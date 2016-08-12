Rogue One fragmanında Darth Vader sürprizi

Her yıl en az bir Star Wars filmi hedefiyle çalışmalara başlayan Disney, gişe rekortmeni Güç Uyanıyor filminden sonra bu yıl için yeni bir antoloji filmi hazırlıyor. Rogue One: A Star Wars Story adındaki yapım, hayranları arasında şimdiden heyecan uyandırmaya başladı.

İlk fragmanları ve sahne görselleri paylaşılan filmin son fragmanında ise, bir sürpriz bizi bekliyor. Fragmanın en son sahnesinde Darth Vader, cameo olarak da bilinen çok kısa bir süre boy göstermiş. Önceki fragmanda bu imkanı bulamamıştık.

Star Wars evreninin en beğenilen kötüsü diyebileceğimiz Darth Vader, antoloji filminde de yer alacak. Filmin yapımcısı, Vader’in seslendirmesini yapan James Earl Jones ile yeni film için tekrar mikrofon başına geçtiklerini açıklamıştı.

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Darth Vader karakterini orijinal haliyle son olarak Star Wars :Jedi’nin Dönüşü’nde görmüştük. Star Wars 3 olarak da bilinen ve ikinci üçlemenin sonuncusu olan Sith’in İntikamı’nda ise, genç Anakin’in Darth Vader’a dönüşü anlatılmıştı. Rogue One, Sith’in İntikamı ile ilk Star Wars filmi arasında geçiyor. Yani Darth Vader’ın İmparator’un sadık hizmetkarı haline dönüşmesini kısa sahnelerle izleyebileceğiz.

16 Aralık 2016 tarihinde gösterime girecek olan Rogue One, Ölüm Yıldızı’na odaklanıyor. Ölüm Yıldızı'nın planlarını çalmak için görevlendirilen direniş ekibinin maceralarını anlatan filmde, Felicity Jones, Diego Luna, Riz Ahmed, Forest Whitaker, Donnie Yen, Ben Mendelsohn ve Mads Mikkelsen gibi isimler yer alıyor.