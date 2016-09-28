Roketsan, Azerbaycan’a güdümlü topçu roketi satmaya başladı

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Roketsan tarafından geliştirilen ve Fırat Kalkanı Harekatı’nda adını sıkça duyduğumuz Çok Namlulu Roketatar Sistemleri (ÇNRA) için üretilen TRG-122 ve TRG-300 güdümlü topçu roketleri, Azerbaycan ordusuna teslim edilmeye başlandı.

Aslında 2015 yılında teslim edilmesi ön görülen ancak nedeni açıklanmayan aksaklıklar nedeni ile 2016 yılına sarkan roketler, tamamen Roketsan mühendisleri tarafından tasarlandı ve ülkemizde üretiliyor.

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110km Menzil

TRG-122 ve TRG-300 güdümlü topçu roketleri menzillerine göre farklılık gösteriyor. T-122 40km, TRG-300 ise 110km menzile sahip. Yüksek tahrip veya çelik bilyalı normal tahrip başlığı ile kullanılabilen ürünler, Roketsan tarafından geliştirilen yaklaşma tapasını kullanıyor. Çelik bilyalı harp başlığı ile 30 metreden geniş bir alanda etki yaratan topçu roketi, parçacık etkili yüksek tahrip güçlü başlık ile 20 metrenin üzerinde bir alanda etki yaratıyor.

GPS ve GLONASS ile konum belirleme özelliklerine sahip olan roketler, testlerde 18km’den yapılan tüm atışlarda 3 metre ile 18 metre yanılma payı ile hedeflere ulaşmayı başarmış. Özel fırlatma sistemi ile tek noktadan 80 saniye içinde 40 adet T-122 veya 4 adet de T-300 fırlatılabiliyor. Azerbaycan’ın ne kadarlık bir alım için anlaşma yaptığına ilişkin bir bilgi ise bulunmuyor.

http://m.apa.az/az/herbi-xeberler/herbi_xeber/roketsan-azerbaycan-silahli-quvvelerini-idare-olunan-raketlerle-techiz-edirik