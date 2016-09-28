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Roketsan, Azerbaycan’a güdümlü topçu roketi satmaya başladı

Roketsan, Azerbaycan ordusuna yerli üretim 40km ve 110km menzilli güdümlü topçu roketi teslimatlarına başladı. 2014’te yapılan anlaşmada teslimatlar bir yıl rötara uğradı.
2 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Roketsan, Azerbaycan’a güdümlü topçu roketi satmaya başladı
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Roketsan tarafından geliştirilen ve Fırat Kalkanı Harekatı’nda adını sıkça duyduğumuz Çok Namlulu Roketatar Sistemleri (ÇNRA) için üretilen TRG-122 ve TRG-300 güdümlü topçu roketleri, Azerbaycan ordusuna teslim edilmeye başlandı.

Aslında 2015 yılında teslim edilmesi ön görülen ancak nedeni açıklanmayan aksaklıklar nedeni ile 2016 yılına sarkan roketler, tamamen Roketsan mühendisleri tarafından tasarlandı ve ülkemizde üretiliyor.

Ayrıca Bkz. "Aselsan 1000km'lik bölgeyi gözetleyebilecek yerli İHA için çalışıyor"

110km Menzil 

TRG-122 ve TRG-300 güdümlü topçu roketleri menzillerine göre farklılık gösteriyor. T-122 40km, TRG-300 ise 110km menzile sahip. Yüksek tahrip veya çelik bilyalı normal tahrip başlığı ile kullanılabilen ürünler, Roketsan tarafından geliştirilen yaklaşma tapasını kullanıyor. Çelik bilyalı harp başlığı ile 30 metreden geniş bir alanda etki yaratan topçu roketi, parçacık etkili yüksek tahrip güçlü başlık ile 20 metrenin üzerinde bir alanda etki yaratıyor.

GPS ve GLONASS ile konum belirleme özelliklerine sahip olan roketler, testlerde 18km’den yapılan tüm atışlarda 3 metre ile 18 metre yanılma payı ile hedeflere ulaşmayı başarmış. Özel fırlatma sistemi ile tek noktadan 80 saniye içinde 40 adet T-122 veya 4 adet de T-300 fırlatılabiliyor. Azerbaycan’ın ne kadarlık bir alım için anlaşma yaptığına ilişkin bir bilgi ise bulunmuyor.


http://m.apa.az/az/herbi-xeberler/herbi_xeber/roketsan-azerbaycan-silahli-quvvelerini-idare-olunan-raketlerle-techiz-edirik Yorum Yaz
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MonsterMMORPG 2 yıl en beğenilen
Türkiye ne yapsa eleştiren takım gene gelmiş


Bunlar asla hiç birşey beğenmez ve taktir etmez

Bu harika bir haber bizim bu coğrafya ve Arap coğrafyasının tüm silah ihtiyacıni karşılamamız lazim
Türkiye ne yapsa eleştiren takım gene gelmişBunlar asla hiç birşey beğenmez ve taktir etmezBu harika bir haber bizim bu coğrafya ve...
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Parola_18 2 yıl Crauls
Crauls

18 km den yapılan atıs 18 metre sapma yapabılıyor bence cok kotu.Ustelık tesır alanı 20metre denmıs.

bu demektır kı vurmak ıstedıgınız mısal bır evın, 18metre yanına dusebılır,etkılı alan 50metre olsa tamam kabul edılebılır ama etkı alanıda 20 metre denmıs.

bence oldukca olumsuz ıstatıstıkler,yada hedef sapma payı tek hanelı rakkamlara dusmelı yada tesır alanı 30-40 metreye cıkartılmalı.

Tabı bunların ustune menzılıde 150km uzerıne cıkartabılmek cıdden basarılı olur,boyle oldugu takdırde usenmedım google harıtalardan kurcaladım,Azerbaycan yada Turkıyenın sınır noktalarından ermenıstanın tumu menzil içine alınmıs oluyor

çoklu diyor bilmiyorum anlayabildinmi ? yani biyere 1 deil birçok füze düşüyor anlamadıgın konularda motosiklet bölümünde oldugu gibi boş yorum atma istersen
Crauls18 km den yapılan atıs 18 metre sapma yapabılıyor bence cok kotu.Ustelık tesır alanı 20metre denmıs.bu demektır kı vur...
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2 Yanıt Yanıtla +35
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gcb1903 2 yıl
Askerde kantinci miydiniz yoksa tuvaletçi mi? Çnra nedir bilmeyen adamlar var aramızda. En önemli roketlerden birisidir. Değerlidir, her birlikte bulunmaz ve çok çok etkilidir.
Eleştirin elbette. Ama neden bu kadar geç kaldığını, 50 yıl önce yapılması gerektiğini eleştirin.
Askerde kantinci miydiniz yoksa tuvaletçi mi? Çnra nedir bilmeyen adamlar var aramızda. En önemli roketlerden birisidir. Değerlidir, her birlikte bulunmaz ve ço...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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1 Avatar
YveJhin 2 yıl
Bu Cnra daki muhimmatin tahmini fiyati nekadardir.
Cok atildigi icin pahali olmamasi gerekiyor.
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hollowman_ 2 yıl
adam daha dünyadaki çok namlulu roket atar sistemlerinin sapma oranlarını bilmiyor. gelip burada sapması yüksekmiş ama diye yorum yapıyor. muadillerine göre CEP mesafesi düşük sayılabilecek bir rakam bizim GÜDÜMLÜ topçu roketlerinin. ABD'nin nokta atışı diye tabir ettiği HIMARS'lar bile 300 metre hedeften sapabiliyor. dahası ÇNRA sistemlerini güdümlü hale getiren ilk ülkelerden biri olduk. normalde CEP mesafeleri 50 metreden aşağı değil. o yüzden çok fazla roket gönderiliyor.
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kadirirdem 2 yıl
hadi bakalım güzel haber bunlar...
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Melladin 2 yıl
Güzel haberlerin devamı gelsin inşallah
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Guest-C302EA147 2 yıl
Baslangici yapabildik. Kimsye muhtac olmamamiz silah yonunden cok iyi bir sey. Ayrica diger alanlarda da gelistirme gostermemiz gerekiyor. Teknolojik urunlerde kaliteli mallar uretmek. Sadece bir apple gibi marka yapsak bile dusunun katkiyi. Bunlarinda baslngicini yeni yapmaya basladik. Insaallah 2050 ye dogru meyvelerini alacagiz.
Yanıtla +2
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silversmith 2 yıl
Böyle haberleri okuyunca, tüylerim diken diken oluyor, gururlanıyorum. Daha iyi işlere de imzamızı atacağımıza yürekten inanıyorum. Bir birimize destek olmalıyız. Hepimiz biriz arkadaşlar.
Yanıtla +6
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N.M.Türk05 2 yıl ahmet.
Teşekkürler Türkiye
Zaten Azerbaycan Rusyadan falan silah almayı tamamen durdurmalı ve tüm silahları Türkiyeden almalı. Parası yabancılara değil, kardeşlerimize gitsin.
Yanıtla +15
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odyssa 2 yıl
hadi diyelim ki ortalama düzeyde bir teknoloji bu. ülkeler bu teknolojileri bizden aldıkça ülkemiz kazanıyor. belki de daha gelişmiş silahlar için belli bir yüzdesi tekrar aselsan tarafından arge için kullanılıp çok daha iyileri yapılcak. her ne olursa olsun olumlu bir şey .
ülkemizdeki hiç bir siyasetçiyi sevmeyen biri olarak bunu söylüyorum.
eleştirmek isteyen neden bu kadar az yerlileşme çabasının olduğunu eleştirsin sadece teknolojide değil.
tarımda, vs vs...
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BekirTemel 2 yıl
yakında daha çok yerden sipariş gelir.
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.Predatör. 2 yıl
şemdinlide vardi bunlardan. bir ateslemeye basladigi zaman ortalik şenlik yerine dönuyordu. muhtesem. burda yeterli bulmayanlar gitsin kumda kale yapsin.
Yanıtla +5
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gcb1903 2 yıl
Askerde kantinci miydiniz yoksa tuvaletçi mi? Çnra nedir bilmeyen adamlar var aramızda. En önemli roketlerden birisidir. Değerlidir, her birlikte bulunmaz ve çok çok etkilidir.
Eleştirin elbette. Ama neden bu kadar geç kaldığını, 50 yıl önce yapılması gerektiğini eleştirin.
Yanıtla +25
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javaprof 2 yıl
binde bir hata bence gayet güzel.
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HABERİN ETİKETLERİ
roketsan, savunma sanayii ve
7 etiket daha aselsan trg-300 trg-122 güdümlü topçu füzesi Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
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