader i görebiliriz
ama içimden bi ses yine güzel bi reklam filmi geliyor diyor.

Keşke ilk 3 filmden sonra seri tamamen bitseydi..
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mu5tafa 3 yıl en beğenilen
Kadın başrol, çirkin etkisiz yan roller.. Baydınız feministler..
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Patren 3 yıl
oooooo ip man de varmış
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