Rogue One: A Star Wars Story'den yeni görüntüler yayınlandı

Geçtiğimiz yıl vizyona giren ve tüm dünyada ilgiyle karşılanan Güç Uyanıyor ile beyaz perdeye geri dönen Star Wars efsanesi, önümüzdeki 5 yıl boyunca her yıl yeni bir film ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Güç Uyanıyor ile başlayan yeni üçlemenin filmleri birer yıl ara ile vizyona girerken, aradaki bu yılları da Star Wars evreninde geçen münferit hikayeler anlatan antoloji filmleri dolduracak.

Bu antoloji filmlerinin ilki olan Rogue One: A Star Wars Story, bu yılın sonunda vizyona girecek. Monsters ve Godzilla gibi başarılı filmlerin yönetmeni olan Gareth Edwards'ın yönettiği Rogue One: A Star Wars Story, Sith'in İntikamı ile ilk Star Wars filmi arasındaki yıllarda geçecek ve ilk üçlemede karşımıza çıkan Ölüm Yıldızı'nın planlarını çalmak için görevlendirilen direniş ekibinin maceralarını anlatacak.

Filmin ilk halinden pek memnun olmadığı söylenen Disney'in isteği üzerine şu sıralar bir kısmı yeniden çekilmekte olan Rogue One: A Star Wars Story için meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni görüntüler yayınlandı. Enternainment Weekly tarafından yayınlanan bu görüntülerde hem direniş üyelerini, hem de Galaktik İmparatorluk askerlerini görebiliyoruz.

Başrollerinde Felicity Jones, Diego Luna, Riz Ahmed, Mads Mikkelsen, Forest Whitaker, Ben Mendelsohn ve Donnie Yen'i izleyeceğimiz Rogue One: A Star Wars Story, 16 Aralık 2016'da vizyona girecek.

http://collider.com/rogue-one-new-images/